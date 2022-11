Black Pantherista tuli neljä vuotta sitten kaupallinen jättihitti ja kulttuuri-ilmiö: Tällainen on sen jatko-osa

Wakanda Forever alkaa kuninkaallisilla hautajaisilla. Elokuva erottuu edukseen nostamalla valtaan naisia, mutta hajoaa fantasiamaailmansa laajennukseen.

Toiminta / fantasia

Black Panther: Wakanda Forever. Ohjaus Ryan Coogler. 161 min. K12. ★★★

On varmasti rennompiakin lähtökohtia jatko-osaan kuin ne, jotka Wakanda Foreverin tekijät saivat ensimmäisen Black Pantherin jäljiltä.

Neljän vuoden takainen Black Panther erottui samaa kaavaa toistavista supersankarirymistelyistä kuin timantti hiekasta: se oli ensimmäisiä megabudjetin elokuvia, jonka ohjaaja ja liki koko näyttelijäkaarti olivat mustia.

Siitä kasvoi paitsi kaupallinen jättihitti myös kulttuuri-ilmiö, joka tarjosi etenkin mustalle yleisölle happea ja toivoa Trumpin presidenttikauden ummehduttamassa ilmapiirissä.

Nimiosan esittäjästä Chadwick Bosemanista Black Panther teki tähden. Mutta kaksi vuotta läpimurtonsa jälkeen Boseman, 43, kuoli.

Ei siis ihme, että Wakanda Forever alkaa kuninkaallisella hautajaiskohtauksella. Kuvitteellisen afrikkalaisvaltion Wakandan hallitsija T’Challa, arvonimeltään Black Panther, on kuollut parantumattomaan tautiin, kuten teki myös Boseman.

Valtaan nousee T’Challan äiti, kuningatar Ramonda (Angela Bassett), joka varjelee rautaisella kädellä paitsi valtionsa aarretta eli vibranium-raaka-ainetta myös jäljelle jäänyttä lastaan, prinsessa Shuria (Letitia Wright).

Muu maailma himoaa vibraniumia, koska sen ansiosta viidakkovaltio on piskuisesta koostaan huolimatta teknologinen ja sotilaallinen mahti. Kuningatar pelkää, että väärissä käsissä aineesta tulisi joukkotuhoase.

Vibraniumia on löytymäisillään myös merestä Wakandan rajojen ulkopuolella. Wakandalaiset törmäävät tutkimuksissaan toiseen, tällä kertaa merenalaiseen salavaltioon, joka on niinikään päässyt osalliseksi vibraniumin siunauksesta, mutta joka on – kuinkas sattuikin – ikävällä tavalla sodanhaluinen.

Kuningatar Ramonda (Angela Bassett, oik.) antaa kenraali Okoyelle (Danai Gurira) tehtäväksi suojella tytärtään.

Chadwick Bosemanin poismeno ojensi Marvel-yhtiölle, ohjaaja-käsikirjoittaja Ryan Cooglerille ja näyttelijäkaartille itse asiassa myös valtin. Miessankarin seuraajaksi pystyi nyt luontevasti nostamaan naisia.

Tämän kortin tekijät pelaavat viisaasti, ja se kohottaa elokuvaa massasta edeltäjänsä lailla. Alkupuolella katsoja ei uskalla hengittää, kun Angela Bassett jäädyttää katseellaan ja jyrinällään.

Hienointa on se, että enimmäkseen valokeilassa paistattelee monta nuorta mustaa naista, erityisesti prinsessa Shuri, jonka kasvutarinasta punoutuu juuri ja juuri koossa pitävä lanka yli 2,5-tuntiselle teokselle.

Shuri ei piittaa Wakandan perinteistä, mutta kun vedenalainen viholliskansa ui liiveihin, hänen olisi löydettävä tapansa palvella kotimaataan ja koota rivejä puolustukseen. Millainen onni sekä hänelle että Marvel-yhtiölle, että Black Panther ei ole yksittäinen henkilö vaan asema tai valtikka, jota voi kierrättää hahmolta toiselle.

Harmi vain, että tekijät päättivät myös seilata kauas Wakandan vesiltä ja tuoda tarinaan kokonaisen uuden satumaailman hahmoineen. Ratkaisu hajottaa pakkaa. Valtapeleihin olisi piisannut heimoja myös Wakandan omien rajojen sisällä.

Taisteluihin elokuva ei tuo mitään uutta. Nyrkein ja astaloin kaatuu niin naista kuin miestä, mutta verta tai vainajia emme näe, koska ikäraja on 12 vuotta.

Tuottajat Victoria Alonso, Louis D’Esposito, Kevin Feige, Nate Moore, Barry H. Waldman. Pääosissa Tenoch Huerta, Letitia Wright, Angela Bassett, Lake Bell, Lupita Nyong’o, Danai Gurira. Ensi-ilta ke 9.11.