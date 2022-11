Main ContentPlaceholder

Kulttuuri | Kirjallisuus

Brigitte Giraud voitti Ranskan arvostetuimman kirjallisuus­palkinnon

Goncourt-palkintoa on jaettu jo 120 vuoden ajan, mutta Brigitte Giraud on vasta kolmastoista nainen, jolle palkinto on myönnetty.

Brigitte Giraud pitelee Goncourt-palkittua Vivre Vite -romaaniaan Drouant-ravintolan ikkunassa Pariisissa 3. marraskuuta.