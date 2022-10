Matematiikan maisteri ja huippupianisti nousi ykköseksi, kun viides kansainvälinen Maj Lind -pianokilpailu ratkesi torstaina viimeisen finaali-illan jälkeen

Piotr Pawlak voitti viidennen kansainvälisen Maj Lind -pianokilpailun ja 30 000 euroa. Kilpailu ratkesi myöhään torstaina Helsingin Musiikkitalossa.

Toisen palkinnon ja 25 000 euroa sai Bogdan Dugalić. Hän sai myös 8 000 euron erikoispalkinnon kamarimusiikkiesityksestä. Näin kilvan kakkonen saa itse asiassa suuremman rahapalkinnon kuin voittaja.

Kolmannen palkinnon ja 20 000 euroa sai Sibelius-Akatemiassa kuudetta vuotta opiskeleva tanskalainen David Munk-Nielsen.

Muut kolme finalistia saavat kukin 8 000 euron tunnustuspalkinnon. He ovat Michelle Candotti, Kevin Chow ja Théotime Gillot.

1 500 euron erikoispalkinnon parhaasta Outi Tarkiaisen tilausteoksen esityksestä välierissä sai Jonathan Mak.

Voittaja Piotr Pawlak syntyi vuonna 1998 Gdanskissa ja teki maisterin paperit sekä Gdanskin musiikkiakatemiasta että Gdanskin yliopistosta vain kaksi vuotta sitten, matematiikka pääaineenaan.

”Matematiikkaa harjoitan edelleen, mutta toivon, että varsinaisen urani teen konserttipianistina”, hän kertoi HS:lle juuri ennen tulosten julkistamista.

Pawlak on kokenut kilpailumenestyjä. Ykkös- ja kakkossijoja on tullut pianokilpailuissa Budapestista Pekingiin.

Tänä syksynä hän haki sekä Maj Lind -pianokilpailuun että Olga Kern -pianokilpailuun ja pääsi molempiin. Mutta molempiin hän ei voinut ehtiä.

”Minulla oli kyllä lentolippu sinnekin, mutta kun pääsin täällä finaaliin, jäin tietysti tänne.”

Suurin yllätys oli yleisön intensiteetti.

”Tämä kilpailuyleisö todella kuuntelee ja haluaa kommunikoida esittäjien kanssa.”

Voiton varmisti tunteikas esitys Sergei Prokofjevin toisesta pianokonsertosta.

”Prokofjevin toinen pianokonsertto on suosikkikonserttoni. Siinä on todella syviä tunteita, ja kokonaisuus on erittäin koskettava ja traaginen.”

Seuraavaksi aikataulussa olisi Paderewski-kilpailu, mutta se taitaa nyt jäädä väliin.

”Olen aika väsynyt”, hän myönsi ennen tulosten kertomista. ”Minulla on joka tapauksessa resitaali Puolassa jo ensi viikolla ja Chopinin ensimmäisen konserton esitys Sopotissa kahden viikon kuluttua.”

Palkintorahoille Pawlak keksi käyttöä heti tulosten julkistamisen jälkeen.

”Ensin juhlitaan ja sitten ostan uuden flyygelin!”

Harvoin näkee yhtä onnellista toisen palkinnon voittajaa kuin Bogdan Dugalić. 19-vuotias serbialainen kertoi olevansa ”hyvin väsynyt ja hyvin helpottunut”.

Hänen kokonaispottinsa tuli jopa voittosummaa suuremmaksi kamarimusiikkipalkinnon vuoksi, eikä nuorella opiskelijalla ole välitöntä käyttöä rahoille.

”Jokin turvallinen sijoitus voisi olla nyt oikea päätös.”

Dugalić halusi kitaristiksi, mutta hänen äitinsä sanoi hänellä olevan pianistin kädet. Ensin perhe osti kokeeksi pojalle sähköurut.

”Isä näytti Turkkilaisen marssin alun, ja soitin sitä satoja kertoja peräkkäin ennen kuin opin mitään muuta!”

Pian hän oppi paljon muutakin. 9-vuotiaana hän pääsi Konstantin Boginon oppiin. Mestaripianisti tunnetaan myös monikymmenvuotisena Kuhmon kamarimusiikin vakioesiintyjänä.

”On tietysti ollut muitakin opettajia. Ja viime lokakuussa aloitin opinnot Salzburgin Mozareteumissa.

Tanskalainen David Munk-Nielsen on voittanut Tampereen ja Tallinnan pianokilpailut, mutta kertoi iloitsevansa myös tämän kilvan kolmannesta sijasta.

”Makuasioitahan nämä. Olen erittäin tyytyväinen siihen, miten esitimme Brahmsin toisen pianokonserton kapellimestarin ja orkesterin kanssa ja miten kamarimusiikkifinaali onnistui.”

