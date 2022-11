Antti Holman itsetilitys on jälleen hauskaa ja puhdistavaa kuunneltavaa

Uudessa podcastissaan Antti Holma ajelee pitkin nykyisen kotikaupunkinsa Los Angelesin katuja ja höpisee itsekseen, mitä sylki suuhun tuo.

Antti Holma on eksyksissä niin liikenteessä kuin keskiluokkaiseksi lipsahtaneessa elämässäänkin

Suomen ainoa podcast-tähti Antti Holma kokeilee uudessa podcastissaan sarasvuolaista metodia, mikä tarkoittaa käsikirjoittamatonta ja pidäkkeetöntä assosiatiivista audiopuhetta.

Podcastin nimi Antin koulumatka viittaa amerikkalaiseen elokuvakouluun, jota Holma enemmän tai vähemmän vastentahtoisesti yrittää käydä.

Holma on havainnut vanhan dokumentaristien viisauden, jonka mukaan etenkin suomalaiset miehet puhuvat parhaiten ajaessaan autoa. Ja erityisen hyvin juttu luistaa, jos autossa ei ole ketään muita. No Holman kyydissä on toki välillä Sasu-koira, jota täytyy viedä päivähoitoon.

Holma siis ajelee pitkin nykyisen kotikaupunkinsa Los Angelesin katuja ja höpisee itsekseen, mitä sylki suuhun tuo. Näin selitettynä podcast kuulostaa järjettömältä, mutta kuunneltuna homma kuitenkin merkillisellä tavalla toimii.

Salaisuus on Holman aito ja rehellinen puhe, jossa hän ruoskii itseään antaumuksella. Rapsakka itseironiahan on aina puhdistavaa kuunneltavaa.

Ja Holman tapauksessa jutut ovat myös hauskoja. Holma on eksyksissä niin liikenteessä kuin keskiluokkaiseksi lipsahtaneessa elämässäänkin.

Tyhjäkäyntiäkin tämänkaltaisessa jutussa luonnollisesti on, mutta toisaalta harhailu miljoonakaupungin liikenteessä tuo mukanaan podcasteissa kovin harvinaista dokumentaarisuutta. Kalifornialaisessa liikenteessä muut kuskit ja jalankulkijat tuntuvat olevan yhtä törppöjä kuin Suomessakin.

Holma on myös onnistunut äänittämään yksinpuhelunsa riittävän hyvin, mikä ei liikkuvassa autossa ole mitenkään itsestäänselvää.

Antin koulumatka, Podplay.