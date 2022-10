Myroslav Slabošpytskyi pakeni sotaa Ukrainasta – ja on nyt kiinnitetty ohjaamaan Darren Aronofskyn tuottama elokuva The Tiger. Elokuvaan sopiva luminen metsä voisi hyvin löytyä Suomesta.

Myroslav Slabošpytskyi ohjaa The Tiger -elokuvan. Sen pääosaan on kiinnitetty Alexander Skarsgård.

Ukrainalaisohjaaja Myroslav Slabošpytskyi vastaa Zoom-puheluun Wienistä, jonne hän pakeni sotaa Kiovasta sodan alkukuukausina.

Hän oli vaimoineen kuunnellut ohjuksia ja räjähdyksiä, pitänyt kirjaa suljetuista teistä ja miettinyt, miten ja kuinka kauan Kiovasta vielä pääsee pois.

”Olin varma, ettei Eurooppa tukisi meitä, kun ei tukenut meitä 1900-luvun alussa tai Krimin miehityksen aikaan, ja olin varma, että Venäjä valtaisi Kiovan”, Slabošpytskyi sanoo HS:lle.

Hänestä ei olisi ollut taistelijaksi terveyssyistä, Slabošpytskyi sanoo, mutta hänen piti odottaa viikkokausia papereita, joiden avulla hän saisi poistua maasta. (”Ihan laillisesti, en lahjonut ketään!” hän lisää.)

Hän pakkasi autoon vaimonsa, äitinsä ja kissansa ja pääsi 14 tunnin päästä Itävaltaan. Helpottuneisuus näkyy yhä hänen olemuksessaan.

Myroslav Slabošpytskyi tuli tunnetuksi ohjaamallaan ja käsikirjoittamallaan elokuvalla Heimo (2014). Kaikki elokuvan dialogi oli viittomakielistä, eikä elokuvaa tekstitetty. Kuurojen sisäoppilaitoksen naapurissa kasvanut ohjaaja oli aikuisiällä tajunnut, kuinka kiinnostavalla tavalla viittomakielinen elokuva olisi lähellä mykkäelokuvia ja niiden tapaa näytellä, Slabošpytskyi kertoo.

Elokuva esitetään lauantaina Kino Reginassa.

Elokuva Heimo valmistui vuonna 2014. Se oli ohjaajansa ensimmäinen pitkä elokuva.

”Kaikki ohjaajat sanovat aina, että he tekevät elokuvansa isolle valkokankaalle”, Slabošpytskyi sanoo. ”Ja se ei ole aina totta, puhelin tai läppäri riittää ihan hyvin. Ja ehkä minunkin pitäisi sanoa, että Heimo kannattaa katsoa dvd:ltä auttaakseni suomalaista levittäjääni, mutta olen todella tyytyväinen että voitte katsoa sen valkokankaalta!”

Heimo oli paitsi Slabošpytskyin ensimmäinen pitkä elokuva, myös muutenkin merkittävä.

”Se muutti elämäni täysin”, hän sanoo. ”Niin monella tavalla.”

Sen ansiosta hän sai agentin ja managerin, mikä avasi hänelle aivan erilaiset työmarkkinat – käytännössä siis mahdollisuuden tehdä englanninkielisiä elokuvia.

Elokuva sai ensi-iltansa Cannesissa ja se palkittiin lukuisilla elokuvafestivaaleilla. Toronton elokuvafestivaaleilla sen näki myös ohjaaja-tuottaja Darren Aronofsky, joka tunnetaan esimerkiksi elokuvistaan Unelmien sielunmessu ja Black Swan.

Yksi asia johti toiseen, ja nyt Slabošpytskyi on kiinnitetty ohjaamaan Aronofskyn tuottama elokuva The Tiger, jonka pääosaa näyttelee Alexander Skarsgård.

Slabošpytskyi vaikuttaa käsinkosketeltavan innostuneelta projektistaan. Hän ei malta odottaa kuvauksia. Tavoitteena on aloittaa tänä talvena.

Elokuva perustuu John Vaillantin kirjaan vuodelta 2010. Se kertoo ryhmästä, joka suojelee uhanalaisia tiikereitä salametsästäjiltä ja metsähakkuilta 1990-luvun Siperiassa. Elokuva seuraa ryhmää johtavaa Vanzinia (Skarsgård), joka kohtaa moraalisen dilemman, kun hänet lähetetään tappamaan salametsästäjän itsepuolustustarkoituksessa tappanut tiikeri.

”Alexander on upea”, Slabošpytskyi sanoo. ”Hän on yhtäällä amerikkalainen elokuvatähti ja toisaalta eurooppalainen, hän on mahtava ja hyvin lahjakas ja... hyvin pitkä”, hän sanoo ja nauraa.

Kuvaus lumisesta venäläismetsästä johtaa suomalaisten kannalta erityisen kiinnostavaan kysymykseen: kun ukrainalaisohjaajan Hollywood-elokuvaa ei tällä hetkellä ymmärrettävistä syistä lähdetä kuvaamaan Venäjälle, onko jotain perää niissä huhuissa, joiden mukaan elokuvaa kuvattaisiin Suomessa?

Slabošpytskyi näyttää velmulta.

”On sääli, että puhumme nyt emmekä parin viikon päästä”, hän sanoo. ”Silloin voisin ehkä kertoa enemmän.”

Juuri nyt hän ei siis vahvista eikä kiistä asiaa – periaatteessa. Sen sijaan hän kertoo, että hänellä on Suomessa ystäviä, ja että hän todella rakastaa Suomea ja aivan erityisesti Lapin luontoa, ja että on viime kuukausina katsonut paljon suomalaisia elokuvia ja käynyt monta Skype-puhelua yhteistyökumppaneidensa kanssa.

”Ja no, elokuvan tapahtumapaikka on luminen metsä”, hän sanoo ja virnistää.

Saa siis nähdä, miten käy.

Kysyn Slabošpytskyiltä, aikooko hän muuttaa Hollywoodiin vähän samalla tavalla kuin Igor Stravinsky, Fritz Lang, Thomas Mann, Otto Preminger ja Bertolt Brecht ja muut juutalaisälyköt ja -taiteilijat toisen maailmansodan aikana.

”Mann ja kollegat pakenivat fasistista hallintoa, minä pakenen sotaa”, Slabošpytskyi sanoo. ”Jos me...” hän aloittaa. ”Kun me voitamme Venäjän, Ukraina on varmasti erilainen, siitä tulee parempi. Totta kai me edelleen kritisoimme hallitustamme, mutta... no. Olen koko ajan yhteydessä ukrainalaisiin ystäviini. Olen varma, että tulen aina olemaan osa ukrainalaista elokuvaveljeskuntaa.”

Myroslav Slabošpytskyin Heimo (2014) esitetään Kino Reginassa 29. lokakuuta. Ohjaaja on paikalla etäyhteyden kautta ja vastaa yleisön kysymyksiin. Lisätiedot: kavi.fi

