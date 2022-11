Susanna Helken ja Markku Heikkisen dokumenttia säestää Anna-Mari Kähärän kuoromusiikki.

”Me olemme kestävyysvaje”, laulaa ikäihmisten kuoro.

”Pitää olla nopea ja tehokas”, vaikertavat hoitajat.

Vanhusten hoivatyö on ajautunut kriisiin, vaikka kestävyysvajeesta on jauhettu vuosikausia. Sitä kuvaa Susanna Helken ohjaama dokumentti Armotonta menoa – hoivatyön lauluja, joka valmistui keskelle koronakriisiä vuoden alussa.

Dokumentissa todellakin myös lauletaan ja kovaa. Anna-Mari Kähärä on säveltänyt kuoroille tekstejä, jotka ovat peräisin hoitajien kirjoittamista kirjeistä. Hoitajat eivät halunneet tai uskaltaneet puhua kameralle omilla kasvoillaan, joten syntyi idea kuorosta, jossa heidän kokemuksensa sekä monistuvat että jäävät anonyymeiksi.

Helke on tehnyt taustatyöt ja käsikirjoituksen yhdessä Markku Heikkisen kanssa. Dokumentti-idea hyvinvointivaltion rapautumisesta oli muhinut jo pitempään. Kun yksityisistä hoivakodeista paljastui vakavia puutteita vuonna 2019, Helke ja Heikkinen päättivät tarttua aiheeseen vanhusten näkökulmasta.

Dokumentin nimettömät hoitajat raportoivat puutteista ja virheistä. Tilanteista, joissa vainaja on jäänyt paikalleen pariksi päiväksi, kun lääkäri ei ole ehtinyt paikalle. Lääkkeitä on jaettu väärin. Työtahti kiristyy, kahvitauoista on pitänyt luopua, ja eväät on syötävä samassa pöydässä vanhusten kanssa. Hoitajat eivät saa valittaa esimiehilleen epäkohdista.

Hoitajamitoituksista ei piitata. Työvuorolistoille merkitään haamuja.

Dokumentissa seurataan Kaavin kunnan tilannetta sen jälkeen, kun vanhuspalvelut on päätetty ulkoistaa Attendo-yhtiölle. Kuntalaiset valittavat, ettei kunta kerro heille kaikkea. Paikalliset yrittäjät, muun muassa apteekki, ovat hädissään omasta tulevaisuudestaan.

Helkellä ja Heikkisellä on selkeä oma kanta: hoiva-alan yksityistäminen ajaa hyvinvointiyhteiskuntaa alas. Dokumentissa tätä näkemystä edustaa tutkija, emeritaprofessori Marja Vaarama, joka on seurannut tilanteen kehittymistä jo vuosikymmeniä. ”Kauppiasmoraali ei sovi yhteen hoivamoraalin kanssa”, hän sanoo.

Nimellään ja kasvoillaan esiintyy myös vanhusten hoitajana pitkään toiminut Tiina Mollberg, joka on nostanut epäkohtia esiin ensimmäisten joukossa. Kamera seuraa häntä työssään ja näyttää, millaista hoivatyö on silloin, kun hoitajalla on aikaa jutella. Robotit ja etäpalvelut eivät korvaa elävää suhdetta.

Helken dokumentti on vaikuttava ja monitasoinen kokonaisuus, eikä vähiten kuorolaulun ansiosta. Herkkävaistoinen kuvaaja Sari Aaltonen tuo ihmiset lähelle.

