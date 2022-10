Single ”Lift Me Up” on mukana Black Panther: Wakanda Forever -elokuvan soundtrackilla.

Pop-tähti Rihanna julkaisee uuden singlen perjantaina 28. lokakuuta. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Rihanna julkaisee uutta soolomusiikkia sitten vuoden 2016.

Lift Me Up -niminen kappale on mukana Marvel-elokuva Black Panther: Wakanda Foreverin soundtrackilla. Rihanna jakoi muutaman sekunnin pätkän kappaleesta keskiviikkona Twitterissä.

Rihanna on kirjoittanut kappaleen yhdessä nigerialaisen laulaja-lauluntekijä Temsin, ruotsalaistuottaja Ludwig Göranssonin ja ohjaaja Ryan Cooglerin kanssa.

Tiedotteen mukaan kappale on tribuutti näyttelijä Chadwick Bosemanille. Ensimmäisen Black Panther -elokuvan tähti kuoli vuonna 2020 vain 43 vuoden ikäisenä.

Elokuvasoundtrack julkaistaan 4. marraskuuta.

Viime vuosina Rihanna ei ole julkaissut soolomateriaalia, mutta on tehnyt yhteistyötä muun muassa Futuren, N.E.R.D.in, DJ Khaledin ja Kendrick Lamarin kanssa.

Syyskuussa Rihanna ilmoitti esiintyvänsä Super Bowl -ottelun puoliajalla. Ottelu pelataan helmikuussa 2023.

Esiintymistä ja singleä voi pitää Rihannan paluuna äitiyslomalta, sillä tähti synnytti esikoisena toukokuussa.