Chimamanda Ngozi Adichie: Surumerkintöjä (Notes on grief). Suom. Cristina Sandu. Otava. 91 s.

Nigerialaisen hittikirjailija Chimamanda Ngozi Adichien (s. 1977) uusin teos Surumerkintöjä koostuu yhdestä pitkästä omakohtaisesta esseestä, joka käsittelee hänen isänsä, matematiikan professori James Nwoye Adichien kuolemaa.

Kirja alkaa perheen kesken tapahtuvasta videopuhelusta, jossa Adichien isä vaikuttaa väsyneeltä. Vain muutamaa päivää myöhemmin hän on kuollut. Adichie ehti nähdä isänsä viimeisen kerran kasvotusten juuri ennen koronakriisin alkamista.

Surumerkintöjä laajenee rivien välissä ansiokkaasti myös yhden aikakauden kuvaukseksi.

En ole ollut aiemmin kamalan innostunut koronakirjallisuudesta. Kosmos-kustantamo julkaisi jo syksyllä 2020 pandemia-aikaa käsittelevän Tartunta-antologian, joka tuntui aikanaan hätiköidyltä.

Vaikka korona ei ole kirjan pääaihe, niin pienen etäisyyden päästä Adichien kuvailemat käytännöt kevään 2020 elämästä tuntuvat merkityksellisiltä ja painetun kirjan arvoisilta.

Monilla korona on painunut huolenaiheena taaemmas uuden kriisin eli Ukrainassa käytävän sodan tieltä. Reilun kahden vuoden aikana tapahtuneet asiat tuntuvat liki vaikeilta mahtua päähän yhtä aikaa. Keväällä 2020 tosiaan omaa perhettä ei välttämättä päässyt tapaamaan, vaan se tapahtui videoyhteyden välityksellä.

Kirja on hyvin linjassa Adichien aiemman tuotannon kanssa. Hän on kirjoittanut aiemminkin omakohtaisesti ja tuoden nigerialaista kulttuuria kansainvälisen yleisön silmille. Etniseltä taustaltaan Adichie on igbo, ja myös uusimmassa teoksessa hän tuo esiin igbokulttuurin piirteitä.

Puoliksi Yhdysvalloissa ja puoliksi Nigeriassa asuva Adichie on aiemminkin julkaissut vain yhden esseen kokoisia teoksia. Hänen esseensä Meidän kaikkien pitäisi olla feministejä (Otava, 2017) jaettiin ilmestymisvuotenaan kaikille yhdeksäsluokkalaisille. Adichie onkin tullut tunnetuksi myös kansainvälisenä feministi-ikonina.

Surumerkintöjä on varmasti erittäin tärkeä ja terapeuttinen teos kirjailijalle itselleen, mutta kriitikon näkökulmasta teos tuntuu välityöltä. Vaan ei suinkaan sellaiselta, joka ei ylittäisi julkaisukynnystä.

Mutta pieneltä teokselta odottaa erityisesti tarkkuutta ja kielellistä herkkyyttä. Surumerkintöjä on proosaltaan hyvin päiväkirjamaista – nimikin viittaa tietysti suorasukaisiin merkintöihin – ja kaunokirjalliselta ainekseltaan juuri siksi monin paikoin melko vaisua ja pateettista.

Kirjasta tulee mieleen ensisijaisesti helposti myytävä kaupallinen tuote, jota korostaa esseen minän alleviivaus kuuluisan kirjailijan statuksesta.

Surutyö ja sen kuvaukset ovat parhaimmillaan, kun Adichie yltää yksityisen lisäksi yleiseen, kuten kuvatessaan nigerialaiseen kulttuuriin kuuluvaa ahneutta ja korruptiota. Ruumishuoneen työntekijöiden kanssa pysyy hyvissä väleissä, kun muistaa antaa tippiä.

Tekstillistä lämpöä edustaa sen sijaan esimerkiksi kuvailut siitä, että Adichiella on ollut isänsä seurassa erilainen tapa nauraa. Tai samaistuttava ajatus suvun historian preservoinnista:

”Isäni menneisyys on minulle tuttu, koska tarinoita on kerrottu uudestaan ja uudestaan, ja silti tarkoitukseni oli aina tallentaa ne paremmin, nauhoittaa ne hänen kertominaan. Suunnittelin yhä vain koska uskoin, että meillä oli aikaa.”

Adichien tuttua feminististä eetosta edustaa kohta, kun hän ripittää äitiään, joka aikoo igbokulttuurin mukaisesti ajella päänsä kaljuksi, koska jää leskeksi:

”Minä huomautan, ettei miehiä ikinä ajeta kaljuiksi heidän vaimojensa kuoltua; kukaan ei oleta miesten vartaloiden kantavan heidän menetyksensä jälkeä.”

Teksti on ilman muuta sujuvaa ja Adichie hallitsee muodon hyvin. Siirtymät ovat nopeita ja tilaa ei hukata. Surumerkintöjä on yhden illan napakka lukuproosatuokio, jonka arvokkuus voi monille olla taiteen sijaan vertaistuessa.