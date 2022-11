Julia & Julie -ruokaelokuvaa inspiroinut kirjailija ja bloggaaja on kuollut

Legendaarisen keittokirjailijan Julia Childin ranskalaisreseptejä vuoden ajan kotonaan valmistanutta Julie Powellia pidetään yhtenä maailman ensimmäisistä merkittävistä ruokabloggaajista.

Kirjailija Julie Powell osallistui Julie & Julia -elokuvan ensi-iltaan New Yorkissa vuonna 2009.

Yksi maailman ensimmäisistä merkittävistä ruokabloggaajista ja legendaarisen ruokaelokuvan Julia & Julie syntyyn vaikuttanut kirjailija Julie Powell on kuollut.

Powell kuoli kotonaan Olivebridgessä New Yorkin osavaltiossa 26. lokakuuta 49-vuotiaana, kertoo The New York Times. Powellin puolison mukaan kuolinsyynä oli sydämen rytmihäiriön aiheuttama sydämen pysähdys.

Powell nousi kuuluisuuteen kekseliään projektinsa ansiosta vuonna 2002. Hän päätti tuolloin valmistaa amerikkalaisen keittokirjailijan ja tv-kokkien grand old damen Julia Childin klassikkokeittokirjan kaikki 524 reseptiä.

Vuonna 1961 ilmestynyt Mastering the Art of French Cooking -kirja esittelee ranskalaisia klassikkoreseptejä, joissa ei säästellä kermaa ja voita ja joiden valmistus ei ole aina niin yksinkertaista.

Meryl Streep teki vuoden 2009 Julie & Julia -elokuvassa Julia Childin unohtumattoman roolin.

Amerikkalainen, Ranskassa asunut ja Cordon Bleu -kokkikoulun käynyt Child (1912–2004) oli tehnyt teoksen kahden ranskalaisen ystävänsä kanssa esitelläkseen amerikkalaisille maailmankuulua ranskalaista keittotaitoa: omeletteja, kohokkaita, vichyssoisea, coq au vinia, tarte tatinia...

Teos on kulunut vuosikymmenten aikana suomalaisten kotikokkien käsissä Kyllikki Villan ja Kirsti Rannikon suomennoksena Ranskalaisen keittiön salaisuudet.

Keittokirja avasi Julia Childille myös tien televisioon: hän sai oman kokkiohjelman The French Chef, joka pyöri Yhdysvaltain televisiossa kaikkiaan kymmenen vuotta vuoteen 1973.

Vuosikymmeniä myöhemmin kolmekymppinen, toimistossa Manhattanilla työskennellyt Powell halusi piristää itseään ja alkoi valmistaa Childin reseptejä pienessä Long Islandin asunnossaan.

Välillä varsin huvittaviakin kamppailujaan ranskalaisen reseptiikan kanssa hän avasi Julie/Julia -projektiksi kutsumassaan blogissa. Kertomus laajeni koskemaan paljon muutakin kuin ruokaa. Powell kertoi ainesosien löytämisen vaikeuksista sekä aikuiselämän pienemmistä ja suuremmista haasteista.

Nokkelasta ja eloisasta blogista tuli maailmanlaajuinen sensaatio, ja sen johdosta Powellia on pidetty yhtenä ensimmäisenä maailmanlaajuisesti tunnettuna ruokabloggaajina. Projekti nosti samalla myös Childin vanhan keittokirjan bestseller-listalle.

The New York Timesin ruokatoimittaja Amanda Hesserin mukaan Powellin teksti oli hienosti irrallaan ruokakirjoittamisen perinteistä: ”Internet demokratisoi ruokakirjoittelun, ja Julie oli uuden koulukunnan ensimmäinen erottuva ääni.”

Powell teki bloginsa pohjalta kirjan vuonna 2005. Sen inspiroimana taas syntyi vuonna 2009 elokuva Julie & Julia, josta tuli välittömästi yksi ruokaelokuvien klassikoista.

Elokuvassa Julie Powellia näytteli Amy Adams, Julia Childia taas Meryl Streep.

Julie Powellin esikuvan, Julia Childin, tarina jatkuu kulttuurituotteissa edelleen. Aiemmin tänä vuonna HBO julkaisi Childin elämästä kertovan draamasarjan Julia.

”Sarja korostaa paitsi Childin myös muiden naisten esiinmarssia, sillä he kaikki raivasivat tietä sille, että naiset ylipäätään huomioitiin yleisönä ja tekijöinä. Tämä ei ole vieläkään aina itsestäänselvää, eikä varsinkaan jos kohteena ovat keski-ikäiset ja sitä vanhemmat naiset”, kriitikko Leena Virtanen kirjoitti sarjasta HS:n arvostelussaan.