Toteutustavat vaihtelevat Pehmo-näyttelyn teoksissa. Esiin nostetaan myös käsityöläiset.

Pehmo ja Lilibeth Cuenca Rasmussen: I am not what you see 6.4.2023 saakka Helsingin taidemuseo Hamissa (Eteläinen Rautatiekatu 8). Ti 10–17.30, ke–su 11.30–19. Performanssit lauantaina 28.1.2023 ja 15.4.2023.

Kangas muuttuu ihmisen kokoisiksi veistoksiksi – siskonsa korkealle ilmaan päänsä päälle nostavaksi veljeksi – tai pienemmäksi, jalattomaksi ja kasvot hehkuvan punaisena suutaan aukovaksi Manttelimadonnaksi (2008). Pauliina Turakka Purhosen kangasveistokset ovat ilmeikkyydessään ja ilmaisuvoimassaan verrattomia, mutta Hamissa esillä olevassa Pehmo-näyttelyssä pehmeyteen ja käsitöihin liitettyjä mielikuvia pyritään tuulettamaan, juhlistamaan tai haastamaan laajemminkin.

Sanna Tuulikankaan kuratoiman näyttelyn teoksista valtaosa kuuluu Hamin kokoelmiin. Kokonaisuudessa korostuvat kotiin, periytyvään tietotaitoon, käsityön arvostukseen ja sukupuolittuneisuuteen, kierrätysmateriaaleihin sekä paikallisiin ja kansallisiin identiteetteihin liittyvät kysymykset.

Jonna Karanka: Smiley, 2018

Toteutustavat vaihtelevat esimerkiksi Niran Baibulatin virkkaamalla ja tärkkäämällä korjaamista astioista Dzamil Kamangerin iranilaisella helmikudontatekniikalla kudottuihin passeihin. Paikoin punainen lanka kiemurtelee teoksissa hyvin konkreettisesti: Lotta-Pia Kallion yöpaitaan kirjottuna kirjeenä tai Ulla Jokisalon hopeagelatiinivedoksille ja kankaalle kirjottuina muotoina.

On oleellista, että Pehmo-näyttelyn teoskylteissä kerrotaan selvästi, kuka teoksen on toteuttanut ja miten. Esimerkiksi Uhra-Beata Simberg-Ehrström on suunnitellut tunnetun Metsä-ryijyn (1967), ja sen ovat kutoneet Suomen Käsityön Ystävien taidekutojat Elise Rosenberg ja Ester Sandell. Metsä aaltoilee ja hehkuu hiljaa kolmensadan sävyn voimalla keskellä tilaa.

Näkymä Pehmo-näyttelyyn. Oikealla Uhra-Beata Simberg-Ehrnströmin Metsä-ryijy.

Pehmeyden ja lämmön lisäksi ryijyyn on helppo yhdistää myös hoivaan ja hitauteen liittyviä merkityksiä. Noin miljoonan nukan ryijyn kutomiseen on mennyt seitsemän kuukautta, ja se on koottu neljästä eri osasta. Kun ryijyn pintaa silittää katsellaan, samanaikaisesti sekä kaipaa että kokee sen tunnun.

Viime vuosina ryijyt ovat olleet nosteessa, ja myös Pehmo-näyttelystä löytyy useampi tuore esimerkki. Sekä Jonna Karanka että Anna-Karoliina Vainio ovat käyttäneet ryijyihinsä kierrätettyjä materiaaleja. Karanka on toteuttanut kirkkaanväriset, ihastuttavan iloittelevat teoksensa Smiley ja Onnenpyörä (molemmat 2018) tuftaamalla ryijyn ja liittämällä siihen kierrätettyjä materiaaleja ompelemalla. Vainion viehättävä Love is Both Honey and Venom (2020) on puolestaan toteutettu kierrätetyistä langoista solmimalla.

Anna-Karoliina Vainio: Love is Both Honey and Venom (2020).

Ryijyjen matka vene- ja rekipeitoista tähän päivään on ollut pitkä, ja ne ovat kokeneet erilaisia nousukausia aiemminkin. Ahmed Al-Nawasin ja Minna Henrikssonin tuftaama ryijy Fake Star (2020) viittaa kansallisromantiikkaan Suomessa sekä erityisesti vuoden 1900 Pariisin maailmannäyttelyyn, jossa Suomen paviljongissa näytteille asetettiin muun muassa Bjurbölen meteoriitista valmistettu kipsikopio ja Akseli Gallen-Kallelan suunnittelema Liekki-ryijy.

Yksi näyttelyn pysäyttävimpiä näkyjä on vaalea, aavemaisen hitaasti pyörivä, erikoinen karuselli valtavaa katosta roikkuvaa tilkkutäkkimäistä kangasta vasten. Jenni-Juulia Wallinheimo-Heimosen Menetkö kanssani naimisiin avaruus? (2022) koostuu tennistuomarin tuolista, pyörätuolista, kangaselementeistä ja kirjailuista, jotka luotaavat sosiaalipolitiikan mustia aukkoja.

Wallinheimo-Heimonen viittaa teosta avaavassa tekstissään Euroopan avaruusjärjestön para-astronauttiprojektiin ja kuvaa, miten tietyt vammoiksi määritellyt ominaisuudet voivat olla eduksi avaruudessa: amputoidut raajat säästävät tilaa ja avannepussin vaihto on vessassa käymistä helpompaa.

Katosta roikkuva kangas puolestaan on Timo Vaittisen teos DXT (2018). Seitsemän metriä korkea abstrakti teos rakentuu yhteen ommelluista, käsinvärjätyistä puuvillakankaan paloista ja niihin brodeeratuista, hihamerkkejä muistuttavista yksityiskohdista. Teos on visuaalisesti kiinnostava sekä hyvin läheltä että kauempaa tarkasteltuna.

Lilibeth Cuenca Rasmussen: I am not what you see, performanssi.

Pehmo tuo yhteen vaihtelevan ja huolella valikoidun otoksen pehmeitä materiaaleja ja käsityötekniikoita, mutta teoksia näkisi vielä mieluusti enemmänkin. Siksi on onni ja epäonni, että Hamin yläkerrassa on yhtä aikaa esillä tanskalais-filippiiniläisen Lilibeth Cuenca Rasmussenin (s. 1970) näyttely I am not what you see. Molemmat näyttelyt ovat itsenäisiä kokonaisuuksiaan, mutta koska myös Cuenca Rasmussenin teoksissa pehmeät materiaalit ovat keskeisesti läsnä, tekee näyttelyt mieli harsia yhteen.

Näyttelyssä nähdään neljän teoksen veistoskokonaisuus I am not what you see (2021) sekä siihen kytkeytyvä Cocktails-performanssi. Lisäksi katsottavissa on Cuenca Rasmussenin videoperformansseja 1990-luvulta viime vuosiin.

Ote videoperformansseissa on kantaaottava ja kärkäs mutta humoristinen. Aiheet ovat painavia kuten naisvihaa käsittelevässä teoksessa Gynophobia (2020), jossa hän pyrkii hypnotisoimaan seurassaan olevat ihmiset feministeiksi. Videoidussa performanssissa The Artist’s Song (2007) Cuenca Rasmussen puolestaan laulaa veistokseksi pukeutuneena hulvattomia huomioita taiteen olemuksesta, tunnetuista taiteilijoista sekä taidemaailmasta.

Näyttelyn ripustus on varsinkin veistoskokonaisuuden osalta erittäin ilmava ja väljä. Teosten äärellä välittyy vain aavistus siitä, mitä niille mahdollisesti tapahtuu tai mitä niillä on tarkoitus tehdä osana performanssia. Pulleat, valkoiset peitot roikkuvat katosta puuvillahihnoilla kiinnitettyinä. Oljesta ja heinästä muovailtu yksinäinen rakennelma muistuttaa sekä hattua että majaa. Tuhansista lentopostikirjekuorista muodostuu suuri kupu, ja läpinäkyvä vaalea kangas ankkuroituu paikoilleen korallikivien sekä pinkkien köysien avulla.

Avajaisviikonlopun jälkeen vielä ensi vuonna kahtena lauantaina nähtävän performanssin aikana tila ja teokset heräävät eloon. Performanssi on mehevä ja mukaansatempaava. Musiikki täyttää tilan, ja teokset tulevat määritellyiksi suhteessa niihin kohdistuviin eleisiin, ne päälleen pukeviin, niitä liikuttaviin ja niissä liikkuviin kehoihin.

Liikkumiseen ja nomadiseen vapauteen liittyvät kysymykset jäävät avoimiksi puheen virratessa alkuräjähdyksestä tähän hetkeen, kosmisesta mittakaavasta yhden ihmisyksilön atomien tasolle. “Jokainen atomi sinussa kiittää onneaan”, Cuenca Rasmussen sanoo muhkea täkki yllään ja saavuttaa samalla jonkinlaisen pehmeyden ja pehmouden kulminaatiopisteen.