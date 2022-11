Öljyväriluonnos ostettiin haagilaismuseoon vuonna 1921. Se paljastui Rembrandtin maalaamaksi tämän kaikki teokset esittelevän kirjan kokoamisen yhteydessä.

Rembrandtin Ristin pystyyn nostaminen -öljyväriluonnos on kooltaan noin 39 x 30 cm.

Haagin Bredius-museoon vuonna 1921 hankittu maalaus on osoittautunut Rembrandtin van Rijnin (1606–1669) maalaamaksi, kertoo uutistoimisto AFP. Teoksen osti Bredius-museoon sen ensimmäinen kuraattori Abraham Bredius, joka uskoi sen olevan aito Rembrandt. Myöhemmät taideasiantuntijat ovat kuitenkin pitäneet sitä jonkun Rembrandtin jäljittelijän teoksena.

Maalaus on nimeltään Ristin pystyyn nostaminen, ja maalaajan määrittämistä on vaikeuttanut se, että kyseessä on öljyväriluonnos. Taideasiantuntija ja kuraattori Jeroen Giltaij kuitenkin alkoi tutkia teosta uudestaan noin vuosi sitten kootessaan Rembrandtin kaikki maalaukset esittelevää kirjaa.

”Katsoin maalausta aina vain uudestaan. Sen siveltimenvetoja. Ne ovat upeita”, Giltaij kertoi AFP:lle. ”Kun katselin sitä, tulin siihen tulokseen että Bredius oli oikeassa. Uskon että tämä tosiaan on Rembrandtin maalaama.”

Giltaij tutki teosta yhdessä Johanneke Verhaven kanssa, joka myös restauroi sen. Myös Verhave on vakuuttunut maalauksen aitoudesta. Heidän analyysinsä vahvisti Amsterdamissa sijaitseva Rijksmuseum, joka analysoi teoksessa käytettyjä materiaaleja. Rijksmuseumin tutkijat eivät löytäneet teoksesta mitään, mikä estäisi sen määrittämistä Rembrandtin maalaamaksi.

Luonnoksen maalausajaksi on määritelty 1640-luku. Rembrandtilla on myös jo aiemmin tunnettu, valmiiksi maalattu Ristin pystyyn nostaminen -niminen teos vuodelta 1633. Sen omistaa Münchenin Alte Pinakothek -taidemuseo.