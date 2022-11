Entinen lapsitähti ja Backstreet Boys -yhtyeen Nick Carterin pikkuveli puhui avoimesti mielenterveysongelmistaan.

Laulaja, räppäri, näyttelijä Aaron Carter on kuollut. Hän oli kuollessaan 34-vuotias. Asiasta uutisoi alun perin viihdelehti TMZ, mutta muusikon edustajat ja lähipiiri vahvistivat tapahtuneen.

Lehtitietojen mukaan hänet löydettiin kuolleena kylpyammeesta kotonaan Kaliforniassa lauantaiaamuna. Kuolinsyy ei ole tiedossa.

Aaron Carter oli Backstreet Boys -yhtyeen Nick Carterin pikkuveli.

Aaron Carter nousi julkisuuteen vain 11-vuotiaana lapsipopparina, kun häneltä julkaistiin popkappaleet I Want Candy ja Crush on You. Hänen esikoisalbuminsa Aaron Carter julkaistiin vuonna 1997. Debyytti myi miljoonia kappaleita kansainvälisesti.

Hänen toinen albuminsa Aaron’s Party (Come Get It) julkaistiin vuonna 2000, ja se myi triplaplatinaa. Carter myös näytteli nuorisosarjoissa Lizzie McGuire Sabrina, the Teenage Witch ja 7th Heaven sekä elokuvissa Fat Albert (2004) ja Supercross (2005).

Aaron Carter oli myös näyttelijä, joka esiintyi nuorten sarjoissa sekä myöhemmin Broadway-musikaaleissa.

Myöhemmin urallaan hän esiintyi Broadway-musikaaleissa ja viihdejulkisuudessa kuten Yhdysvaltojen Tanssii tähtien kanssa -ohjelmassa. Hänen viimeinen albuminsa Love julkaistiin vuonna 2018.

Aaron Carter oli usein otsikoissa erinäisistä vaikeuksistaan esimerkiksi päihteiden ja mielenterveysongelmien takia. Hänet pidätettiin useamman kerran päihteiden vaikutusten alla ajamisesta sekä huumeiden hallussapidosta.

Carter kertoi julkisuudessa avoimesti mielenterveysongelmistaan ja riippuvuuksistaan. Hän kertoi kärsineensä ainakin persoonallisuushäiriöstä, kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä ja skitsofreniasta.

Laulajan lähipiiristä useampi ihminen, mukaan lukien Nick Carter, oli hakenut hänelle lähestymiskieltoa.

Aiemmin tänä vuonna laulaja sanoi Daily Mail -lehdelle, ettei halua, että ihmiset näkevät hänet sekasortoisena ihmisenä (”train wreck”).

Aaron Carterilla oli poika, joka syntyi viime vuonna. Hollywood Reporterin mukaan Carter meni tänä syksynä vieroitushoitoon ja yritti saada lapsen huoltajuutta takaisin.

Juttua muokattu 6. marraskuuta kello 11.35: korjattu kaksisuuntaisen mielialahäiriön kirjoitusasua.