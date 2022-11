Andy Stonen mukaan Carey käytti hyväkseen hänen ”suosiotaan” ja ”tyyliään”.

Kesäkuussa countrylaulaja Andy Stone vaati oikeusteitse poptähti Mariah Careyltä 20 miljoonan dollarin eli runsaan 18,5 miljoonan euron korvauksia tekijänoikeusrikkomuksesta.

Nyt Stone on perunut oikeusvaateensa New Orleansissa, kertoo BBC. Stonella on kuitenkin lain mukaan oikeus nostaa vaatimus uudestaan.

Yhdysvaltalainen Andy Stone, joka esiintyy taiteilijanimellä Vince Vance, teki vuonna 1989 kappaleen nimeltä All I Want for Christmas Is You. Viisi vuotta myöhemmin Mariah Carey sävelsi ja levytti saman nimisen kappaleen. BBC:n mukaan Yhdysvaltain tekijänoikeustoimistoon on rekisteröity 177 eri kappaletta nimellä All I Want for Christmas Is You.

Mariah Careyn kappaleesta on kuitenkin sittemmin tullut yksi kaikkien aikojen tunnetuimpia jouluhittejä. Kappale on tuottanut Careylle kymmeniä miljoonia euroja ja viime joulun aikaan se ylitti Spotifyssä yli miljardin kuuntelukerran rajan.

Andy Stonen ja Mariah Careyn kappaleet ovat musiikillisesti hyvin erilaisia. Stone kuitenkin väitti, että Carey, kappaleen toinen tekijä Walter Afanasieff sekä Careyn levy-yhtiö Sony Music Entertainment olivat saaneet kappaleellaan ansaitsematonta hyötyä. Stonen mukaan Carey käytti hyväkseen hänen ”suosiotaan” ja ”tyyliään”.