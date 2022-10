Rockmusiikin pioneeri Jerry Lee Lewis on kuollut

Lewis oli kuollessaan 87-vuotias.

Yhdysvaltalainen rockmusiikin pioneeri Jerry Lee Lewis on kuollut. Hän oli kuollessaan 87-vuotias.

Asiasta kertoo uutistoimisto AFP.

Lewisin tiedottajan mukaan hän kuoli luonnollisista syistä, AFP kertoo.

Rolling Stone -lehden mukaan Lewis kuoli kotonaan Mississippin osavaltiossa. Hänen seitsemäs vaimonsa Judith Coghlan oli lehden mukaan Lewisin vierellä hänen kuollessaan.

Jerry Lee Lewis tunnetaan 1950-luvun amerikkalaisen rock’n’rollin keulahahmona. Hänen tunnetuimpiin kappaleisiinsa kuuluvat muun muassa Great Balls of Fire ja Whole Lotta Shakin' Goin' On.

