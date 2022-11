Huippukäsikirjoittaja Steven Moffat luisuu epäuskottavuuksien suohon.

Elokuvassa Uhrilampaat (1991) vankilassa istuva nerokas sarjamurhaaja Hannibal Lecter antaa FBI:lle vinkin entisestä potilaastaan nimeltä Hester Mofet. Löytyy irtopää, ja nimi paljastuu anagrammiksi sanoista the rest of me, loput minusta.

Steven Moffat (s. 1961) puolestaan lukeutuu maailman menestyneimpiin televisiokäsikirjoittajiin. Hän on yhdessä Mark Gatissin kanssa luonut sarjat Uusi Sherlock (2010–2017) ja Dracula (2020) sekä työskennellyt Doctor Who -sarjan pääkäsikirjoittajana vuodet 2005–2017. Lisäksi Moffatilta on Suomessa nähty muun muassa minisarja Jekyll (2007).

Nyt Mofet ja Moffat lyövät kättä, kun jälkimmäisen minisarjassa Inside Man tavataan versio Hannibal Lecteristä: Yhdysvalloissa kuolemantuomiota odottava Jefferson Grieff (Stanley Tucci) auttelee vankilasta käsin rikosten selvittämisessä.

Grieffin päättely on sitä lajia, joka välillä notkautteli tunnelmia Uudessa Sherlockissakin. Ajatuskulut sisältävät oivalluksia, joita ei niukkojen lähtötietojen pohjalta kerta kaikkiaan voi tehdä.

Tarina kuitenkin alkaa Britanniasta, toisella tapaa epäuskottavasti.

Kirkkoherra Harry Watling (Doctor Whona tunnettu David Tennant) saa haltuunsa muistitikun ahdistuneelta suntioltaan Edgarilta (Mark Quartley), joka kertoo haluavansa piilottaa pornonsa vihaiselta äidiltään.

Jos edeltävä kuulostaa naurettavalta, niin vielä tolkuttomammaksi käy. Watlingin lukioikäiselle pojalle Benille (Louis Oliver) matematiikan apuopetusta antava Janice Fife (Dolly Wells) olettaa, että edellä mainittu muistitikku kuuluu Benille ja työntää sen läppäriin. Löytyy pahimman luokan lapsipornoa. Kirkkoherra pelkää Fifen kertovan ”pojan lapsipornosta” poliisille ja Fife päätyy vangiksi perheen kellariin.

Britannian ja USA:n tapahtumat yhdistää toisiinsa brittitoimittaja Beth Davenport (Lydia West), joka yrittää tehdä juttua Jefferson Grieffistä.

Kirkkoherra Harry Watling (David Tennant, oik.) vangitsee matematiikanopettaja Janice Fifen (Dolly Wells) kellariinsa hätäisin perustein.

The Guardian -lehdessä sarja sai neljä tähteä viidestä. Vaikea ymmärtää. Pieni osa selittynee sillä, että kriitikko Lucy Manganilla oli katsottavanaan vain kaksi jaksoa neljästä, ja suurempi sillä, että Moffat on nousemassa kotimaassaan arvostelun yläpuolelle.

Tai sitten kokonaisselitys on tämä: ”Timo Peltonen” onkin vain anagrammi sanasta pimentolento.

Inside Man, Netflix. (K16)