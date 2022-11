Jos tuntuu, ettet ole nähnyt aurinkoa viikkoihin, voit mennä maan alle, Valokuvataiteen museon K1-tilaan. On kyllä totta, ettei siellä loista perinteinen analoginen aurinko, vaan se sellainen, jota nykyään päivittäin katselemme. Screen Sun -niminen teos on animaatio, joka koostuu aurinkoa esittävistä valokuvista.

Penelope Umbrico

”Niin, havahduin siihen, että kun katsomme kuvia auringosta näytöillä, mehän emme saa auringon­valoa vaan näytön valoa”, sanoo yhdysvaltalais­taiteilija Penelope Umbrico.

Havainto kuulostaa tavallaan banaalilta, mutta mitä enemmän sitä ajattelee, sitä häiritseväm­mältä se tuntuu. Kuinka pitkällä olemme jo prosessissa, jonka pääte­pisteessä emme enää koe ulkomaailmaa muuten kuin laitteiden kautta?

”Mitä tarkoittaa elää näyttö­avaruudessa, jossa auringon­valon on korvannut elektroninen signaali?” kysyy Umbrico näyttelyn äänioppaassa.

Penelope Umbrico: Signals Still, 2015.

Umbrico on työstänyt projektiaan nimeltä Suns from Sunsets from Flickr (Auringot Flickrin auringonlaskuista) vuodesta 2006 saakka.

Umbrico kerää Flickr-kuvapalvelusta ihmisten sinne lataamia kuvia auringonlaskuista ja rajaa pois maiseman. Kuvista hän muodostaa suuria kollaaseja, joista yksi nähdään myös Helsingin näyttelyssä.

Juuri tällä tavalla Umbrico useimmiten työskentelee: sen sijaan että hän ottaisi valokuvia itse, hän käy läpi verkon loputonta kuvavirtaa. Erityisesti hän on kiinnostunut kuvista, joita hän kutsuu ”köyhiksi kuviksi”. Ne ovat kuvia, joilla ei ole meille arvoa. Emme ikinä tulostaisi ja kehystäisi niitä, emme edes postaisi niitä Instagramiin.

"Köyhiä kuvia” löytyy esimerkiksi verkon osto- ja myyntisivustojen ilmoituksista: salamalla makuuhuoneessa napattuja kuvia myyntiin menevästä televisiosta, toimistotuolista tai posliinikissasta.

Penelope Umbrico kerää kuvia tahattomista heijastuksista myynnissä olevien televisioiden kuvista. Tässä teos TVs from Craigslist vuodelta 2011.

Näissä kuvissa näkyy Umbricon mielestä sellainen ihmisyys, jota tarkasti valikoiduissa Instagram-kuvissa ei näy. ”Niiden avulla voi ymmärtää jotain maailmasta”, hän sanoo.

Kun nämä kuvat asetetaan esille, vaikkapa nyt Valokuvataiteen museon tiloihin, ei tulos ole kaunis tai harmoninen. Sen sijaan on kuin Tori.fi olisi tullut lihaksi: kuvavyöry näyttää huonosti valaistulta, säläiseltä ja uuvuttavalta. Se on täynnä yksityiskohtia, jotka kertovat meistä enemmän kuin tarkoituksenamme oli.

Myös tältä meidän elämämme näyttää, ei vain selfieiltä ja auringonlaskuilta.

Kun Umbrico aloitti aurinkoprojektinsa vuonna 2006, Flickristä löytyi 541 795 kuvaa auringonlaskusta. Kun Umbrico viime kerran tarkisti, ihmiset olivat ladanneet niitä sinne jo 49 309 225.

Melkein meillä kaikilla on puhelimemme kuvarullassa kuvia auringonlaskuista, joillakuilla jopa satoja tai tuhansia. Äärimmäisen harvoin ne näyttävät yhtä hienoilta kuin se auringonlasku, jonka omin silminemme kuvaushetkellä näimme. Useimmiten valotus on pielessä ja värit kalpea kopio todellisuudesta.

Silti yritämme kerta toisensa jälkeen. Mistä se johtuu?

Umbrico sanoo miettineensä sitä vuosien varrella paljon.

Käytämme valokuvia usein eräänlaisena pokaalina, todisteena siitä, että olemme tehneet jotain tai omistamme jotain. Ehkä auringonlaskukuvissakin on kyse siitä.

Aurinko on kaukana äärettömässä avaruudessa, mutta meillä on siihen valtavan voimakas suhde, Umbrico sanoo. Ilman sitä me emme voi elää.

Aurinko, ja erityisesti se hetki, kun aurinko päivän päätteeksi katoaa, on kiehtonut ihmismieltä ja -silmää vuosituhansien ajan. Siitä on laulettu, sille on tanssittu, sitä on yritetty kuvata eri taiteissa.

”Ja vaikka valokuva itsessään onkin tavallaan merkityksetön – se ei koskaan pääse lähellekään oikean auringonlaskun kauneutta – valokuvan ottaminen on jollain tapaa yritys omistaa edes pieni palanen asiasta, joka on meille niin tärkeä.”

Kun yrität seuraavan kerran saada valokuvan erityisen hienosta auringonlaskusta, voit ajatella asettuvasi osaksi ikivanhaa riittien jatkumoa.

Penelope Umbricon näyttelyyn kuuluu myös eri myyntisivustoilta hankittuja posliinikissoja – muutama myös Tori.fi:stä.

Penelope Umbrico: Myydään kuvan mukaisessa kunnossa Valokuvataiteen museon K1-tilassa Kämp Galleriassa (Mikonkatu 1) 5. helmikuuta saakka. Avoinna ma–pe klo 11–20, la–su klo 11–18. Liput 12 e.