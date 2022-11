Tomi Salesvuo on soittanut rumpuja koko ikänsä: ”Sanotaan, että yhtye on yhtä hyvä kuin rumpalinsa”

”Koen velvollisuudekseni jakaa, mitä minulle on jaettu”, sanoo aikuisikänsä työkseen soittanut Tomi Salesvuo, joka on ammatiltaan myös pedagogi.

Omakotitalon oven avaava Tomi Salesvuo pyyhkii jo aamulla otsaansa, ja nyt hyvästä syystä. Hän tehnyt auringonnousun aikaan pitkän hikisen lenkin kotikulmillaan Itä-Helsingissä. Jälleen, tapansa mukaan.

”Soittokunnon ylläpito edellyttää aktiivista liikkumista. Ja on tästä myös muuta iloa ja hyötyä – henkistäkin”, sanoo Salesvuo, jonka normaali työsuoritus vastaa tutkimusten mukaan kuormittavuudeltaan esimerkiksi halkojen hakkaamista tai talon perustusten valamista.

”Tuo kuulostaa kovin tutulta”, vahvistaa Salesvuo, joka on ollut ammattimainen rumpali, musiikintekijä ja pedagogi nyt lähes kolmekymmentä vuotta eli koko aikuisikänsä. Eikä paljon paremmin olisi voinut mennä.

”Musiikki on ollut minulle aina se juttu, enkä ole miettinyt koskaan muuta alaa.”

Mutta sen Lappeenrannassa syntynyt Salesvuo suostuu paljastamaan, että rummut eivät olleet ensimmäinen soitin. Hän aloitti opiskelun varhain haitarilla, toki vain vanhempien ehdotuksesta.

”Haitarissa ei ollut vikaa, mutta siihen liitetty musiikki ei sytyttänyt sitä alakouluikäistä, jonka ensimmäinen oma levy oli Iron Maidenin The Number Of The Beast.”

”Takahuoneen tunnelmassa välittyy koko porukan onnistunut fiilis”, muistelee rumpali Tomi Salesvuo (takarivi, oik.) juuri kymmenen vuotta täyttäneen XL-yhtyeen Surreal-kiertuetta, jonka erikoiskeikka oli Helsingin Tavastialla lokakuussa 2002. Salesvuon vieressä yksi konsertin vierailijoista, basisti Pekka Pohjola. Muut kuvassa olevat Pohjolassa vastapäivään: Pekka Kuusisto, Tom Ahlberg, Kie Von Hertzen, Tatu Ferchen, DJ Bunuel, Tuure Koski, Arttu Takalo, Jarmo Saari ja Timo Kuisma.

Rumpuihin Salesvuo sai tuntumaa jo alle kymmenvuotiaana panunisti-isän työpaikalla Lappeenrannan sotilassoittokunnassa. ”Ne kolahtivat heti täysillä ja polte omiin oli niin kova, että näin niistä unta.”

Miksi sitten rummut – ja varsinkin kun hänellä ei ollut esikuvaa, jota kohti pyrkiä. Hän ei halunnut olla joku muu.

Kysymys on askarruttanut myös Salesvuota, mutta hän ei tiedä. Eikä yhtään paremmin sitä, miksi häntä kiehtoo ennen kaikkea afroamerikkalainen rytmimusiikki lähes kaikissa svengaavissa tyylilajeissaan jazzista aina raskaaseen rockiin.

”Ehkä se on se rytmien loputon kiehtovuus. Se kehon valtaava tunne, jonka hypnoottinen komppi luo.”

Vai olisiko niin, että rummut valitsivatkin hänet? Että ne tukivat ja vahvistivat hänen ominaispiirteitään?

”Saattaa olla, että valitsivat. Olen havainnut, että aika monet tuntemistani rumpaleista ovat ulospäin suuntautuvia, sanavalmiita, rohkeita sekä usein kovia puuhaamaan”, Salesvuo sanoo.

”Ja voi olla, että paikka bändin takana harjaannuttaa hahmottamaan kokonaisuuksia ja kasvattaa ottamaan vastuuta. Sanotaan, että yhtye on yhtä hyvä kuin rumpalinsa, eikä se ole ihan puuta heinää.”

”Rumpali Salesvuon erottuva ennakkoluulottomuus, intensiteetti ja iskevyys kiinnittivät myös heti huomiota”, kirjoitti kriitikko Jukka Hauru konserttiarviossa Helsingin Sanomissa maaliskuussa 1991. Samoilla ominaisuuksilla Tomi Salesvuota voi luonnehtia edelleen, 31 vuotta myöhemmin.

Sibelius-Akatemian jazzosastolla opiskelun 17-vuotiaana aloittanut Salesvuo sai testata sanontaa varhain – ja oli sen perusteella aika hyvä jo kaksikymppisenä. Erityisesti hänet huomattiin omanlaistaan progerockjazzia esittäneestä XL-yhtyeestä (1992–2004), joka oli läpilyönti kaikille muusikoilleen: kitaristi Jarmo Saarelle, vibrafonisti Arttu Takalolle, basisti Tuure Koskelle.

”Teimme sitä isosti, intensiivisesti ja tunteella, kuin XL olisi ollut rokkibändi. Ja meille se olikin. Tosin samalla tuntui, että aika oli väärä, että olimme sillä musiikilla joko vähän jäljessä tai edessä.”

Sama tunne vaivaa Salesvuota nyt oman musiikin tekijänä, vaikka vastaanotossa ei ole ollut suurta valittamista. Hänen johtamansa ja tuottamansa Tomi Salesvuo East Funk Attack on keikkaillut kuitenkin kymmenen vuotta ja tehnyt kolme albumia. Nimensä mukaisesti se esittää Salesvuon säveltämää rytmisesti riuskaa, tiukkaa funkia – usein rockilla ryyditettynä.

”Pähkäilin vielä nelikymppisenä musiikin kirjoittamisen suuntaa, mikä olisi minulle luontevinta. Ja tätähän se. Korostankin aina opiskelijoille, että työssä on hyvä olla myös oma kirkas kärki, jokin mikä puhuttelee eniten”, sanoo Tomi Salesvuo, joka on opettanut musiikkioppilaitoksissa jo 21-vuotiaasta.

Pisimmät pestit ovat olleet Joensuun konservatoriossa, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulussa ja Palmgren-konservatoriossa Porissa. Nykyään hän opettaa Metropolia-ammattikorkeakoulussa, jossa on ollut lehtori vuodesta 2010, vaikka omasta toiveesta nyt vain noin kolmena viikonpäivänä viidestä.

”Minulle on elinehto, että pääsen soittamaan säännöllisesti yleisön eteen – ja nykyään ennen kaikkea omaa musiikkia.”

Opettaminen on ollut silti aina enemmän kuin osa elantoa.

”Koen velvollisuudekseni jakaa, mitä minulle on jaettu. Sen opin jo nuorena ja totta on, että nuoria aikuisia opettamalla oppii ihan yhtä lailla itse ”, sanoo Salesvuo ja hämmästelee – hyväkuntoisena keski-ikäisenä – torstaista syntymäpäivää.

”Vaikea käsittää, että täytän viisikymmentä, sillä ympärillä olevat ovat koko ajan kaksikymppisiä!”

”Fantastinen ilta, joka saatiin kuin saatiinkin soittaa – koronarajoitusten vain puolittaessa yleisön”, palaa rumpali Tomi Salesvuo (oik.) lokakuulle 2021, jolloin Tomi Salesvuo East Funk Attack julkaisi kolmannen levynsä Helsingin G Livelabissa. Kiitollisiin kumarruksiin yhtyvät laulaja Taru Ratilainen, saksofonisti Ukko Heinonen, kitaristi Matias Kiiveri, basisti Janne Kinnunen ja kosketinsoittaja Ilmari Aitoaho.