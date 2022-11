Paratiisi on virkistävän erilainen kotimainen poliisisarja, ja jatkokaudellaan vielä parempi

Uusissa jaksoissa sarjan osaset asettuvat kohdilleen vielä luontevammin kuin avauskaudella.

Paratiisi on perusasetelmaltaan virkistävän erilainen kotimainen poliisisarja. Päähenkilö on kuusikymppinen naispoliisi Oulusta eli jo siinä on haluttu poiketa totutusta: ei nuori eikä enää edes ihan keski-ikäinen, ei Helsingistä. Naispoliiseja toki nähdään sarjoissa tasapuolisesti.

Oulukaan ei vielä riitä, vaan se paratiisi löytyy etelästä, Espanjan Costa del Solilta, jonne oululaispoliisi päätyy tutkimaan henkirikoksia. Ensimmäisellä kaudella päähenkilö Hilkka Mäntymäki selvitti suomalaisten asukkaiden murhia Fuengirolassa eli suomalaisittain Fugessa ja päätyi suhteeseen sikäläisen poliisin Andrésin kanssa.

Fuengirolassa Hilkka Mäntymäki saa kollegakseen Luisa Salinasin (Maria Romero).

Nyt sarja jatkuu ansaitusti kakkoskaudelle. Paratiisi on kikkailematon perushyvä poliisisarja, ja jatkokaudella sen osaset asettuvat vielä luontevammin kohdilleen.

Samalla tosin uhkaa käydä niin, että rikosjuoni ei tarjoa juurikaan yllätyksiä. Tässä tapauksessa rikosvyyhti laajenee laittomaan elinkauppaan, johon sekaantuu myös suomalaisperhe.

Hilkan elämässä menee yhtä lujaa kuin ykköskaudella. Hänellä on Suomessa uusi, ikäisensä miesystävä (Kari Heiskanen), mutta kuvioissa on vielä myös Andrés (Fran Perea). Fugessa tekee taitavaa poliisityötä Luisa (Maria Romero), ja sinne koko porukka taas kerääntyy.

Riitta Havukainen kantaa Hilkan roolia ylväästi. Välit taiteilijatyttäreen (Armi Toivanen) ovat kireät, sillä Hilkka ei siedä sitä, että tämä on käsitellyt isänsä kuolemaa tilateoksessaan.

Marja Pyykkö on luotettava toimintaohjaaja. Käsikirjoituksesta vastaa nytkin Matti Laine eli samalla tiimillä mennään.

Paratiisi, TV1 su klo 21.05 ja Yle Areena. (K12)