Juhlapainos The Beatlesin Revolver-albumista paljastaa, kuinka yhtye opetteli käyttämään äänitysstudiota yhtenä soittimena.

Rock

The Beatles: Revolver (Super Deluxe Edition). Apple. 5cd. ★★★★★

Musiikkiniilot saa perinteisesti hereille kysymällä, mikä on The Beatlesin paras albumi.

Jokunen oman tien kulkija antaa kunnian The Beatlesille eli niin sanotulle White Albumille (1968), mutta muuten äänet jakautuvat yleensä tasaisesti kolmikolle Revolver (1966), Sgt. Pepper’s Loney Hearts Club Band (1967) ja Abbey Road (1969).

Nyt keskustelu saa uutta potkua, kun Revolver-koulukunnan edustajat huomioidaan levyn erikoispainoksella – noista kolmesta muusta edellä mainitusta vastaavat boksit on jo tehtykin.

The Beatlesin Revolverin erikoispainos sisältää viisi cd-levyä. Paketin saa myös vinyyliversiona.

Viiden cd-levyn Revolver Super Deluxe Edition sisältää uuden stereomiksauksen, monoversion, kaksi levyllistä materiaalia äänityssessioista sekä ep-levyn. Konsepti on siis likipitäen sama kuin aiemmissa erikoispainoksissa.

The Beatles tunnetaan yhtyeenä, jonka tuotantoa on uudelleenjulkaistu säästeliäästi mutta viitseliäästi. Faneja on hemmoteltu vuodesta 2017 lähtien, kun Sgt. Pepper’sin julkaisemisesta tuli kuluneeksi puoli vuosisataa. Merkkivuoden kunniaksi levystä julkaistiin neljän cd-levyn painos. 50-vuotisjuhlapainosten supervuosi oli 2021, jolloin julkaistiin Let It Be -boksin lisäksi Peter Jacksonin ohjaama lähes kahdeksantuntinen dokumenttielokuva The Beatles: Get Back.

Erikoispainosten äänipuolesta on ollut päävastuussa yhtyeen alkuperäisen tuottajan George Martinin poika Giles Martin oikeana kätenään äänitysteknikko Sam Okell.

The Beatlesia kuvataan Ed Sullivan Show’ta varten Abbey Roadin studioilla 19. toukokuuta 1966.

Äänimaailman sorkkimisessa on täytynyt edetä hienovaraisesti. Soundit on pitänyt ajantasaistaa, mutta liian radikaali ravistelu voisi suututtaa fanit, sillä yhtyeen äänitaide on tallentunut kuulijoiden muistiin nanosekunnin tarkkuudella.

Giles Martinin kädenjälki on kuitenkin vakuuttanut epäilijät. Uudet stereomiksaukset ovat soineet puhtaasti ja ponnekkaasti, monien mielestä parempana kuin koskaan aikaisemmin.

Martin onkin hyvää vauhtia ansaitsemassa titteliä ”kuudes beatle”, jonka elämäntehtäväksi on tullut siirtää maailman vaikutusvaltaisimman pop-yhtyeen soundi uusille sukupolville.

George Harrison, kitara.

The Beatlesin lähtökohdat uuden levyn teolle keväällä 1966 olivat hedelmälliset. Jo joulun alla 1965 julkaistulla levyllä Rubber Soul oli kuulunut yhtyeen uusi asenne musiikintekoon. Suunta oli otettu hittirallatuksista ja cover-versioista tietoisesti kohti aikuisempaa ja syvällisempää ilmaisua.

Revolver-levyn syntyyn vaikutti merkittävästi yhtyeelle vapautunut aika, joka alun perin piti käyttää elokuvan A Talent for Loving tekoon. Nelikko ei ollut tyytyväinen käsikirjoitukseen ja kuvaukset pantiin hyllylle. Yhtäkkiä bändi sai nauttia ylellisyydestä, johon nuorilla miljonääreillä ei ollut vuosiin varaa: vapaa-ajasta.

Neljän kuukauden tauolla bändiläiset latasivat akkujaan lomailemalla ja tapaamalla ystäviään. Lisäksi kuplivassa Lontoossa oli tarjolla yllin kyllin kulttuurisia virikkeitä ja uudenlaisia kemiallisia tajunnan laajentajia.

Yksi avantgardeväen kohtaamispaikka oli taidegalleria Indica, jonka kirjakaupasta Paul McCartney hankki esimerkiksi suomalaissyntyisen Anselm Hollon runoteoksen & It Is a Song ja jonka kautta McCartney tutustui beat-runoilijoihin. Samasta kaupasta John Lennonin käteen tarttui kirja The Psychedelic Experience, jonka vaikutus näkyy Revolver-sessiot aloittaneessa kappaleessa Tomorrow Never Knows.

Revolver purkitettiin huhti- ja kesäkuun välisenä aikana. Neljäntoista lp-raidan lisäksi äänitettiin myös single Paperback Writer / Rain.

Paul McCartney, basso.

Kuten Rubber Soulilla, kaikki kappaleet olivat yhtyeen omaa tuotantoa. Säveltäjänä kypsyneen George Harrisonin kappaleita kuullaan peräti kolme: Taxman, Love You To ja I Want to Tell You. Loput ovat Lennon–McCartneyn yhteistyötä.

Tiivis ja innovatiivinen Revolver ei ole 56 vuodessa kadottanut yhtään tuoreuttaan. Vaikka kappaleet ovat keskenään hyvinkin erilaisia, kokonaisuus on tasapainoinen. Ensimmäistä kertaa levyä kuuleva voi hämääntyä luulemaan sitä jopa kokoelmaksi – sen verran tasokkaita lauluja sille on tallentunut.

Laulujen joukossa on kitararockvetoja, kuten Taxman, She Said She Said ja Doctor Robert, mutta myös hartaita tunnelmapaloja Eleanor Rigby, For No One ja Here, There and Everywhere, jota McCartney on kertonut pitävänsä suosikkina omista sävellyksistään.

Levyltä tunnetaan ehkä parhaiten Ringo Starrin laulama Yellow Submarine, joka toimii niin lastenlauluna kuin semisurrealistisena ääniefektimarssina.

Perinteisen kitara–basso–rummut-yhdistelmän lisäksi The Beatles otti käyttöönsä Revolverilla uuden instrumentin, studion.

John Lennon, kitara.

Vaikka tämän päivän näkökulmasta EMI-levy-yhtiön Abbey Roadin studion teknologian taso oli vaatimaton, beatlesit ottivat kaiken irti kompressorien, viivelaitteiden ja varispeed-nauhureiden suomista mahdollisuuksista. Esimerkiksi takaperin soitettua kitaraa kuullaan vaikkapa kappaleilla I’m Only Sleeping ja Rain.

Yhtyeen kokeilunhalu loistaa uljaimmillaan levyn päättävässä Tomorrow Never Knowsissa. Psykedeelisen rockin virstanpylväs etenee yhden soinnun voimin tukenaan muun muassa tambura ja viisi kuuden sekunnin pituista nauhaluuppia.

Revolverin äänirestaurointi on ollut konstikkaampaa kuin aiempien boksien kohdalla, sillä kappaleet tallennettiin alun perin neliraitanauhalle ja iso osa soittimista oli miksattu yhdelle samalle raidalle.

Uuden teknologian avulla äänilähteet on kuitenkin saatu eroteltua toisistaan, mikä on mahdollistanut uuden miksauksen puhtaalta pöydältä.

Ringo Starr, rummut.

Eron vanhan ja uuden version välillä huomaa helpoiten Taxmanin alusta, kun taustalla kuuluva vahvistimen hurina puuttuu. Muuten ääniraitojen tasapaino on säilytetty suhteellisen ennallaan. Parasta uudessa miksauksessa on tietysti aiempaa täyteläisempi stereokuva ja muhkea alarekisteri.

Boksin bonuskappalevalikoima on määrältään pieni, mutta koherentti.

Kaikkiaan 31 versiota viidestätoista eri kappaleesta on jaettu kahdelle cd-levylle siinä järjestyksessä kuin ne äänitetty. Eri versiot on valikoitu mahdollisuuksien mukaan siten, että niistä saa kattavan kuvan kappaleiden evoluutiosta varhaisista demoista lähelle levytettyjä versioita – joskin neljä versiota Yellow Submarinesta peräkkäin kuunneltuna käy jo työstä.

Aiemmin julkaisemattomia kappaleita bonuslevyillä ei ole.

Boksin mukana tulevassa satasivuisessa kirjassa kuvataan perusteellisesti yhtyeen tekemisiä sekä kappaleiden taustoja ja äänityksiä. Kirja sisältää myös kansitaiteilija Klaus Voormannin sarjakuvan kannen synnystä.