Tanja Lappi kutsuu itseään työuupumusaktivistiksi.

”ÄLKÄÄKÄ nyt naurako”, Tanja Lappi sanoo.

Lappi kaivaa mustasta muovipussista kyltin, johon on maalattu vaaleanpunaisella spraymaalilla #nollatyöuupumusta. Teksti viittaa Lapin viime keväänä tekemään samannimiseen podcast-sarjaan mutta on hänelle myös konkreettinen tulevaisuuden tavoite.

Työuransa varrella Lappi on kohdannut satoja työuupuneita. Hän työskentelee työterveyspsykologina, työkykyjohtamisen asiantuntijana ja johdonvalmentajana työterveyden ja vastuullisen työelämän ratkaisuja tarjoavassa Heltissä. Lappi on yksi yrityksen perustajista.

Itseään hän kutsuu työuupumusaktivistiksi.

”Työuupumuksen hallintaan saaminen on valtavan tärkeä tavoite”, hän sanoo. ”Se on tikittävä aikapommi työelämässämme.”

MAAILMAN terveysjärjestö WHO määrittää loppuun palamisen pitkäkestoiseksi kuormitustilaksi, joka syntyy kroonisesta työperäisestä stressistä, jota ei ole saatu onnistuneesti hallintaan.

Työuupumuksen merkkejä ovat muun muassa kokemus energian ehtymisestä, kyynisyyden tunteet työtä kohtaan ja henkinen etääntyminen työstä.

Neljänneksi mittariksi ovat nousemassa kognitiiviset häiriöt kuten keskittymiskyvyn ja lyhytkestoisen muistin häiriöt sekä emotionaalisen kontrollin heikkeneminen esimerkiksi itku- ja raivokohtausten muodossa.

Lapin mielestä Suomessa ongelma on siinä, ettei työuupumusta tilastoida meillä yhdenmukaisella tavalla. Siksi kukaan ei osaa tarkasti sanoa, kuinka moni suomalainen kärsii työuupumuksesta.

”Tilanne on hölmö”, Lappi toteaa.

ONGELMA on joka tapauksessa suuri. Mielenterveyteen liittyvät sairauspoissaolot ovat kasvaneet kahdenkymmenen vuoden aikana räjähdysmäisesti. Esimerkiksi nuorille naisille ahdistuneisuushäiriöiden perusteella maksettujen sairauspäivärahapäivien määrä on vuodesta 2005 jopa lähes viisinkertaistunut.

Kylmääviä lukuja. Niitä silmäillessä tulee väistämättä miettineeksi, kuinka Lapin asettama tavoite nollasta työuupuneesta voidaan saavuttaa. Onko tavoite realistinen?

”Moni on sanonut, että se on naiivi tavoite”, Lappi vastaa.

”Mun mielestäni se ei ole. Ja se saavutetaan yksi ihminen ja yksi työpaikka kerrallaan. Tärkeää on, että jokaisella olisi hallinnantunne omaan työhönsä, että saisi onnistumisen kokemuksia ja tuntisi itsensä arvostetuksi omassa työyhteisössään. Nämä ovat kolme perustarvetta työelämässä.”

”Nykyään puhutaan myös paljon työn merkityksellisyydestä. Monien mielestä se on pelkkää nuorisolaisten puhetta. Minun mielestäni ei.”

LAPPI sanoo, ettei työuupumus ole monestikaan kiinni siitä, minkälaista elämää elää tai miten hyviä elintapoja noudattaa. Kuka tahansa voi uupua työssään.

Tutkimusten mukaan tunnolliset, kunnianhimoiset ja työyhteisössään vastuullisessa asemassa olevat ja työssään hyvin pärjäävät henkilöt ovat silti muita suuremmassa vaarassa.

Lappi huomauttaa, ettei työn määrä ole kuitenkaan aina uupumukseen johtava tekijä. Kyse voi olla yksinkertaisesti siitä, että on väärässä työssä.

Lappi työskenteli 1990-luvun lopulla kansainvälisessä konsulttifirmassa. Yrityksessä oli vallalla ”amerikkalainen työkulttuuri”. Työ oli kilpailuhenkistä ja työkaverit nälkäisiä nuoria menestyjiä.

Lappi arvioi olleensa keskivertoa parempi työssään. Hän ei silti koskaan tuntenut löytäneensä paikkaansa työyhteisössä. Työn tekeminen ahdisti. Lappi mietti monesti, onko vika hänessä. Enkö vain tajua? Enkö ole tarpeeksi hyvä?

Lopulta hän tajusi, että hän oli väärä henkilö työhön.

”Joskus juurisyy on siinä, että on väärässä duunissa. Sen tunnistaminen ja myöntäminen voi olla kuitenkin vaikeaa”, Lappi sanoo.

”Työuupuneet ovat yleensä heitä, jotka kantavat vastuunsa, hoitavat työnsä hyvin ja ovat työstään innostuneita. Tällaiselle ihmiselle ei ole helppo tunnustaa, että saattaakin olla väärässä duunissa. Eikä sellaista ihmistä työpaikka halua menettääkään. Se on iso paradoksi.”

MONI sanoo kärsivänsä siitä, ettei osaa päästää työstä irti. Tekemättömät tai edessä siintävät työt kummittelevat mielessä myös vapaa-ajalla. Lappi ei osaa nähdä asiaa pelkästään ongelmallisena.

”Ajatus siitä, että olisi olemassa selkeästi työaika ja vapaa-aika, on yksi työelämän suurista illuusioista ja uskomuksista. Itse en usko, että sellainen olisi enää edes mahdollista. Monesti parhaat kelat myös syntyvät vapaalla ollessa”, hän sanoo.

”Tutkimusten mukaan se, että kelailet työasioita vapaa-ajalla, ei haittaa millään lailla palautumistasi. Mutta työasioiden murehtiminen haittaa. Sellaisista ajatuksista pitäisi osata päästää irti.”

Hän kuitenkin muistuttaa, ettei elämä saa pyöriä pelkän työn ympärillä. Lappi kertoo itse hurahtaneensa lattaritansseihin ja mieltyneensä perinteiseen sohvalla pötköttelyyn.

Onko laiskotteleminen tärkeää?

”Se on äärimmäisen tärkeää. On tarpeellista laskea kierroksia ja intensiteettiä päivän tekemisistä. Itse teen sen sohvalla makaamalla. Se on tietoista itsensä hoitamista ja työkyvystään huolehtimista. Se on kuin rahaa pankkiin laittaisi, kun vanha nainen makaa sohvalla.”