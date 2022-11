Vollmond (Full Moon) on kokonaisvaltainen katsomiskokemus, joka riemastuttaa ja antaa luvan olla vähän hullu.

Tanssin talossa jono lippujen tarkistukseen mutkittelee poikkeuksellisen pitkänä, mutta ihmiset hymyilevät. Jotkut tarkistavat levottomina lippujen paikkamerkintöjä ja toiset tervehtivät tuttuja. Paikalla on toinen toistaan tunnetumpia kasvoja Suomen tanssin ja näyttämötaiteen kentältä. Ilma väreilee odotuksesta. Tanztheater Wuppertal Pina Bauschin esitys Vollmond (Full Moon) on pian alkamassa.

Pina Bausch (1940–2009) oli saksalainen, laajasti palkittu koreografi. Hän aloitti työt Wuppertal Bühnenin balettiryhmän koreografina vuonna 1973, mutta muutti nimen pian Tanztheater Wuppertaliksi. Tällä nimellä ryhmä nousi kansainväliseen kuuluisuuteen.

Bausch tunnetaan yhtenä merkittävimmistä modernin tanssin ja tanssiteatterin kehittäjistä. Vollmond (Full Moon) sai maailmanensi-iltansa 11. toukokuuta 2006. Esitys ei ole yksi yhtenäinen tarina vaan välähdyksiä elämästä ja ihmiskohtaloista. Näistä katkelmista syntyy koskettava kuva ihmisyyden ristiriitaisuudesta.

Bauschin koreografian liikekielessä yhdistyy vapaana virtaava, plastinen liike, jossa on kaikuja 1900-luvun alun vapaan tanssin perinteestä, ja modernin tanssin mielikuvituksellinen vapaus. Liike itsessään on kiinnostava, eikä tarvitse klassisen perinteen muotoa luomaan rajoja ja lukuohjetta. Katsojan ei tarvitse olla tanssin asiantuntija pystyäkseen seuraamaan esitystä. Tarinaa on helppo lukea intuitiivisesti ja samaistua tilanteisiin ja tunteisiin.

Bausch yhdistää tanssiin myös teatterillisia elementtejä, ilman selkeää rajaa teatterin ja tanssin välillä. Vollmond (Full Moon) sisältääkin tanssin lisäksi myös puhetta ja miimisiä kohtauksia. Nainen viiltää sitruunaan syvän viillon ja puristaa sitten mehua käsivarsilleen ja kaulalleen todeten: ”I am a bit sour”.

Avantgarde-teatterin perinteen mukaan tanssijat puhuttelevat katsojia suoraan. He naurattavat yleisöä terävillä huomioilla ja paljastavat pinnan alla kuohuvat tunteet, jotka lopulta purkautuvat tanssiin. Yleisö on yhtä esityksen kanssa. Meidät erottaa esiintyjistä vain toiminta.

Vollmond (Full Moon) alkaa vähäeleisesti ja kasvaa sitten täyteen mittaansa. Koreografia heittäytyy liikkeellisiin ideoihin.

Peter Pabstin suunnittelemaa näyttämökuvaa hallitsee iso kivenlohkare.

Peter Pabstin suunnittelemaa näyttämökuvaa hallitsee suuri kivenlohkare ja vesielementti. Marion Siton puvustus nostaa esityksen arjen yläpuolelle. Tanssijat vaihtavat asuja useasti toinen toistaan upeampiin iltapukuihin, jotka vuorollaan kastuvat vedessä.

Vaikka osaan ennakkoon odottaa sadetta, saa pisaroinnin alkaminen minut riemastumaan. Veden ääni, ilmassa leviävä kosteus, musiikki ja liike saavat hetkeksi unohtamaan kaiken muun. Asetun tähän hetkeen ja tunnen olevani elossa. Kukapa ei haluaisi tanssia sateessa iltapuku päällä! Antaa vaatteiden ja hiusten kastua, ja olla kokonaisvaltaisesti ja estottomasti oma itsensä.

Vollmond (Full Moon) tuo kuitenkin esiin myös sen, ettei valvominen ole vain iloa ja leikkiä. Se on myös odottamista ja itkuisia tunteja yksinäisyydessä. Yhtä valvottaa ahdistus, toista muista huolehtiminen ja kolmas takertuu väkivaltaiseen puolisoon.

Vollmond (Full Moon) on kokonaisvaltaista läsnäoloa.

Esityksen loppuessa yleisö taputti seisten. Vettä tippuvat tanssijat ottivat vastaan kiihkeät aplodit, joita säestivät huudot ja jalkojen tömistely.

Vollmond (Full Moon) antaa luvan olla vähän hullu. Mutta mitä on hulluus? Ehkä kyse on aistinautinnoista ja kokonaisvaltaisesta läsnäolosta, sellaisesta antautumisesta omalle itselle, minkä arjessa niin herkästi unohdamme.

Vollmond (Full Moon), koreografia Pina Bausch, tanssijat Dean Biosca, Taylor Drury, Silvia Farias Heredia, Ditta Miranda Jasjfi, Reginald Lefebvre, Alexander López Guerra, Nicholas Losada, Milan Nowoitnick Kampfer, Ekaterina Shishakova, Julie Anne Stanzak, Christopher Tandy, Tsai-Chin Yu, lavastus Peter Pabst, puvustus Marion Sito, musiikillinen yhteistyö Matthias Burkert, Andreas Eisenschneider, yhteistyö Marion Cito, Daphnis Kokkinos, Robert Sturm, harjoittajat Daphnis Kokkinos, Robert Sturm.