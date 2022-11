Kaikki kymmenen kappaletta ovat Swiftin 21. lokakuuta julkaistulta Midnights-albumilta.

Poplaulaja Taylor Swift on tehnyt Yhdysvalloissa listahistoriaa. Maan suosituimpien kappaleiden top 10 -lista koostui viime viikolla pelkistä Swiftin kappaleista. Asiasta uutisoi esimerkiksi viihdesivusto Deadline.

Kappaleet ovat kaikki Swiftin 21. lokakuuta julkaistulta Midnights-albumilta. Hän on nyt historian ensimmäinen artisti, joka on vallannut maan Billboard Hot 100 -listan koko kymmenen kärjen.

Edellinen ennätys oli kanadalaisräppäri Drakella syyskuussa. Hän sai silloin top 10 -listalle yhdeksän kappalettaan. Sitä ennen taas paras suoritus oli The Beatlesilla huhtikuussa 1964, jolloin yhtye sai haltuunsa Billboardin top 5 -kärjen.

Swiftin Billboardin kärkibiisi on Anti-Hero, jota on esimerkiksi Spotifyssa kuunneltu yli 110 miljoonaa kertaa.

Midnights-albumi on ollut kokonaisuudessaan myyntimenestys. Sitä myytiin julkaisuviikolla yli miljoona kappaletta – The New York Timesin mukaan kyse on nimenomaan albumin myyntiluvuista, eikä vain suoratoistokuunteluista, mikä on nykyään harvinaista.

Midnights on saanut myös ylistäviä arvioita. Esimerkiksi The Guardianin ja Rolling Stonen kriitikot antoivat sille täydet viisi tähteä viidestä. Niin teki myös Helsingin Sanomien Juuso Määttänen:

"Musiikillisesti Midnights on erinomainen teos, hyvin lähellä vuoden parhaan popalbumin titteliä. Siinä yhdistyy upeasti hyvät puolet Folklore ja Evermore -levyjen tunnelmallisuudesta, Lover-levyn elektropop-tyylistä ja Reputation-levyn synkkyydestä”, hän kirjoitti arviossaan.

