David Geffen haluaa olla ”esimerkki nuorille homoille” eikä salaile miljardiluokan hyväntekeväisyys- ja kulttuurilahjoituksiaan. Suomessa lähinnä urheilu- ja konserttiareenat ovat vaihtaneet nimeään sponsorisopimusten vuoksi, mutta käytäntö voi muuttua.

Miljardööri David Geffen, 79, on hyvää vauhtia ikuistamassa nimensä kymmeniin kulttuuri- ja koulutusrakennuksiin lahjoitustensa avulla.

New Yorkin filharmonikkojen perinteinen kotisali avautui juuri vuosien remontin jälkeen David Geffen Hallin nimellä New Yorkin Lincoln Centerissä.

Alun perin Philharmonic Hall -nimellä avattu rakennus oli vuodesta 1973 Avery Fisher Hall silloisen remontin suurlahjoittajan mukaan.

Avery Fisherin (1906–1994) perikunta hämmentyi kuultuaan, että tämäkään nimi konserttitalolle ei ole ikuinen. Perikunta sai 15 miljoonaa dollaria korvaukseksi nimen muutoksesta.

Rakennus muistuttaa entistä enää ulkokuoriltaan. Sisätilat on täysin uusittu. Konserttisalin parjattu akustiikka on ensireaktioiden perusteella jo parempi, mutta ei niin hyvä kuin kivenheiton päässä legendaarisessa Carnegie Hallissa.

Avery Fisher Hall on nyt David Geffen Hall. Vain rakennuksen ulkokuori on suunnilleen ennallaan.

Konserttisali on täysin uusiutunut David Geffen Hallissa.

Tämä on jo toinen David Geffen Hall New Yorkissa. Aiemmin hänen mukaansa nimettiin Columbia Business Schoolin rakennus.

The New York Times listasi äskettäin muita David Geffenin nimeä kantavia kulttuurirakennuksia.

Los Angelesissa rakenteilla on Los Angeles County Museum of Art -kokonaisuuden uusi osa David Geffen Galleries. Kaupungissa tunnetaan myös Geffen Contemporary at MOCA, David Geffen Theater ja David Geffen Playhouse sekä esimerkiksi The David Geffen School of Medicine osana Kalifornian yliopistoa.

Yalen yliopisto puolestaan antaa opetusta ilman lukukausimaksua David Geffen School of Draman opiskelijoille – kiitos Geffenin lahjoituksen.

Mike Kelleyn taidetta The Geffen Contemporary at The Museum of Contemporary Art -museorakennuksessa. The Museum of Contemporary Art tunnetaan myös lyhenteellä MOCA.

Geffen on lahjoittanut säätiönsä kautta jo noin 1,2 miljardia euroa esimerkiksi museoille, konserttisaleille, lääketieteeseen ja koulutukseen.

Hän ei vaadi kaikkien lahjoitusten vastineeksi kohteen nimeämistä itsensä mukaan, mutta sitä tapahtunee jatkossakin. Geffen on nimittäin luvannut lahjoittaa pois koko omaisuutensa. Osa tästä tapahtunee myöhemmin testamentin yhteydessä, ja hyvin mahdollisesti valtaosa lahjoitetaan hänen nimeään kantavalle säätiölle.

”En usko siihen, että lahjoittaminen olisi paras tehdä nimettömänä”, hän sanoi vuosia sitten Fortune-lehden haastattelussa.

”Meidän täytyy olla esimerkkejä ystävillemme ja yhteisöllemme. Minun tulee olla esimerkki nuorille homoseksuaaleille”, hän korosti.

Geffen mainittiin nuorempana esimerkiksi Cherin poikaystävänä, mutta vuodesta 1992 hän on kertonut avoimesti seksuaalisesta suuntautumisestaan.

Cher ja David Geffen, joka neuvotteli laulajalle yli kahden miljoonan dollarin sopimuksen Warner Brothersin kanssa 1970-luvun puolivälissä.

Geffen syntyi Brooklynissa New Yorkissa vuonna 1943 eikä menestynyt opinnoissaan lukihäiriön vuoksi.

Uran alkuun hän pääsi väärennetyin opintopaperein William Morris Agencyssa ensin postin lajittelijana ja sitten lahjakkuuksien etsijänä.

Pian hän olikin jo tulevien ja etabloituvien tähtien manageri Laura Nyrosta Crosby, Stills & Nashiin.

Jackson Brownen managerina hän etsi levy-yhtiötä lahjakkuudelleen, ja kun sopimusta ei saatu aikaan, hän perusti oman Asylum Records -yhtiönsä. Sen leivissä levyttivät pian esimerkiksi Joni Mitchell, The Eagles, Tom Waits ja kahden levyn ajan myös Bob Dylan ennen paluutaan Columbia Recordsille.

Geffen sai jalansijaa myös elokuvateollisuudessa Warner Brothersin johtotehtävissä ja on kehunut, että ei ole lentänyt kuin yksityiskoneellaan 1970-luvun lopun jälkeen.

Vuonna 1980 hän perusti Geffen Records -yhtiön, jota Warner jakeli. John Lennon levytti Geffenille viimeisen albuminsa, ja yhtiön artisteihin kuuluivat myös esimerkiksi Donna Summer, Elton John, Aerosmith, Guns N’ Roses, Nirvana ja Neil Young.

Geffeniä kutsuttiin myös Michael Jacksonin ”sisäpiirin neuvonantajaksi” esimerkiksi Los Angeles Timesissa ja New York Timesissa.

Myöhemmin tämä läheisyys muuttui molemminpuoliseksi vihamielisyydeksi, ja Jacksonin väitetään toistelleen, että juuri Geffen tuhosi hänen uransa.

Quincy Jones, Michael Jakcson ja Jacksonin ”lähipiirin neuvonantajaksi” kutsuttu David Geffen Los Angelesissa vuonna 1982.

Geffen teki loistodiilin toisensa jälkeen. Ensin hän sai yli puolen miljardin dollarin verran osakkeita MCA:lta, kun yhtiö osti Geffen Recordsin. Sen jälkeen japanilainen elektroniikkajätti Matsushita osti MCA:n ja maksoi Geffenin osakkeista noin 670 000 miljoonaa dollaria.

Elokuva-alalla Geffen Film Company tuotti esimerkiksi Beetlejuice-hitin. Vähän myöhemmin hän perusti DreamWorksin ohjaaja Steven Spielbergin ja Jeffrey Katzenbergin kanssa. Yhtiö tuotti tai toimi osatuottajana useissa jättimenestyksissä, kuten Pelastakaa sotamies Ryan ja Gladiaattori.

Vuonna 2005 perustajat ryhtyivät myymään osuuksiaan DreamWorksista ja myöhemmin esimerkiksi DreamWorks Animationista.

Jokaisella myynnillä Geffenin omaisuus kasvoi kasvamistaan.

David Geffen, Bill Gates ja Steven Spielberg kertoivat DreamWorksin ja Microsoftin yhteistyöstä vuonna 1995.

Viime vuosina Geffen on keskittynyt yhä enemmän säätiönsä toimintaan ja lahjoitustensa pohtimiseen.

Se tuo hänelle valtavasti kulttuurimaailmankin huomiota. Los Angeles County Museum of Art -museon johtaja Michael Govan käytti The New York Timesin mukaan kokonaisen vuoden lahjoituksen maanitteluun, ja lopulta Geffen antoi 150 miljoonaa dollaria David Geffen Galleriesia varten.

Toisaalta Geffen ei mikromanageroi lahjoitustensa käyttöä. Kun rahat on annettu tiettyyn tarkoitukseen ja Geffenin nimen mahdollisesta käytöstä on sovittu, hän antaa yleensä vapaat kädet hankkeen toteutukseen.

Amerikkalaisittain voi hyvin kysyä, onko mikään nimi ”pyhä” vai voidaanko kaikki vaihtaa.

Voiko Trump Tower olla joskus Geffen Tower, jos Trumpin varallisuus romahtaa ja Geffen kiinnostuu rakennuksesta?

Voiko Carnegie Hallista tulla Geffen Hall, jos se saa jättilahjoituksen?

Jokainen rakennus on toki tapaus erikseen. Raha ei ratkaise kaikkea, mutta paljon se ratkaisee.

David Geffen puhui Carousel of Hope -tapahtumassa, jossa kerättiin varoja Children’s Diabetes Foundationille lokakuussa 2020.

Suomessa nimenvaihdoksiin on totuttu lähinnä suurten urheilu- ja konserttiareenoiden suhteen, koska yritykset ovat ostaneet nimensä esiin määräaikaisin sopimuksin.

Niinpä Helsinki-halli oli pitkään ”Hartwall Areena”, ja Turkuhalli on vaihtanut sponsorinimeä jo nelisen kertaa. Ensimmäinen nimi oli Typhoon. Myös Espoon areenalla on vastaava nimenvaihdosten historia.

Aika paljon saisi tapahtua ennen kuin Geffenin malli leviäisi Suomen perinteisiin kulttuurirakennuksiin laajemmin. Finlandia-talo pysynee siis Finlandia-talona ja Lahden Sibeliustalo nykyisellä nimellään, vaikka pieniä ja suuria lahjoituksia kulttuurille tietysti toivotaan.

Samalla lahjoitusten verovapaudesta Yhdysvaltojenkin malliin keskustellaan säännöllisesti Suomessakin.

Se antaisi suurimmille lahjoittajille myös suurempaa valtaa kulttuurielämämme rakenteisiin ja sisältöihin – hyvässä ja pahassa.

Viipeellä tuollainen ratkaisu voisi vaikuttaa myös kulttuurilaitosten nimiin.

