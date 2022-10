Rikhardinkadun kirjaston tapahtuma on samalla Simo Vassisen ja Hanna Arvelan taideteos.

Kirjastossa käyminen kannattaa tietenkin aina, mutta perjantaina 28. lokakuuta Rikhardinkadun kirjastoa voi suositella etenkin kaikille apurahahakemusten kanssa tuskaileville taiteilijoille.

Silloin, kello 15–18, paikalla nimittäin on apurahakoira Fiina kuuntelevine korvineen. Tapahtuman Facebook-mainoksessa kerrotaan, että broholminkoira Fiinalle ”voi lukea työsuunnitelmiaan ja testata näin tekstiensä uskottavuutta ja luontevuutta hyväksyvän yleisön edessä. Apurahakoira ei arvostele eikä huomauttele virheistä tai epäröinnistä.”

Fiinan ovat Rikhardinkadulle rekrytoineet Simo Vassinen ja Hanna Arvela. Molemmat ovat taiteilijoita, Vassinen esitystaiteen ja tanssin kentällä, Arvela mediataiteen, performanssin ja kirjallisuuden.

Mistä tällainen idea, Simo Vassinen?

”Idea tuli varmaankin omasta päänsisäisestä vitsistä, kun näin kirjastossa kyltin lapsille tarkoitetusta lukukoirasta. Mietin, että pitäisikö mennä lukemaan koiralle apurahahakemuksiani. Sitten tajusin: pitäisi.”

Kun Vassinen kertoi ideasta ystävälleen Hanna Arvelalle, sai tämä heti ajatuksesta kiinni.

Apurahahakemusten kirjoittaminen on Vassisen mukaan teema, joka puhuttaa taiteilijoita jatkuvasti, ja joka myös yhdistää eri taiteen aloja.

”Maanantaina 31. lokakuuta menee umpeen Suomen Kulttuurirahaston vuosihaku ja 8. marraskuuta Taiken projektiapurahahaku, joten aihe on nyt kaikkien huulilla.”

Facebookin kautta löytynyt Fiina, jonka omistaa sipoolainen Anna Pellinen, ei lähde apurahakoiraksi pystymetsästä. Fiinalla on lukukoirakoulutus, jota järjestää Kennelliitto. Toiminta on lähtenyt siitä huomiosta, että koiran läsnäolo rentouttaa lukijaa ja lievittää stressiä.

Lukukoiratapahtuma on Vassiselle ja Arvelalle samalla itsenäinen taideteos, johon he ilokseen saivat myös mikroapurahan Helsingin kaupungilta.

Myös taidekirjastoksi profiloituneessa Rikhardinkadun kirjastossa oltiin heti innostuneita yhteistyöstä.

Fiina-apurahakoiran omistaa sipoolainen Anna Pellinen.

Vassinen ja Arvela tavoittelevat performanssillaan ennen kaikkea taiteen tekemisen riemua ja tapahtuman idea onkin toimia taiteilijoita yhteen tuovana ”kokoontumisajona” raadollisen apurahakilvan rinnalla.

”Valitettava tosiasia kuitenkin on, ettei rahoitusta riitä kuin pienelle marginaalille. Hakemukset ovat tekstipohjaisia, joten niiden tekeminen voi myös olla tosi haastavaa taiteilijoille, jotka eivät useinkaan toimi kirjoittamisen tai viestinnän alalla.”

Apurahajärjestelmän olemassaoloa teoksella ei missään tapauksessa kritisoida, Vassinen sanoo.

”On hienoa, että saa elää maassa, jossa taidetta tuetaan.”

Ovatko apurahakoirien keksijät ymmärtäneet, että tällaista apua kaipaisivat varmasti myös tutkijat?

”Kyllä jo muutamalta tutkijalta on tullut kysymys, voivatko he tulla. Apurahoitusprosessissahan tutkijoilla ja taiteilijoilla on paljon yhteistä.”

Kiinnostus ideaan on ollut sen verran suurta, että jatkoakin on jo suunnitteilla, Vassinen kertoo.

”Ensi vuonna olisi toiveissa järjestää enemmän koiria ja lukuhetkiä – mikäli rahoitus vain järjestyy.”

Apurahakoira Fiina Rikhardinkadun kirjastossa (Kirjatorni) pe 28.10. klo 15–18.