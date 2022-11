Tieteen ja taiteen suurpalkinnot saivat myös vastuullisen liiketoiminnan professori Minna Halme ja biodiversiteettitutkimuksen professori Ilari Sääksjärvi.

Palkintoperusteluissa todetaan, että Dalia Stasevska on lyhyessä ajassa noussut yhdeksi maailman kuuluisimmista kapellimestareista. Stasevska kuvattiin viime keväänä Kansallisoopperassa.

Tiedettä ja kulttuuria tukeva Alfred Kordelinin säätiö on jakanut jokavuotiset palkintonsa kolmelle tulevaisuuden tekijälle. Kukin palkinnoista on 50 000 euron arvoinen.

Tänä vuonna palkinnot myönnettiin kapellimestari Dalia Stasevskalle, vastuullisen liiketoiminnan professori Minna Halmeelle ja biodiversiteettitutkimuksen professori Ilari Sääksjärvelle.

Alfred Kordelinin palkinto jaetaan tekijöille, jotka ovat luoneet toiminnallaan edellytyksiä ”vahvempaan, monimuotoisempaan ja kestävämpään yhteiskuntaan ja sitä kautta parempaan tulevaisuuteen”.

Tiedotteen mukaan palkintotoimikunnalle oli tärkeää myös se, että palkinnonsaajat ovat onnistuneet koskettamaan toiminnallaan monia, sillä säätiölle on tärkeää, että mahdollisimman moni pääsee osalliseksi tieteen ja kulttuurin saavutuksista.

Dalia Stasevska toimii Sinfonia Lahden ylikapellimestarina, BBC:n sinfoniaorkesterin päävierailijana ja kansainvälisen Sibelius-festivaalin taiteellisena johtajana.

Perusteluiden mukaan Stasevska on vaikuttavan kapellimestariuransa lisäksi osoittanut suurta tahtoa vaikuttaa yhteiskuntaamme kestävämmän, tasa-arvoisemman ja oikeudenmukaisemman maailman rakentamiseksi.

Minna Halme on työskennellyt johtamisen professorina Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa vuodesta 2OO9, jossa hän on ollut perustamassa monitieteistä Creative Sustainability -maisteriohjelmaa, Aalto Global Impactia ja Aalto Sustainability Hubia.

Palkintoperusteluiden mukaan Halme on kansallinen ja kansainvälinen vaikuttaja, joka on tutkimustyössään tuonut esiin, miten liiketoimintaa voidaan tehdä siten, että se on ekologisesti ja sosiaalisesti kestävämpää sekä pitkällä aikavälillä taloudellisesti järkevämpää.

Professori Ilari Sääksjärvi toimii tällä hetkellä Turun yliopiston biodiversiteettiyksikön johtajana ja Suomen Luontopaneelin varapuheenjohtajana. Hän tutkii luonnon monimuotoisuutta ja on perusteluiden mukaan erityisen ansioitunut heikosti tunnettujen trooppisten hyönteisten monimuotoisuuden tutkimuksessa. Tutkimuksillaan ja kannanotoillaan Sääksjärvi on havainnollistanut, kuinka moninaisin tavoin luontokato on yhteydessä yhteiskunnan ja ympäristön tasapainoon.

Palkintoperusteluissa mainitaan myös Sääksjärven työ tiedekasvattajana. Hän on käynyt Turun yliopiston Lasten yliopiston tiedeleireillä kertomassa sademetsistä ja tutkimusmatkoista sekä kierrellyt puhumassa päiväkodeissa ja kouluissa.

Palkinnonsaajat valitsi ehdotusten pohjalta toimikunta, johon kuuluivat toimittaja Tuija Siltamäki, tietokirjailija Tiina Raevaara, professori Marja Makarow, yrittäjä Mika Anttonen, säätiön hallituksen puheenjohtaja Juha Laaksonen ja varapuheenjohtaja Jukka Seppälä.

Palkinnot jaetaan vuosittain Alfred Kordelinin syntymäpäivänä 6. marraskuuta.

Lue lisää: Veli jäi sodan raunioille, sitten kuoli ukrainalainen isoäiti – Suomalainen huippumuusikko ryhtyi pitämään kiihkeitä puheita ja kertoo nyt, miten ”tämän elämän natsit” pysäytetään