Tämä on ainoa tunnettu kuva Helsingissä toimineen Juutalaisen dramaattisen seuran esityksistä. Kuva on vuodelta 1926, ja siinä nähdään esiintyjiä aikakaudelle tyypillisissä asuissa, kuten commedia dell’arte -hahmoina. Tuohon aikaan oli myös tyypillistä luoda karikatyyrejä tummaihoisista ihmisistä maalaamalla vaaleaihoisen näyttelijän kasvot mustaksi. Yksityiskokoelmasta saatu kuva on osa Simo Muirin tutkimushankkeen ja levytysprojektin aineistoa.