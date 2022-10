Perjantaina ilmestynyt Lift Me Up -single katkaisee Rihannan pitkän levytystauon.

Pop / single

Rihanna: Lift Me Up. Def Jam. ★★★★

Kuusi vuotta on pitkä aika nykyajan popmusiikissa. Siihen mahtuu monen uuden artistin koko ura ja monta loppuun asti kulutettua muotisoundia. Popin terävimmälle huipulle vakaasti asettunutta Rihannaa kuuden vuoden tauko ei paljon horjuta.

Perjantaina ilmestynyt single Lift Me Up on Rihannan ensimmäinen oma julkaisu vuonna 2016 ilmestyneen Anti-albumin jälkeen. Välivuosien aikana häntä on kuultu vain harvakseltaan vierailevana solistina muiden levyillä.

Jos Anti-albumin kappaleissa oli tummanpuhuvaa särmää ja vahvasti prosessoitua elektronista sointia, niin Lift Me Up on toisesta maailmasta. Se on äärimmäisen yksinkertainen duurissa menevä balladi, jonka melodia kuulostaa vuosikymmeniä vanhalta.

Sovitus on pelkistetty, ja harmonia luodaan pianolla, vaimeana soivilla jousilla, laulustemmoilla ja helisevällä harpulla, joka on sekä hengellisen tunnelman kruunaaja että kappaleen tunnistettavin koukku.

Minkäänlaista rumpubiittiä ei ole, ja ainoa bassolinja näppäillään pehmeästi viimeisen kertosäkeen viimeisen kahdeksan tahdin aikana.

Nimensä mukaisesti teksti on anova ja rakkautta pyytävä.

Kolmannen säkeistön rivit ”burning in a hopeless dream / hold me when you go to sleep / keep me safe / we need light, we need love” voi tulkita yksilötason viestiksi, mutta nykyisessä maailmantilanteessa niihin voi samaistua todella moni ihminen.