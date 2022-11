Tappiota kärsivät artistit peruvat Yhdysvalloissa ja Euroopassa jo kokonaisia kiertueita.

Elävän musiikin tapahtumat käynnistyivät jo keväällä koronapandemian jälkeen, mutta keikkamarkkinoita riivaa nyt toinen ongelma. Yleinen kustannustason nousu on leikannut ison loven artistien kiertuebudjettiin ja johtanut keikkojen perumiseen.

Ongelma on huomattu erityisesti Yhdysvalloissa ja Britanniassa, mutta se heijastuu välillisesti myös Suomeen.

Syyskuun lopulla yhdysvaltalaisartisti Santigold kertoi sosiaalisessa mediassa peruuttavansa koko Pohjois-Amerikan-kiertueensa. Syyksi hän ilmoitti sen, että keikkailun kustannukset ovat nousseet niin korkeiksi, että ne tuottavat tappiota artistille.

Santigold (kesk.) esiintyi Ruisrockissa kesällä 2012.

Santigold, oikealta nimeltään Santi White aloitti soolouransa 14 vuotta sitten, ja hän on julkaissut neljä albumia, jotka ovat saaneet listasijoituksia lukuisissa maissa. Hänen tunnetuin kappaleensa Disparate Youth on saanut Spotifyssa yli 150 miljoonaa kuuntelua.

Hän ei ole ainoa, joka on päätynyt samanlaiseen ratkaisuun. Yli 20 vuoden uran tehnyt yhdysvaltalaisyhtye Animal Collective ilmoitti lokakuun alussa peruuttavansa Euroopan-kiertueensa kohtuuttomiksi nousseiden kulujen takia.

”Olisimme menettäneet rahaa, vaikka kaikki olisi mennyt niin hyvin kuin mahdollista”, yhtye kertoi tiedotteessaan.

Animal Collective nimesi budjetin ongelmakohdiksi inflaation, valuuttakurssien laskun sekä kohonneet kuljetuskustannukset.

Lille Simz esiintyi viime kesänä Glastonburyn festivaalilla Britanniassa. Myös hän perui syksyn kiertueensa Yhdysvalloissa taloudellisista syistä.

Eikä helpompaa ole Atlantin yli toiseen suuntaan menevillä artisteillakaan. Brittiräppäri Little Simz joutui perumaan kuukauden mittaisen Yhdysvaltain-kiertueen, koska hänellä ei ollut enää varaa maksaa kiertueen tuottamia tappioita.

Santigold, Animal Collective ja Little Simz ovat menestyneitä artisteja, jotka esiintyvät yleensä 1 500–4 000 katsojaa vetävissä teattereissa ja halleissa.

Pandemia-ajan sulkutoimien aikana moni keikkapaikka Yhdysvalloissa joutui sulkemaan ovensa pysyvästi. Rajoitusten päätyttyä tarjontaa keikkamarkkinoilla on ruuhkaksi asti, ja pystyssä pysyneiden keikkapaikkojen illoista käydään kovaa kilpailua artistien keikkoja myyvien agenttien kesken.

Jotkut artistit ovat puhuneet avoimesti henkisestä paineesta, jonka alan epävarmuus on aiheuttanut. Kun levymyyntitulot vuosia sitten hiipuivat, ja suoratoistosta tuleva raha ei ole sitä korvannut, pääasiallisena tulonlähteenä on ollut keikkailu.

Kun sekin on pahimmillaan muuttunut tappiolliseksi, artistit ovat kokeneet joutuneensa umpikujaan.

”Jos olisin lähtenyt kiertueelle, kaikki muut olisivat saaneet rahaa: managerini, kiertuehenkilökunta, agentit. Ainoastaan artistit jäävät ilman rahaa”, Santigold sanoo Rolling Stonen haastattelussa.

Myös raskaan rockin puolella toimiva suomalainen promoottori ja keikka-agentti on huomannut, että keikkailu on entistä kalliimpaa.

Grey Beard Agency & Managementin perustaja Jouni Markkanen järjestää yhtiönsä kautta ulkomaisten rockyhtyeiden keikkoja Suomessa ja organisoi managerina kotimaisten metallibändien kiertueita ulkomaille. Parhaillaan Markkasen toimiston yhtyeistä liikkeellä on Amorphis, joka kiertää Eurooppaa joulukuun puoliväliin asti.

”Kuljetuskustannukset eli bussit ja rekat ovat nousseet 20–25 prosenttia koronaa edeltävältä ajalta”, Markkanen sanoo. ”Lisäksi niitä ei ole tarpeeksi. Euroopan keikkamarkkina on täysin ylikuumentunut.”

Myös lentäminen on kallistunut, ja ylimääräisiä ongelmia aiheuttaa se, että Euroopassa on lopetettu lentoreittejä lyhyellä varoitusajalla. Markkasen mukaan artistit joutuvat odottamaan lentokentillä pahimmillaan jopa 12 tuntia ja huonoimmassa tapauksessa myöhästyvät keikaltaan.

Taloudellisia ongelmia on tullut kiertueilla, joita on siirretty pandemian takia useamman kerran, ja kiertueen liput on hinnoiteltu pandemiaa edeltävän ajan kustannustason mukaan.

”Vaikka myisi konsertin loppuun, niin artistille ei jää mitään, eikä järjestäjäosapuolelle.”

Tällaiseen tilanteeseen törmäsi myös thrash metalin uranuurtaja Anthrax, joka joutui peruuttamaan tämän syksyn Euroopan-kiertueensa. Yhtyeen piti soittaa lokakuun lopulla kaksi keikkaa myös Suomessa.

Jouni Markkanen järjestää ulkomaisten rockyhtyeiden keikkoja Suomessa ja organisoi suomalaisten yhtyeiden ulkomaan kiertueita.

Muuten raskaan rockin ja metallin keikat ovat toteutuneet enimmäkseen suunnitelmien mukaan. Vaikka Suomi on Venäjän sulkeutumisen jälkeen ulkomaisille artisteille taas vaikeampi sovittaa kiertueohjelmaan, niin keskisarjan metallibändien saatavuuteen sillä ei ole ollut mainittavaa vaikutusta.

Samalla yleisö on suhtautunut luottavaisesti tulevien tapahtumien toteutumiseen. Korona-aikana lipunostajat kävivät varovaisiksi, kun suosikkiartistin keikkaa saatettiin siirtää kolmeenkin otteeseen, ja tapahtumia peruttiin kokonaan.

”Ensi vuoden uusien keikkojen liput ovat liikkuneet hyvin. Muualla Euroopassa ihmiset ovat olleet vielä varovaisia koronan takia”, Markkanen sanoo.

Suomessa kaatui pandemiasulun aikana joitakin keikkapaikkoja, mutta tänä vuonna alalle on tullut myös uusia yrittäjiä, ja uusia klubeja on avattu. Kotimaisten artistien keikkojen tai kokonaisten kiertueiden peruminen ei kokeneen keikkamyyjän mukaan ole toistaiseksi Suomessa lisääntynyt.

”Toki merkkejä kustannusten radikaaleistakin nousuista on ilmassa”, Warner Music Liven johtaja Samppa Hartikainen sanoo.

Jo pandemiaa edeltävänä aikana Suomen keikkamarkkinoilla kilpailua on kiristänyt yleisön kulutustottumusten vähittäinen muutos. Varsinkin pienemmissä kaupungeissa yleisö lähtee katsomaan keikkoja vain perjantaisin ja lauantaisin. Kilpailu houkuttelevista viikonloppuilloista on kovaa.

Hartikaisen mukaan vielä joitakin vuosia sitten artisteille voitiin rakentaa kolmen tai neljänkin päivän klubikiertueita viikon ajaksi.

”Jopa toisen viikonloppuillan kiinnittäminen on joidenkin kohdalla vaikeutunut.”

Keikkailuun liittyvät uudet ongelmat ovat lisänneet stressiä myös kotimaisille artisteille.

”Taloudelliset paineet aiheuttavat ilman muuta huolia, tämä nähtiin etenkin pandemian aikana”, Hartikainen sanoo. ”Käymme jatkuvasti keskustelua artistiemme kanssa ja yritetään aina yhdessä löytää ratkaisuja ja keventää mielen taakkaa.”