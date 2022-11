Tony Blair ja John Major suuttuivat The Crown -sarjan uudesta kaudesta

Faktan ja fiktion välinen suhde puhututtaa The Crownin viidennen kauden kohdalla etenkin kuningatar Elisabetin hiljattaisen kuoleman vuoksi.

Britannian entiset pääministerit Tony Blair ja John Major ovat ennakkoon ilmaisseet kovaa kritiikkiä tavasta, jolla heitä kuvataan The Crownin tulevalla viidennellä kaudella. Asiasta kirjoittaa The Guardian.

John Major oli Britannian pääministeri vuosina 1990–1997. Tony Blair oli pääministeri hänen jälkeensä 1997–2007.

Ennakkotietojen mukaan sarjassa prinssi Charles (Dominic West) yrittää saada tuoretta pääministeri Blairia (Bertie Carwel) puolelleen turvaamaan hänen tulevaisuuttaan ja avioliittoaan Camilla Parker Bowlesin, nykyisen kuningatarpuoliso Camillan (Olivia Williams) kanssa.

Tähän Blair kommentoi tiedottajansa kautta The Daily Telegraphille: "Ei pitäisi tulla yllätyksenä, että tämä on täyttä roskaa.”

Jo aiemmin tulevaa kautta kritisoinut John Major puolestaan kirjoitti kirjeen The Daily Telegraphille, jossa hän suomii sarjaa kovin sanoin. Hänen mukaansa se loukkaa syvästi perhettä, joka suree vielä kuningattaren kuolemaa.

Kuningatar Elisabet II:n kuoleman alla erityisen tulenarkaa on, että sarjassa prinssi Charlesin näytetään juonivan äitiään vastaan. Ennakkotietojen mukaan sarjassa on esimerkiksi kohtaus, jossa Charles järjestää Majorin (Jonny Lee Miller) kanssa salaisen tapaamisen, jossa he keskustelevat kuningattaren syrjäyttämisestä.

Dominic West esittää prinssi Charlesia ja Elizabeth Debicki prinsessa Dianaa The Crownin viidennellä kaudella.

”Ilmeisesti Netflix on ottanut sen kannan, että kaikki julkisuus on hyvää julkisuutta”, Major kirjoittaa.

Major vaatii, että Netflix lisäisi sarjan alkuteksteihin huomion siitä, että sarja on fiktiota.

Lokakuussa suoratoistopalvelu lisäsi tällaisen tekstin sen viidettä kautta mainostavaan Youtube-traileriin. Sen mukaan sarja on ”fiktiivinen dramatisointi, joka on inspiroitunut tositapahtumista”.

The Crownin uuden kauden kaksi ensimmäistä jaksoa julkaistaan 9. marraskuuta.

Kausi on saanut ennakkoon ristiriitaisia arvioita. The Guardianin kriitikko antoi sille vain kaksi tähteä. Suorasanaisen arvion otsikko toteaa, että ”olisi jo aika, että tämä karu, tylsä sarja lopetettaisiin”.

BBC:n kolmen tähden arviossa sarjaa kutsutaan koukuttavaksi, mutta sen käsikirjoitusta moititaan laiskaksi.