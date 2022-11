Adele valmistautuu pitämään Las Vegasissa konserttisarjan, jonka hän siirsi tammikuussa vain vuorokautta ennen ensi-iltaa.

Useimmat ovat lausuneet laulaja Adelen nimen väärin, selvisi faneille järjestetyssä Happy Hour with Adele -tilaisuudessa viime viikolla. Oscar- ja Grammy-palkittu brittilaulaja ilahtui, kun kysymysvuorossa ollut fani lausui hänen nimensä. Asiasta kertoo muun muassa Rolling Stone.

”Onko hän Enfieldistä [kaupunki Pohjois-Lontoossa]? Mahtavaa. Hän sanoi nimeni täydellisesti!”, Pohjois-Lontoon Tottenhamista kotoisin oleva laulaja sanoi. Tämän jälkeen hän toisti nimensä oikean ääntämistavan pari kertaa tapahtuman moderaattorille Benito Skinnerille: ”uh-DALE” ja ”huh-dale”, ei ”Ah-dell”.

Sosiaalisessa mediassa tieto herätti välittömästi reaktioita sekä faneilta että kriitikoilta. Toiset kertoivat olevansa ”kirjaimellisesti ällikällä lyötyjä”, toiset väittelivät englannin kielen korostusten sävyeroista.

”Jos se lausuttaisiin Uh-dale, se varmaankin kirjoitettaisiin Adale”, luki yhdessä twiitissä.

”Videolla hän kirjaimellisesti sanoo Adele lontoolaisella aksentilla. Se ei ole mikään ’Uh-dale’ kuten kaikki nämä artikkelit väittävät? Mitä?” puolestaan kommentoi toinen, lukuisin nauruhymiöin.

”Se, että Adele sanoo kaikkien lausuneen hänen nimensä väärin kun nämä ovat painottaneet eri osaa nimestä, on niin tyhmää. Siinä ei ole kyse nimen väärästä ääntämisestä, vaan eri aksentista”, huomauttaa kolmas.

Eri maissa on tietenkin omat tapansa lausua nimiä. Esimerkiksi Suomessa laulajan nimi lausutaan usein kuten se kirjoitetaan. Ei ”Uh-dale” tai ”Ah-dell”, vaan ”Adele”.

Pelkällä etunimellään esiintyvä Adele Adkins, 34, tiputti sukunimensä pois varhaisessa vaiheessa uraansa, koska se kuulosti hänen mielestään niin ”tylsältä”.

Muun muassa Hello- ja Someone Like You -kappaleistaan tunnettu laulaja julkaisi viime vuoden marraskuussa uuden 30-levyn lähes kuuden vuoden tauon jälkeen.

Nyt marraskuussa Adelen olisi tarkoitus vihdoinkin pitää esiintymisensä Las Vegasissa. Tammikuussa hän siirsi Las Vegasiin suunniteltua 24 konsertin sarjaansa vain vuorokautta ennen ensi-iltaa. Laulajan oli tarkoitus esiintyä kaksi kertaa viikonlopussa aina huhtikuuhun asti. Osa faneista suhtautui peruuntumiseen ymmärtäväisesti, mutta osa oli raivoissaan matkoihin turhaan käyttämästään ajasta ja rahasta.

Adelen mukaan hän oli pysytellyt valveilla viimeiset 30 tuntia pelastaakseen tuotannon, mutta aika oli yksinkertaisesti loppunut kesken.

Tuolloin Adele kertoi, että siirto johtuu koronataudista, jonka kouriin Adelen konserttien parissa työskentelevä henkilökunta on joutunut. Lisäksi tilanteeseen olivat vaikuttaneet myös erinäiset ”toimitusten viivästykset”.

Nyt elokuussa Adele kertoi Elle-lehden haastattelussa tarkemmin syistä konserttien perumisen takana. ”Siinä ei ollut sielua”, hän sanoi. ”Lava-asettelu oli väärä. Se oli täysin erillään minusta ja bändistäni, ja intiimiys puuttui.”

Weekends With Adele -sarjan konserttien paikkana on ikonisen Caesars Palace -luksushotellin ja -kasinon suurin teatteri The Colosseum, johon mahtuu katsojia runsaat 4 000.