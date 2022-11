Rautasydän on Markku Envallin viides fragmenttikokoelma.

Fragmentit

Markku Envall: Rautasydän. WSOY. 224 s.

Markku Envall tunnetaan suurista volyymeistaan. Vuonna 1944 syntyneeltä kirjailijalta on tullut kasa tutkimuskirjallisuutta, pari runokirjaa, kahdeksan esseekokoelmaa, romaanikin. Kymmenen aforismiteosta on sinetöinyt hänet yhdeksi Suomen arvostetuimmista ajatelmien tekijöistä.

Envall on tehnyt myös fragmenttikokoelmia. Uusin teos Rautasydän on viides. Katkelmat ovat usein aforistisia. Tähän tapaan: ”Kyltymättömyys on ilon tappaja. Mitä saatkin, se näyttää vain sen kuvan, mitä et saanut.”

Volyymi näkyy kirjojen kansien välissäkin. Envallia on moitittu aiemmin siitä, että aforismi- ja fragmenttikokoelmat on pakattu liian täyteen.

Samalla linjalla jatketaan. Kirja sisältää 224 sivua, jokaisella noin neljä fragmenttia. Lukeminen uuvuttaa.

Aiheiden kirjokin on laaja; luonnosta uskon asioihin, kulutuskritiikistä keskusteluihin omien lasten kanssa. Koska temaattinen jaottelu puuttuu, kokonaiskuva jää sumeaksi.

Rautasydän olisi tarvinnut radikaalia karsintaa ja väljää taittoa. Poistot olisi voinut aloittaa seuraavan kaltaisista itsestäänselvyyksistä:

”Maailma on mutkikkaampi ja kaoottisempi kuin mikään sitä selittävä oppi tai teoria. Ne tekevät väkivaltaa maailman todelliselle luonteelle.” ”Ujostelen vikojani, en ansioitani. Jälkimmäisten annan näkyä, edelliset yritän peittää.”

Virkeimmillään Envall on hieman myrkyllisissä luonnekuvissa: ”Ihailen rohkeaa taiteilijaa, joka meni Afrikkaan valokuvaamaan tyttöjen ympärileikkauksia. Kauhistun hänen narsismiaan, jolla hän siirtää maailman kärsimystä ansioluetteloonsa, urakehitykseensä, mainetekoihinsa.”

Tällaisia osumia olisi voinut olla enemmänkin.

Envallin lempiaiheesta kirjallisuudesta kuullaan tälläkin kertaa. Kollegiaalista kilpailua ei peitellä: kirjailijalle toinen kirjailija on puolikirjailija.

Aihepiirin hauskimmat huomiot koskevat kriitikoita: ”Kriitikkous on toimenkuva, kunniallinen, se kuuluu tähän maailmaan. Mutta varjon heittää kriitikkoon, että hän on valinnut sen, tuhansien ja tuhansien joukosta. Ellei sitten ottanut sitä ainoaa, joka jäi jäljelle.”

Arvosteluissa akateemisen puhetavan on korvannut vapaa metaforakieli. Kirja antaa ”lystiä kyytiä”, on ”kerralla hotkaistava herkkupala” tai ”vatsanpohjaa pompotteleva trippi”.

Vaikka aiheita riittää, niistä puhuva subjekti pysyy samana: maltin miehenä. Hän ei ymmärrä Friedrich Nietzschen vaatimusta elää vaarallisesti. Elämä on itsessään vaarallista ja jos vaaraa kasvattaa, on jo itsetuhoinen. Motto kuuluu: ”Elä varovasti!”

Mies tulee kiukkuisena kotiin, mutta vuoteessa viha on jo sammunut. Yksi toistuva kaava menee niin, että miehen tekee mieli sanoa toiselle napakasti tai nokkelasti, mutta hän vaikenee. Kun joku puhuu junassa häiritsevän kovaan ääneen puhelimeensa, miehellä ei ole rohkeutta puuttua asiaan.

Jonkun olisi pitänyt puuttua kirjan puhevirtaan. Maltin olisi pitänyt ulottua myös fragmenttien määrään.