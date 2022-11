Kausi Suomen Kansallisoopperan ylikapellimestarina päättyy 2026 ja kausi Lissabonissa 2027.

Suomen kansallisoopperan ylikapellimestari Hannu Lintu aloittaa nelivuotisen kauden Fundação Calouste Gulbenkianin orkesterin ja kuoron ylikapellimestarina syksyllä 2023. Kausi kestää neljä vuotta kesään 2027 asti.

Vuonna 1962 perustetun orkesterin ja kuoron kotisali on Calouste Gulbenkian -säätiön Grande Auditório Lissabonissa.

Lintu on parhaillaan myös Suomen kansallisoopperan ylikapellimestari ainakin vuoteen 2026.

”Tämä ei vaikuta Suomen kansallisoopperan töihin millään tavalla”, Glasgow’sta tavoitettu Lintu kertoo puhelimitse.

”Kaudella 2023–2024 ehdin johtaa Lissabonissa vain viisi viikkoa aiemmin sovittujen vierailujen vuoksi. Sen jälkeen teen 20 iltaa vuodessa Kansallisoopperaa harjoitteluperiodeineen ja kymmenen viikkoa vuodessa Gulbenkianin orkesterin ja kuoron ylikapellimestarina.”

Kansallisoopperan produktiot suunnitellaan pidemmällä aikavälillä, joten ne päätetään ensin.

”Kun Kansallisoopperan työt on sementoitu, on yllättävänkin helppo löytää kymmenen viikkoa Lissabonille”.

Lintu sanoo kalenterinsa nyt selkiytyvän, koska hänellä on ”kaksi selkeää polariteettia”.

”Näiden ohella on kiertämistä sinfoniaorkesterimaailmassa vierailuina, ja senkin puolen haluan pitää mukana. Sen vuoksi en esimerkiksi hakenut taiteellisen johtajan työtä Kansallisoopperassa vaan jatkan nimenomaan ylikapellimestarina. Taiteellinen johtajuus olisi täysipäiväinen työ, joka ei mahdollistaisi vierailujohtamista.”

Lintu debytoi marraskuussa New Yorkin filharmonikkojen edessä. Debyyttien lisäksi monilta orkestereilta tulee uusintakutsuja ympäri maailmaa.

Lintu on aiemmin kertonut torjuneensa useita ylikapellimestarikutsuja maailmalta.

”Yksi oli jo edennyt allekirjoitukseenkin, mutta vetäydyin viime hetkellä.”

Lissaboniin hänet kutsui Gulbenkianin säätiön musiikkipuolesta vastaava johtaja Risto Nieminen, joka on Helsingin juhlaviikkojen entinen taiteellinen johtaja. Niemisen kaudella samalla orkesterilla on aiemmin ehtinyt olla myös suomalainen päävierailija, Susanna Mälkki.

”Tämä on orkesterin, Riston ja koko säätiön kiinnitys. Risto on niitä ihmisiä, joiden kanssa ohjelmiston suunnittelu on vuorovaikutteista. Intendentillä on toki lopullinen vastuu siitä, mitä esitetään, koska hänellä on myös taloudellinen vastuu. Riston kanssa tämä onnistuu hyvällä luovalla keskustelulla ilman turhaa hierarkiaa.”

Mikä sai valitsemaan juuri Lissabonin?

”Kuoro on maailmanluokkaa ja tunnen orkesterin tosi pitkältä ajalta. Tiedän mitä voin saada siitä ulos. Säätiön luoma kokonaisuus on todella inspiroiva paikka, ja säätiöpohjainen taloudellinen rakenne on myös näinä aikoina aavistuksen verran turvallisempi kuin jokin muu.”

Kansallisoopperassa Lintu johtaa seuraavaksi Puccinin Turandotia tammikuun lopulta lähtien ja Wagnerin Siegfridiä maaliskuun loppupuolelta lähtien.

