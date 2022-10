Vuonna 1941 valmistunutta teosta ei voida kääntää, jottei se vahingoittuisi.

Kuraattori ja taidehistorioitsija Susanne Meyer-Büser kuvattuna Piet Mondrianin New York City I -teoksen vieressä Düsseldorfissa. Teos on kuraattorin mukaan ripustettu ylösalaisin.

Taiteilija Piet Mondrianin teos New York City I on ollut ripustettuna ylösalaisin yli 75 vuoden ajan, kertoo brittilehti The Guardian.

The Guardianin haastatteleman taidehistorioitsijan ja kuraattorin Susanne Meyer-Büserin mukaan teos on ollut ylösalaisin useissa eri museoissa siitä lähtien, kun se asetettiin näytille ensimmäisen kerran New Yorkin MoMa-museossa vuonna 1945.

Teos on valmistunut vuonna 1941. Se on ollut Düsseldorfin Nordrhein-Westfalenin taidekokoelmassa vuodesta 1980.

Kyseessä on Mondrianin monimutkainen ristikko, joka koostuu punaisista, keltaisista, sinisistä ja mustista teipeistä. Nykyisen ripustustavan mukaan viivat paksuuntuvat teoksen alareunassa. Ripustuksen tulkinnan mukaan paksut viivat ovat abstrakti kuvaus tummasta horisontista.

Meyer-Büserin tulkinnan mukaan paksujen viivojen pitäisi olla teoksen yläreunassa, jolloin ne kuvastaisivat tummaa taivasta. Kuraattori kertoo keskustelleensa asiasta kollegoidensa kanssa ja sanoo olevansa varma siitä, että ripustus on tehty aikanaan väärin.

Esimerkiksi Pariisin Pompidou-keskuksessa on esillä Mondrianin tekemä saman kokoinen teos nimeltä New York City. Teoksessa paksut viivat ovat yläreunassa. Lisäksi The Guardian kertoo, että vuonna 1944 julkaistun amerikkalaisen aikakausilehden valokuvassa, joka on otettu Mondrianin ateljeesta muutama päivä taiteilijan kuoleman jälkeen, teos on toisinpäin maalaustelineellä.

Meyer-Büser on analysoinut Mondrianin työskentelytapaa. Myös se viittaisi hänen mukaansa siihen, että taiteilija aloitti työskentelyn kuvan yläreunasta ja eteni alaspäin viivoja ohentaen. Meyer-Büser oli huomannut virheen aiemmin tänä vuonna kootessaan Düsseldorfin Nordrhein-Westfalenin taidekokoelman näyttelyä.

Teoksen kääntäminen saattaisi vahingoittaa sitä, hän sanoo.

Meyer-Büserin mukaan on mahdotonta sanoa, miksi kuva on joutunut näytille ylösalaisin.

Tällä hetkellä Mondrianin teos on esillä Düsseldorfin Kunstsammlung Nordrhein-Westfalenin lauantaina avatussa näyttelyssä, edelleen ylösalaisin.