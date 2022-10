Aiemmin pelkkää komediaa tehneen Zach Creggerin Barbarian on omaperäinen, jännittävä ja yllättävä kauhuhelmi.

Kauhu

Barbarian. Disney+. Ohjaus ja käsikirjoitus Zach Cregger. 103 min. K18. ★★★★

Kauhuelokuva Barbarianista tuli kuluneena syksynä Yhdysvalloissa yllätyshitti. Se tienasi teattereissa pienen 4,5 miljoonan dollarin budjettinsa kymmenkertaisesti takaisin.

Vaikka kauhu on nykyään suosittua, tulos on silti harvinaisen kova elokuvalta, joka ei perustu mihinkään tunnettuun franchiseen ja jota kohtaan kenelläkään ei ollut ennakko-odotuksia. Ohjaaja-käsikirjoittaja Zach Cregger oli aiemmin tehnyt pelkkää komediaa eikä senkään parissa ollut saavuttanut suurta mainetta.

Barbarian sai myös kriitikoilta kehuja, katsojilta hehkutusta ja päivittelyä sosiaalisessa mediassa. Tällaista on aina mukava nähdä: kuinka puskista ilmestynyt pieni elokuva yllättää kaikki.

Entistä mukavampaa se on, kun elokuvan näkee lopulta itse ja voi todeta, että maine on ansaittua. Barbarian on aivan poikkeuksellisen hieno kauhuelokuva. Omaperäinen, jännittävä, yllättävä, väliin mustan humoristinenkin, sitten taas kauhistuttava. Sitä katsoo kuin naulittuna paikoilleen.

Harmi, ettei niin voi tehdä elokuvateatterissa. Kukaan ei viitsinyt tuoda Barbariania Suomessa valkokankaille. Sen sijaan se tuli täällä katsottavaksi Disney+-suoratoistopalveluun viime keskiviikkona.

Nuori nainen Tess (Georgina Campbell) saapuu keskellä yötä vuokraamaansa Airbnb-kämppään Detroitin ränsistyneessä rivitalolähiössä. Mutta talossa majaileekin jo toinen tyyppi, nuori mies Keith (Bill Skarsgård). Jossain on tapahtunut moka ja heille on vahingossa vuokrattu sama kämppä samaan aikaan.

Tessin pitäisi päästä työhaastatteluun seuraavana aamuna ja hotellit on buukattu täyteen koko kaupungissa. Koska Keith vaikuttaa harmittomalta, Tess päättää jäädä samaan taloon yöksi.

Ei olisi kannattanut.

Airbnb-sekaannus on elokuvan lähtöasetelma: Tessin (Georgina Campbell) vuokraamassa kämpässä onkin joku toinen.

Miksi ei, en kerro. Barbarianin valttikortti on sen juoni, joka ei mene ollenkaan sellaisia uria kuin katsoessa kuvittelisi. Miten pienimuotoiseen trilleriin liittyvät esimerkiksi asuntopolitiikka, 1800-luvun klassikkokirjallisuus tai The Hollywood Reporter -lehti?

Tällaisen voisi tehdä myös todella huonosti. Siten, että tekijä pyrkisi ennen muuta vetämään mattoa katsojan alta, välittämättä elokuvansa kokonaisuudesta tai sisäisestä logiikasta. Barbarianissa kaikki pysyy Creggerin hallinnassa, kaikki juonenkäänteet ja detaljit päätyvät luonteviksi osiksi kokonaisuutta.

Creggerin käsikirjoitus on kaikkiaan taitava, kutkuttavan hyvin rakennettu ja rytmitetty. Selkeä ja fiksu kantava teemakin siinä on.

Ainoastaan loppupuoli hieman pykii, mikä tiputtaa elokuvan mestariluokasta. Loppu ei ole huono, se ei vain vastaa niihin odotuksiin, mitä muu elokuva nostattaa.

Cregger on myös melkein-esikoisohjaajaksi – hän on aiemmin ohjannut kaksi indie-komediaa yhdessä koomikkokollegansa kanssa – hämmästyttävän varmaotteinen.

Hän osaa luoda painostavaa tunnelmaa kohtauksiin, joissa ei tapahdu näennäisesti mitään uhkaavaa; vaikka kun juuri toisensa tavanneet Tess ja Keith juttelevat, ja katsoja odottaa Keithin tekevän tai sanovan jotain epämukavaa. Varsinaisissa kauhukohtauksissa jännitys äityy parhaimmillaan sietämättömäksi.

Creggerin ja kuvaaja Zach Kupersteinin kuvat ovat harkittuja ja mieleenpainuvia, kamerankäyttö kekseliästä, muttei liian kikkailevaa. Lavastussuunnittelijat ansaitsevat myös erityismaininnan. Itse asiassa elokuva hyödyntää arkkitehtuuria ja tiloja poikkeuksellisen hyvin ja tuo mieleen jopa Parasiten.

Muun muassa Stephen Kingin Se-kirjan filmatisoinnissa pellehirviötä esittänyt Bill Skarsgård on Barbarianin Keith.

Tämän arvion höpinöiden jälkeen on syytä korostaa, ettei Barbarian ole mikään vaikeaselkoinen taidepläjäys. Se on pohjimmiltaan nopeatempoista viihdettä ja sopii kaikille popcorn-Halloween-kauhufaneille.

Ei tosin aivan untuvikoille. Vaikka splatter-väkivaltaa ei ole paljon, niin silloin kun on, se on rajua. Juonessa on myös häiritseviä ja inhottavia aspekteja, ja siinä mielessä Barbariania voi sanoa rohkeaksikin. K18-ikäraja on perusteltu. Tuntuu vähän hassulta katsoa tällaista elokuvaa Disneyn suoratoistopalvelusta.

Mutta hyvä näin. Veikkaan myös monen kotikatsojan unohtavan älypuhelimen tai muut oheispuuhat kokonaan tätä elokuvaa katsoessa. Niin hienosti se imee mukaansa. Creggeristä (s. 1981) saattaa Barbarianin perusteella tulla vielä Jordan Peelen tasoinen kauhun uusi huippunimi.

Tuottajat Arnon Milchan, Roy Lee, Raphael Margules, J.D. Lifshitz. Pääosissa Georgina Campbell, Bill Skarsgård, Justin Long, Matthew Patrick Davis.