Satoja vuosia vanhojen, museossa rikkoutuneiden kulhon, teekupin ja lautasen yhteisarvoksi on arvioitu noin 76 miljoonaa euroa. Vain yhden esineen rikkoutumissyy on saatu selvitettyä.

Taiwanin kansallisessa palatsimuseossa on rikkoutunut kolme arvokasta posliiniesinettä, joiden yhteisarvon on arvioitu olevan noin 76 miljoonaa euroa. Asiasta kertovat britannialainen The Guardian ja taiwanilainen Focus Taiwan -uutissivusto.

Kansallisessa palatsimuseossa on laaja, lähes 700 000 esineen kokoelma historiallisia kiinalaisia artefakteja ja taideteoksia viiden tuhannen vuoden ajalta. Nyt rikkoutuneet esineet ovat Ming- ja Qing-dynastian aikaisia keramiikkaesineitä. Ming-dynastia hallitsi vuosina 1368–1644 ja Qing-dynastia sen jälkeen 1644–1911.

The Guardianin mukaan sellaiset esineet, jotka eivät ole lainassa tai esillä museon omassa näyttelyssä, eivät ole vakuutettuja. Nämä esineet ovat rikkoutuneet varastoinnin aikana, joten vakuutus ei korvaa niitä.

Asiasta nousi Taiwanissa kohu, kun museota syytettiin tapauksen peittelemisestä. Rikkoutumiset nosti esiin Taiwanin parlamentissa oppositiopoliitikko Chen I-hsin, joka oli saanut rikkoutumisista vihjeen.

Taiwanin palatsimuseo kiisti peittely-yritykset, mutta kertoi että vain yksi tapaus on saatu selvitettyä, vaikka rikkoutumisten vuoksi on tarkistettu valvontakameranauhoja kymmenen vuoden ajalta.

Tuoreimmassa tapauksessa toukokuussa 2022 museon työntekijä asetti esineen pöydälle, josta se tippui noin metrin matkan lattialle.

Kahdessa aiemmassa tapauksessa helmikuussa 2021 ja huhtikuussa 2022 esineiden vauriot huomattiin, kun niiden säilytyslaatikot avattiin.

Museo kertoo päivittävänsä esineidensä säilytyskäytäntöjä: tähän asti useita esineitä on saatettu säilyttää samassa säilytyslaatikossa, jolloin ne ovat saattaneet rikkoutua laatikoita siirrettäessä.