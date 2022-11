Epävarmat ajat voivat nostaa kauhuelokuvien suosiota.

Ahdistusta, pelkoa ja jännitystä. Niitä on luvassa, kun vilkuilee tekeillä olevia elokuvia.

Valmisteilla tuntuu olevan poikkeuksellisen suuri määrä kauhuelokuvia ja psykologisia trillereitä. Joukossa on isoja näyttelijänimiä ja tunnettuja ohjaajia, mutta myös tuttua franchise-kamaa, jatko-osien jatko-osia ja etko-osiakin.

Tulossa on esimerkiksi psykologinen trilleri The Pack, jonka pääosissa nähdään kovassa nosteessa oleva Florence Pugh sekä Alexander Skarsgård, joka tekee myös samalla ohjausdebyyttinsä.

Euforia-tähti Sydney Sweeney on lupautunut Michael Mohanin psykologiseen kauhuelokuvaan Immaculate, joka sijoittuu italialaiseen nunnaluostariin. Luvassa on myös paluu 2000-luvun alun tunnelmiin, kun Paris Hilton palaa kauhun pariin eroottisessa slasher-elokuvassa Alone at Night. Niin ikään Scream 6 saa ensi-iltansa ensi vuonna.

Jopa Renny Harlin tekee kauhuelokuvaa. Parhaillaan kuvattava The Strangers, vaikuttaa lyhyen esittelynsä perusteella eräänlaiselta home invasion -genren edustajalta, ja sen on määrä ilmestyä ensi vuonna.

Imbd:stä löytyvällä listalla on kaikkiaan 83 viritteillä tai jo teossa olevaa kauhuelokuvaa.

Ethan Hawke esitti kammottavaa lapsia piinaavaa naamiomiestä elokuvassa The Black Phone.

Kauhuelokuvat ovat tuoneet tänä vuonna toivottua piristysruisketta elokuva-alalle. Isojen tulojen kategoriaan nousevat esimerkiksi Ethan Hawken tähdittämä The Black Phone sekä Jordan Peelen ohjaama scifi-kauhu Nope sekä näistä isoimman potin kerännyt jump scare -maraton Smile.

Myös näyttelijä Mia Gothin kannattelema slasher-kauhu X ja sen jatko-osa Pearl ovat menestyneet mukavasti sekä kriitikkojen arvioissa että lipputulojen suhteen.

Kauhuelokuvat ovat yleensä suhteellisen halpoja tehdä verrattuna vaikka supersankarielokuviin. Esimerkiksi 250 000 dollarin budjetilla tehty klovnikauhu Terrifier 2 on kerännyt pelkästään Yhdysvalloissa liki yhdeksän miljoonan dollarin lipputulot.

Onkin mahdollista, että kauhuelokuvat syrjäyttävät lähivuosina lipputilastoja yli kymmenen vuotta dominoineet supersankarielokuvat, analysoi genre-viihteeseen perehtynyt CBR-sivusto.

Klovnikauhun jatko-osa on ollut Yhdysvalloissa yllättävä menestyjä. Se on otettu elokuvalevitykseen myös Suomessa.

Mutta miksi kauhu ja jännitys kiinnostavat juuri nyt?

Kauhu tuntuu usein menestyvän etenkin erilaisten kriisien aikaan. Elokuvat tekevät näkyviksi yhteiskunnassa muhivaa pelkoa ja turvattomuutta.

1970-luku oli kauhuelokuvan kulta-aikaa ja genre nousi populaarikulttuuriin ennen näkemättömällä tavalla. Ilmestyi lukuisia klassikkoaseman saaneita kauhuja: Tappajahai, Manaaja ja Halloween. Yhdysvalloissa elettiin epävakauden aikaa, oli Vietnamin sota, Watergate-skandaali, hippiliikkeen kuolema ja konservatismin nousu.

Brooke Krancer analysoi, että tuon ajan elokuvat heijastelivat vanhojen instituutioiden, perheen ja uskonnon, rapautumista.

Usein slasher-kauhujen keskiössä oli uuden ja vanhan sukupolven kuilu: nuoret kapinalliset ryyppäsivät, käyttivät huumeita ja harrastivat seksiä. Krancerin mukaan ne peilasivat sekä teinikulttuurin herättämää pelkoa vanhemmissa sukupolvissa että nuorten pelkoja rangaistuksesta (joka elokuvissa oli verinen).

Yleinen väite on myös se, että kauhuelokuvien suosio liittyisi taloudellisesti epävarmoihin aikoihin. Yhdysvaltojen suuren laman aikana vuoden 1931 Dracula oli sopiva allegoria: aatelinen, joka imi veret köyhistä, kuten Bob Prechter kirjoittaa esseessä Popular Culture and the Stock Market.

1970-luvulla maassa vallitsi suurin taloudellinen epävarmuus sitten 1930-luvun. Krancerin mukaan talouskriisin aiheuttama ahdistus löytyy esimerkiksi elokuvan Texasin moottorisahamurhat niin suorina viitteinä kuin rujon väkivaltakuvauksen pohjavireessäkin.

Viime aikoina kriisejä on kieltämättä riittänyt. Pandemia, Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, energiakriisi, ilmastonmuutos.

Tuotantoyhtiöille kauhuelokuvat edustavat matalaa riskinottoa taloudellisesti epävarmoina aikoina. Katsojille kauhuelokuvat ja sykettä nostattavat trillerit voivat antaa hallinnan tunnetta hahmottomaan, maailman tilanteesta johtuvaan ahdistukseen.