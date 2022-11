Infinite Deep -näyttely on eräänlainen läpileikkaus surrealistisen elokuvan nykymestarin David Lynchin urasta.

Valokuva

David Lynch: Infinite Deep 4.11.–28.2.2023 Länsiterminaali 1:ssä (Tyynenmerenkatu 8). Su-ke 11-18, to-la 11-23.

Amerikkalainen David Lynch (s. 1946) on maailmankuulu elokuvantekijä, mutta myös yleistaiteilija, joka on kokeillut taitojaan lähes kaikkien taiteenlajien parissa: maalauksista designiin, musiikkiin ja valokuviin.

Helsingissä on näytillä nyt viimeksi mainittua. Lynchin valokuvista koostuva näyttely Infinite Deep on kiertänyt eri puolilla maailmaa. Suomessa sen järjestää Rafael Rybczynskin johtama Helsinki Photo Festival. Näyttely on esillä Länsisatamassa vanhassa Länsiterminaali 1:ssä helmikuun loppuun asti.

Lynchin kuvista osa on ”tavallisia” valokuvia, osa vahvasti muokattuja surrealistisia teoksia. Näyttely koostuu viidestä osasta: Snowmen, Factories, Nude, Distorted Nudes ja Portraits. Nimet kertovat sisällön ja kuvia katsellessa näkee, että koko näyttely on eräänlainen läpileikkaus Lynchin elokuvaurasta.

Näyttely avattiin yleisölle perjantaina 4. marraskuuta.

Sikiömäiset, epämuodostuneet hahmot ja kosmiset näyt ovat kuin debyyttipitkä Eraserheadista (1977), miehestä ja mutanttivauvasta kertovasta absurdista perhedraamasta. Mustavalkoiset Factories-sarjan tehdaskuvat voisi kuvitella Elefanttimiehen (1980) nokiseen ja kolisevaan teollisuus-Lontooseen.

Punahuuliset naiset ja film noir -unitunnelmat ovat tietysti Blue Velvetiä (1986) ja Mulholland Driveä (2001), vääristyneet kasvot Inland Empireä (2006). Lumiukkokuvissa näkyy Lynchille ominainen huumori.

Untitled (Factory, Lodz)

Lynch ei ole kuka tahansa luppoaikanaan kuvia napsiva elokuvamaakari. Hän on visualisti ja tunnelmien luoja, joka osaa vangita visionsa myös yksittäisiin otoksiin.

Hän ei tunnu menettäneen otettaan vuosikymmenien aikana lainkaan – esimerkiksi neljän vuoden takainen Twin Peaks: The Return -tv-sarja oli hätkähdyttävän hieno, aivan hänen parhaiden elokuvatöidensä tasoa. Infinite Deepin töistäkin osa on aivan viime vuosilta.

Emily Scream

Mutta jotta Lynchin kuvataide toimisi, pitäisi näyttelyn olla myös omanlaisensa teos, toimiva kokonaisuus. Sellainen ei Helsingin Infinite Deep ikävä kyllä ole.

Kävin katsomassa näyttelyn perjantaina, jolloin se avattiin yleisölle. Se vaikutti keskeneräiseltä. Yksi näyttelyn osa ei ollut valaistu ollenkaan, joten muutenkin tummasävyisiä valokuvia joutui tihrustamaan hämärässä.

Muualla teokset taas kylpevät arkisen kolkossa loistelamppujen valossa. Se ei oikein istu siihen lynchmäiseen tunnelmaan, mitä Infinite Deepissä muuten on haettu.

Näyttelyn osat on jaoteltu harmailla seinillä, joista osaan on sahattu kurkistusaukkoja. Punaisia samettiverhoja on ripustettu eri puolille. Näyttelyyn on myös rakennettu Twin Peaksista tuttua Punaista huonetta muistuttava erillistila. Keskellä on pieni katsomo, jossa pyörii Lynchin uudehko animaatio-lyhytfilmi Fire (Pozar).

Näyttelyn seinissä on kurkistusaukkoja.

Länsiterminaali 1 vaikutti etukäteen kiinnostavalta valinnalta. Miten valokuvataide toimisi paikassa, missä aiemmin parveilivat risteilyturistit matkalla Tallinnaan?

Valitettavasti terminaali tuntuu ihan väärältä paikalta koko näyttelylle. Se on nykyisellään kuin hylätty teollisuushalli betonirakenteineen ja ilmastointiputkineen. Ehkä joku voisi yrittää linkittää sitä Eraserheadin tai Elefanttimiehen painostaviin tehdasmaailmoihin, mutta sekin olisi aika väkinäistä. Lähinnä tuntuu kuin olisi keskellä remonttityömaata.

Infinite Deep on myös aika pieni kooltaan eikä se pääse kunnolla erilleen tästä ympäristöstä, muodostumaan omaksi tilakseen. Tuntuu että näyttely on vain lätkäisty jonnekin, missä on sattunut olemaan tilaa, vaikka taustalla on epäilemättä järjestäjien kova työ.

Länsiterminaali 1 tuntuu väärältä paikalta Lynch-näyttelylle.

Omalla tavallaan näyttelyn harrastelijamaisuus tiivistyy aiemmin mainittuun Punaisen huoneeseen. Twin Peaksissa se on rajatila, odotushuone todellisuuksien välillä, joka on kaikkine yksityiskohtineen leimautunut Lynch-fanien mieleen.

Länsiterminaalin Punainen huone -versio on vähän surullinen. Mustien nahkanojatuolien tilalla nököttää kaksi Artekin nojatuolia ja kaksi lamppua, jotka muistuttavat esikuviaan vain etäisesti ja jotka eivät ole edes töpseleissä kiinni.

Länsiterminaali 1:n Punainen huone.

Helsinki Photo Festivalin Kristian Schmidt kertoo, että Infinite Deep oli vielä avajaispäivänä valaistuksen osalta kesken. Tällä viikolla valaistus aiotaan hänen mukaansa tehdä valmiiksi. Lisäksi näyttelyyn tulee vielä joitakin ”sisältöä avaavia muutoksia”.

Eli jos Infinite Deep vaikutti perjantaina keskeneräiseltä, se myös oli sitä. Kokonaisuus tulee ehkä paranemaan myöhemmin.

Kuinka paljon, jää nähtäväksi. Lynchin taidetta arvostaville hänen valokuvateoksensa ovat tietysti jo itsessään näkemisen arvoisia. Mutta kunnon lynchmäistä taide-elämystä, sukellusta nimen Infinite Deepiin eli äärettömiin syvyyksiin, näyttely ei tällaisenaan tarjoa.

Infinite Deep on auki Länsisatamassa helmikuun loppuun.

Länsiterminaali 1:ssä on 28.2.2023 asti esillä myös Helsinki Photo Festivalin retrospektiivinen näyttely, joka esittelee festivaaliin osallistuneiden taiteilijoiden parhaimmiston yli 50 maasta.