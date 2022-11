Sivistynyt ja miellyttävä ihminen -teoksessa sanat virtaavat proosarunosta luetteloiksi ja asiallisina alkaviksi sähköpostiviesteiksi.

Romaani

Sivistynyt ja miellyttävä ihminen. Siltala. 439 s.

Eeva Turunen on paitsi kirjailija myös arkkitehti, jonka kirja on omistettu edesmenneelle ukille. Ja kappas vain: Sivistynyt ja miellyttävä ihminen -teoksen päähenkilö on arkkitehti, jonka ukki on juuri kuollut.

Autofiktiivisyyden määrällä ei kuitenkaan nyt ole merkitystä. Tärkeintä on Turusen kieli, joka tempaa mukaansa samalla voimalla kuin esikoisteoksessa Neiti U muistelee niin sanottua ihmissuhdehistoriaansa, joka voitti vuonna 2018 Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkinnon. Esikoisteos koostui novelleista, nyt on vuorossa ”romaani, mikäs muu”, kuten nimiösivulla kerrotaan. Kategoriat ovat kuitenkin, jälleen, toissijaisia määritelmiä.

Arkkitehtuuria kaikuu sekin, miten Eeva Turunen luo tekstissään tilaa. Sanat virtaavat proosarunosta luetteloiksi ja asiallisina alkaviksi sähköpostiviesteiksi, usein kohdentuen johonkin esineeseen tai rakennukseen.

Ukki on kuollut ja jonkunhan ne käytännön asiat on hoidettava. On valittava uurna, järjestettävä hautajaiset ja tyhjennettävä talo, ja tehtävät vaativat aikaa. Lisäksi toimintaa häiritsevät huojahteleva parisuhde sekä arkkitehdin päivätyö.

Myös ukki oli arkkitehti, ja ukin jalanjäljissä kulkeminen, ukin ihailu, luovat oman rankansa tarinaan. Sukupolvet kuitenkin törmäävät yhä kivuliaammin, kun herrakerhojen patriarkaatti vyöryy ukin jäämistöstä kertojan niskaan. Kun kertoja vierailee ukin luona hoitokodissa ja pyytää tätä kertomaan muistoja esimerkiksi omista vanhemmistaan, sivuuttaa ukki äitinsä kuin ohimennen, vaihtaa kiireesti isäänsä ja itseensä. Omasta suhteestaan toiseen naiseen kertoja ei uskalla ukille kertoa, vaikka ajatuksissaan pyristeleekin konservatiivisuutta vastaan.

Kuolleen ukin lisäksi kertoja tahtoisi miellyttää myös muita, rakentaa itsestään tietyn kuvan. Itseä ja minäkuvaa etsitään esimerkiksi luetteloinnin keinoin: mitä kaikkea pitäisi tehdä, mitä sanoa, osata ja opiskella, ollakseen ihmisenä oikeanlainen.

Turunen tavoittaa mielen heilahtelut kielen rytmissä, joka kasvattaa kieltolauseiden kautta riipaisevan surutyön kuvan. Tahti kiihtyy, sanat tiivistyvät toisiinsa sitä mukaa, kun kertojan vaivalla rakentama suojamuuri hajoaa : ”en huomaa, että ukin talon detaljipiirustukset ovat kadoksissa, enkä lähde repimään ullakkokomerosta ulos kaikkea sen sisältöä vain todetakseni, etteivät piirustukset siellä ole [- -]”.

Kielen vivahteikkuuden kautta rakentuva ihmismielen kuva tuo omalakisessa täsmällisyydessään mieleen Hanna Weseliuksen, Jukka Viikilän ja Katja Raunion. Sanoja voi olla paljon, mutta yksikään niistä ei ole turha: sävyt rakentuvat kokonaisuudesta. Kieltä maistellaan ja makustellaan, herkutellaan arkaaisilla kaiuilla ja sanojen historialla, eikä mikään tästä muserra alleen. Sanoilla leikittelyssä on mukana huumoria ja itseironiaa, paikoin absurdia ja paikoin synkkää.

Absurdin puolelle lukijaa suuntaa tekstissä seikkaileva U-täti, joka viittaa myös esikoisteoksen neiti U:n hahmoon. Tädille kasvaa kummia piirteitä saava kummilapsifantasia, jossa hän toivoo pääsevänsä muovaamaan lasta haluamaansa suuntaan – ja samalla toki rakentamaan itsestään sankarihahmoa niin lasten, vanhempien kuin ympäröivän yhteiskunnan silmissä.

Kuten teoksen nimi kertoo, on Sivistynyt ja miellyttävä ihminen eräänlainen nekrologi, muistokirjoitus. Kokonaisuus koostuu palasista niin sisällön kuin muodonkin osalta, kun päähenkilö tekee surutyötään: näin me toisemme muistamme, mielleyhtyminä ja sirpaleina.

”ai saatans kerta kaikkiaan, esirippuvoimat hupenevat täyttä vauhtia

kuuntelen itseäni tässä

kuuntelemisen lopputulos: tänään ei kannata koettaa saattaa esirippusaagaa päätökseen

olen havisevassa tilassa

saan ollakin, saan olla hauras”