Italialaisella vankiladraamalla on huipputekijät, mutta lopputulos on ihmeen jähmeä

The King -sarjan pääosassa on komisario Montalbanona tunnettu Luca Zingaretti.

Komisario Montalbano eli Luca Zingaretti on saanut uusia töitä. Nyt hän on vankilanjohtaja Bruno Testori, ristiriitojen mies.

Italialainen näyttelijä Luca Zingaretti yhdistetään usein vain hänen tunnetuimpaan rooliinsa, sisilialaispoliisi Salvo Montalbanoon. Tosiasiassa roomalainen Zingaretti on tehnyt pitkän uran, myös teatterissa ja jonkin verran ohjaajanakin. Montalbanoja on tehty yli 20 vuotta, ties vaikka tehtäisiin vielä lisääkin.

Nyt kuusikymppinen Zingaretti on pääroolissa aivan toisenlaisessa sarjassa. The King on vankiladraama, jossa ei ole hitustakaan huumoria eikä juurikaan inhimillisyyttä. Sitäkin enemmän väkivaltaa ja nöyryyttämistä.

Zingarettin esittämä vankilanjohtaja Bruno Testori on ristiriitainen hahmo, josta ei koko aikana tiedä, onko hän lintu vai kala vai molempia. Onko hän pohjimmiltaan kunnian mies, vaikka ”joutuu neuvottelemaan paholaisen kanssa” kuten sarjan tekijät häntä kuvailevat.

Testori itse sanoo olevansa oikeudenmukaisuuden puolella mutta ei kannata järjestelmää, jossa ihmistä arvioidaan vain tekojen perusteella. Tämän merkitystä voikin sitten pohtia. Hän ymmärtää pahiksiakin ja puolustaa heikompia.

Omassa elämässään Testori on lähellä sekoamista. Takana on avioero, ja teini-ikäinen tytär on sairastanut syöpää, joka saattaa uusia. Testori on riippuvainen kokaiinista, mutta miten syvällä hän on vankilan huumebisneksissä?

The King tai italiaksi Il Re on näyttävä tuotanto, ja sen on epäilemättä tarkoitus olla jatkoa Sky-yhtiön italialaisille menestyssarjoille kuten Roberto Savianon kirjoihin perustuville Gomorralle ja ZeroZeroZerolle sekä 1992-sarjalle ja sen jatkoille.

Sarjan käsikirjoittajat ovat näiden lisäksi olleet mukana esimerkiksi Elena Ferrante -sarjassa Loistava ystäväni sekä Paolo Sorrentinon The Young Popessa. Kaikki ovat italialaistuotantojen kovinta kärkeä, ja taustalta löytyy tuottajanimi Lorenzo Mieli.

Jokin kuitenkin The Kingissä mättää. Vika tuntuu olevan juuri käsikirjoituksessa, ja juonenkuljetus on kummallisen jähmeää ja kovin aukkoista. Aineksia ei riitä kahdeksaan jaksoon. Salamyhkäinen päähenkilö on jo lähtökohtaisesti haaste, koska hänen kaikkia mielenliikkeitään ei voi paljastaa eikä edes raottaa.

Testoria vastassa on ”vain yhtä lakia” puolustava syyttäjä Laura Lombardo, jota näyttelee hieno Anna Bonaiuto. Keskiössä on kaksi muutakin naista: kovaotteinen vankilapomo Sonia (Isabella Ragonese) sekä Testorin ex-vaimo (Barbora Bobulova).

Rajut tapahtumat vankilassa käynnistyvät kahdesta murhasta. Testori alkaa epäillä, että taustalla on vankilan muslimiyhteisö ja siinä kytevä radikalisoituminen.

The King, C More.