Vielä ei ole tietoa mainos-Netflixin tulosta Suomeen.

Suoratoistopalvelu Netflix julkaisi torstaina Yhdysvalloissa mainoksia sisältävän version.

Netflix on aiemmin ilmoittanut, että sen tarjonta on ainakin toistaiseksi jonkin verran kapeampi kuin perustilauksen. Tämä johtuu siitä, ettei Netflix ole päässyt vielä kaikkien ulkopuolisten tuotantoyhtiöiden kanssa sopuun siitä, sallivatko ne mainostamisen tuotantojensa lomassa.

Netflix ei ole kuitenkaan tarkentanut, mitä sisältöä mainospalvelusta uupuu.

Varietyn mukaan mainos-Netflixistä puuttuvat ainakin seuraavat sarjat: Arrested Development, House of Cards, Peaky Blinders, New Girl, The Good Place, The Last Kingdom, The Sinner, Good Girls, Knight Rider, The Magicians ja The Uncoupled.

Palvelu maksaa noin seitsemän dollaria, eli se on kolme dollaria mainoksetonta tilausta edullisempi. Mainosversiossa tilaajalle näytetään 15 tai 30 sekunnin mittaisia mainoksia ennen elokuvien ja sarjojen alkua sekä niiden aikana. Mainoksia esitetään siis neljästä viiteen minuuttia tunnissa.

Mainos-Netflix tulee Yhdysvaltojen lisäksi saataville yhdessätoista muussa maassa, myös esimerkiksi Ranskassa, Espanjassa, Saksassa ja Britanniassa. Vielä ei ole tietoa, milloin palvelu olisi tulossa Suomeen.

Netflix ilmoitti lokakuussa osakkeenomistajille, että se alkaa estää tunnusten jakamista laajasti ensi vuoden alusta. Tällä yritetään kitkeä sitä, että useampi käyttäjä katsoo palvelua samoilla tunnuksilla.

Suoratoistopalveluiden keskinäinen kilpailu on kiihtynyt. Netflixin tilaajamäärä laski viime keväänä ensimmäistä kertaa yli vuosikymmeneen. Heinä-syyskuussa tilaajamäärät kääntyivät kuitenkin jälleen kasvuun, ja palvelu keräsi 2,4 miljoonaa uutta tilausta.