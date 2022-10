Miljoonan Instagram-seuraajan Lasse Matbergiltä pyydettiin treenikirjaa, mutta hän halusi tehdä jotain erilaista ja julkaisi neulekirjan. Mutta osaako hän neuloa?

Neulova norjalainen viikinki, voiko se olla tottakaan? Ennakkotietojen perusteella ei.

Norjalaisesta somejulkkiksesta – noin miljoonaa seuraajaa Instagramissa – Lasse Matbergista Nettavisen-lehdessä syyskuussa 2021 julkaistussa jutussa kerrotaan heti alussa: ”selv kan han ikke strikke”. Hän ei itse osaa neuloa.

Voi sentään. Sittenkin liian hyvää ollakseen totta?

Ei ihan.

Ainakin Matbergin itsensä mukaan. Hän osaa neuloa, lapsena hän on neulonut äitinsä seurana esimerkiksi tilkkuja neuletäkkiin.

Ja aikuisena:

”Olen tehnyt huiveja. Patalappuja.”

Villapusero on työn alla. Sen piti valmistua tänä vuonna, mutta nyt Matberg on joutunut venyttämään tavoiteaikataulua.

”Vuonna 2023.”

Neulominen vie aikaa, ja Helsinkiin kirjamessuille Viikinkineuleet-kirjansa (Lassestrikk) suomennosta promotoimaan saapunut Matberg on liian kiireinen neuloakseen. Kirjan oikeudet on myyty jo kahdeksaan maahan – myös Yhdysvaltoihin ja Englantiin, Matberg kertoo. Lisäksi on kolme tosi-tv-ohjelmaa, Amazon Prime -kanavalle tuleva sarja, 40-osainen sporttipodcast.

37-vuotias Matberg on kotimaassaan iso some- ja televisiojulkkis. Vuosi sitten 15 vuoden laivastouran urheilu-upseerina lopettanut Matberg on muun muassa voittanut Italiassa Tanssii tähtien kanssa -kisan ja Norjassa Farmin. Ensimmäiseltä koulutukseltaan hän on kokki. Ja nyt neulekirja?

Se selittyy pienestä Verdalista – kaksi tuntia Stavangerista pohjoiseen – kotoisin olevan Matbergin perhetaustalla.

”Tulen perheestä, jossa tehdään työtä käsillä. Isäni on puuseppä, isoisäni oli putkimies, isoisoisäni suutari. Äitini ja isoäitini olivat ’vain’ kotiäitejä, huolehtivat taloudesta ja minusta ja sisaruksistani. Olen tottunut tekemään asioita käsillä, hienot ammatit ja asut ovat muille.”

Farmi-tv-kisan voiton jälkeen norjalaisesta kustantamosta oltiin Matbergiin yhteydessä. Ehkä hän tekisi vaikka treenikirjan?

”Olin että joo... mutta mitä jos tekisimme jotain ihan erilaista.”

Farmi-ohjelman idea on viedä kilpailijat sata vuotta ajassa taaksepäin, aikaan ennen tietotekniikkaa ja koneita. Kisan voittajaksi päätynyt Matberg sai tehdä kaikkea mahdollista: hoitaa eläimiä ja rakentaa taloa. Mutta aina ulkona, ”miesten” töissä.

”Tein kaikkea muuta paitsi neuloin.”

Matberg ehdotti neulekirjaa.

Lasse Matberg saapui Helsingin kirjamessuille markkinoimaan omaa neulekirjaansa.

Vaikka Matbergin ensimmäinen oma villapaita ei ole vielä valmis, hän tekee selväksi ettei ole vain komea neulemalli. Matberg kuvailee, miten haki ensin kaikki häntä miellyttävät neulekuvat internetistä.

”Googlasin varmaan seitsemän tuntia.”

Sitten hän yhdessä kustannustoimittajan ja kahden neulesuunnittelijan kanssa levitti printit isolle pöydälle.

”Neulesuunnittelijat olivat, että okei, tuo oli muotia 1970-luvulla, ja tuo kahdeksankymmentäluvulla, tuo kaulus pitää ehdottomasti olla, ja tuo islantilaisneule, mutta Lasse tuo väri, oletko tosissasi.”

Hyviksi havaitut kuvat, ehkä kuusikymmentä, lähetettiin noin viidellekymmenelle testineulojalle, jotka tekivät mallipalan. Noista paloista valittiin taas parhaimmat, noin 45, joiden pohjalta neulottiin villapaidat.

”Kaikki minun koossani. Lankaa meni valtavasti.”

Niin tosiaan. Kirjassa miesten neuleiden koot ovat S-M-L-XL-XXL-LASSE.

Kävellessään Lasse-kokoisessa harmaassa villatakissaan kohti messuhaastattelua Matberg ei jää huomaamatta. Moni katse kääntyy.

Lavan lähistöllä suut kääntyvät jo hymyyn. Tuossa hän on. Ihan oikea neulova viikinki.

Viikinkineuleet. Suom. Kaija Koirikivi. Sitruuna. 187 s.

Lasse. L. Matbergia haastatellaan Kirjamessuilla la 29.10. klo 11 ja 15 Sitruuna kustannuksen osastolla ja klo 13 Akateemisen kirjakaupan osastolla.