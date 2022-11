Joistakin vanhoista ulkomaisista bändeistä kuulee sanottavan, että ”nehän on olleet Suomessa varmaan sata kertaa”. Uriah Heepin kohdalla se on vähättelyä.

Lokakuun viimeisellä viikolla tuli uutinen siitä, että Iron Maiden esiintyy ensi kesänä Tampereella. Perjantaina kerrottiin vielä, että keikkoja onkin suuren kysynnän takia kaksi. Uutinenhan se tosiaan oli, vaikka Iron Maidenin tulo Suomeen ei ole mikään poikkeuksellinen tapaus.

Viimeksi tämä ikoninen hevibändi soitti Suomessa alkukesästä. Ensimmäisen Suomen keikkansa se teki vuonna 1980, ja sen jälkeen se on tehnyt maassamme 27 keikkaa.

Vuodesta 1983 lähtien Iron Maiden on käynyt Suomessa kaikilla kiertueillaan vuoden 1993 Euroopan kiertuetta lukuun ottamatta. Maailman suurimmista metalliyhtyeistä yksikään ei ole käynyt täällä yhtä ahkerasti. Ei edes Metallica, jonka keikkahistoriassa on sentään 20 esiintymistä Suomessa.

Mutta Iron Maidenin Suomi-suhdekin kalpenee, kun mennään vähän vanhemman sukupolven hevin puolelle.

Brittiläinen Uriah Heep julkaisi ensialbuminsa vuonna 1970. Kaksi vuotta sitten yhtyeen oli määrä tehdä 50-vuotisjuhlakiertue, joka lykkääntyi koronapandemian takia. Nyt juhlakiertue on vihdoin käynnissä, ja marraskuun puolivälissä ohjelmassa on kolme keikkaa Suomessa.

Maamme on veteraaniyhtyeelle tuttu, sillä se soitti ensimmäisen Suomen-keikkansa Ruisrockissa kesällä 1972, ja viimeksi se kävi Suomessa tämän vuoden heinäkuussa. Ja monta kertaa siinä välissä. Uriah Heep on soittanut uransa aikana Suomessa 113 keikkaa.

Kaikki menestyneet kotimaiset yhtyeetkään eivät ole soittaneet Suomessa yhtä usein. Esimerkiksi HIM soitti kansainvälisen läpimurtonsa jälkeen Suomessa vain vähän yli 40 keikkaa, sitä ennen alkuaikoinaan toki useammin.

Suomi ei ole toki ainoa maa, jossa Uriah Heep on keikkaillut sinnikkäästi ja tauotta. Erityisen uskollinen kuulijakunta sillä on Saksassa.

Uriah Heepin suosion pohja on yhtyeen varhaisissa vuosissa 1971–72. Se julkaisi vuoden aikana kolme albumia, jotka kaikki menivät Suomen listaykköseksi. Samalta ajalta ovat myös yhtyeen tunnetuimmat kappaleet: Gypsy, July Morning, Lady in Black, The Wizard, Look at Yourself ja Easy Livin’.

1970-luvun puolivälin jälkeen Uriah Heepin levytykset eivät enää olleet myyntimenestyksiä, mutta se ei ole pyyhkinyt yhtyettä pois rockin historiasta eikä ainakaan Suomen esiintymislavoilta.

Ainoa alkuperäinen jäsen, kitaristi Mick Box, on 75-vuotias. Useimmat muut 1970-luvun alun menestysvuosina mukana olleista muusikoista ovat jo kuolleet.

Jos pitkää uraa pidetään mittarina, niin Mick Box on samassa harvenevassa brittiläisessä ikämiesjoukossa Rolling Stonesin Mick Jaggerin, Keith Richardsin ja Ronnie Woodin sekä The Whon Pete Townshendin ja Roger Daltreyn kanssa.

Jos mittariksi valitaan nykyinen keikkojen määrä, niin Boxille ei pärjää heistä kukaan.

