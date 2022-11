Vesa Sisätön tietokirja käy läpi suomalaiset huuhaa-ilmiöt, Doctor Mix taikoo studiossaan Donna Summerin diskoklassikon tyhjästä ja muusikko-säveltäjä Kalevi Hartin keskeinen tuotanto kuuluu nyt cd-levyltä.

Huuhaa-Suomen historia tarjoaa taustoitettua ja vetävästi kirjoitettua yleissivistystä

”Rajatiedon alalla on julkaistu aivan tarpeeksi kirjoja, joissa on mieli pidetty avoimena”, kirjoittaa Vesa Sisättö tietokirjansa Huuhaa-Suomen historia esipuheessa. Hänen mukaansa huuhaa-ilmiöistä, kuten vaikka kummituksista, ihmekeksinnöistä ja telepatiasta, on kirjoitettu harhaanjohtavasti, arvoituksellisesti.

Huuhaa-Suomen historiassa Sisättö käy läpi Suomen historian tunnetuimmat oudot ilmiöt ja etsii niille todennäköiset selitykset. Hän ei ilakoi ufohavaintoihin tai Ior Bockin tarinointiin höynähtäneiden kustannuksella vaan kontekstoi ilmiöt osaksi sen aikaisia yhteiskunnallisia oloja. Lopputulos on vetävää yleissivistystä.

Saarnaja Niilo Yli-Vainio sai ihmiset kaatumaan ja puhumaan kieliä. Herätyskokous Helsingissä 14. tammikuuta 1978.

Sisätön mukaan huuhaa syntyi oikeastaan vasta 1800-luvulla, kun empiirisen tieteen avulla ihmiset alkoivat erottaa faktoja fiktiosta. Se ei kuitenkaan tarkoittanut, että ihminen olisi kerralla muuttunut rationaaliseksi otukseksi, minkä voi tarkistaa lähimmästä sosiaalisesta mediasta. Huuhaata viljellään edelleen, mutta työkaluja väärien tietojen oikomiseen on jo.

Vesa Sisättö: Huuhaa-Suomen historia. SKS.

Doctor Mix eli Claudio Passavanti demonstroi Donna Summerin I Feel Loven bassoraitoja.

Diskoklassikon purku ja kokoaminen

Aluksi mitataan tempo, napataan Roland TR-808:sta bassorumpu ja säädetään soundia niin, että se muistuttaa mahdollisimman tarkasti alkuperäistä. Urakka jatkuu virvelirummulla, jonka soundi muokataan Minimoog-syntetisaattorin valkoisesta kohinasta.

Mitä on tekeillä? Doctor Mix alias Claudio Passavanti rekonstruoi studiossaan soitin soittimelta Donna Summerin kappaletta I Feel Love (1977), jota pidetään elektronisen tanssimusiikin kantaäitinä. Vajaan kahden tunnin kuluttua kappaleen taustat saavat muotonsa. Tulos ei ole identtinen kopio Giorgio Moroderin ja Pete Bellotten tuottamasta diskobiisistä, mutta hämmästyttävän lähellä sitä.

Italialaissyntyinen tuottaja-muusikko Doctor Mix on hulvaton tapaus. YouTube-kanavallaan hän testaa studionsa laitteita sekä analysoi musiikkia. Musiikillisista löytöretkistään ja oivalluksistaan hän kohkaa kameralle kuin torilla sukkia kaupitteleva helppoheikki. Into tarttuu kuulijaan, vaikka ei olisi pohjatietoja soittamisesta tai studiotyöskentelystä.

Doctor Mix: I Feel Love: Full Reconstruction (YouTube)

Nykypolvelle tuntemattoman muusikko-säveltäjä Kalevi Hartin keskeinen tuotanto on koottu savikiekoilta cd-levylle.

Suomijazziskelmän tuntematon suuruus

Mitä jazzmuusikko Kalevi Hartti (1927–1964) olisikaan saavuttanut, jos olisi elänyt pidempään? Emme edes tarkalleen tiedä, mitä kaikkea hän ehti tehdä, sillä Hartin äiti tuhosi poikansa nuotit hänen itsemurhansa jälkeen.

Nykyisin liki tuntematon Kalevi Hartti oli monen alan taitaja: näyttelijä, pianisti, orkesterinjohtaja sekä suomalaisen elokuva- ja mainosmusiikin tekijä. Suuri yleisö muistaa Hartin parhaiten neljästä Suomisen Olli -elokuvasta, joissa hän esitti Ekaa, Ollin parasta kaveria.

Elokuvaroolien sijaan Hartti hahmottuu paremmin osaksi suomalaista kulttuurihistoriaa musiikillaan. Hän aloitti keikkailun orkesterinsa kanssa 1940-luvun puolivälissä ja opiskeli muun muassa Metropolitan School of Musicissa Yhdysvalloissa. Hänen ensimmäiset levynsä ilmestyivät 1950-luvun alussa ja elokuvasäveltäjän ura aukesi kotimaisista rikoselokuvista.

Säilyneitä äänitteitä on riittävästi, jotta voi todeta Hartin olleen melodisen jazzin mestari, jonka kevyesti kulkeva sävelkynä taipui monipuoliseen tuotantoon.

Hänen keskeisimmät levytyksensä on nyt koottu levylle Kalevi Hartti – Dolorosa 1949–1960. Levyn informatiivisen booklet-tekstin on laatinut Kalevi Koukkunen, Timo Wuori ja Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (Kavi) tutkija Juha Seitajärvi, joka on aiemmin toimittanut 10 cd:n Suomalainen elokuvamusiikki -sarjan.

Kalevi Hartti – Dolorosa 1949–1960. Artie Music.