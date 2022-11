Britannian imperiumilla menee ehkä heikosti monessa suhteessa, mutta televisiossa he ovat voittamattomia, kirjoittaa kolumnisti Sanna Kangasniemi.

Briteillä ei juuri nyt mene oikein hyvin. Kaikenlaista kriisiä, ja kuningatar­kin kuoli. Pääministerit vaihtuvat lähes viikoittain.

Televisiossa britit ovat kuitenkin voittamatto­mia. Todistan sen kolmella esimerkillä.

Yksi. Havahduin (viime hetkillä!) siihen, että minulla on Yle Areenassa kokonainen kausi Suurta ompelukisaa (The Great British Sewing Bee) katsomatta. Britannian parhaan ompelijan tittelistä kisaavat harrastajat ja heitä tuomaroivat Patrick Grant ja Esme Young sekä juontaja Joe Lycett eivät ensisilmäyksellä ole mitenkään erityistä katsottavaa – vaan ovat sittenkin.

Se jokin on heidän brittiaksentissaan, heidän lauseenmuodostuksessaan, siinä miten he yksinkertaisesti ovat.

Lopputuloksena se, että ensimmäisen jakson katseltuani olen kuin kiedottu pehmeään vilttiin, jonka alta en millään viitsisi nousta, ainakaan ennen kevättä. Mistä tuli mieleen, että pitäisipä muuten katsoa Sohvanvaltaajat (The Royle Family) taas uudestaan, on ikävä. Royleilla olisi varmasti kupillinen brew’ta tarjolla ja jos hyvin käy niin peltipurkissa vielä suklaapatukkakin.

Kaksi. Miten kiinnostavat, oikeasti, voivat olla hallitsijan hautajaiset televisioituina? Kruunajaiset tai häät nyt vielä, mutta hautajaiset?

”Nyt Ellu nostetaan lavetille.” Hautajaisia koko pitkän päivän seuranneen työkaverin välikommentista tuli ehkä tilannekomediaa, mutta noin muuten oli seremoniassa, sen uskomattoman tarkassa, komeassa ja verkkaisessa toteutuksessa, todellakin more than meets the eye, enemmän kuin silmä näkee. Läpi maan matkannut arkku kuin valkokangas, jolle heijastaa merkitykset, menneet vuosikymmenet.

Ja toisaalta: eikö tuo pappi herranjumala nyt voi liikahtaa sen verran, että nostaisi alttarille pudottamansa paperin pilaamasta harmoniaa?

Kolme. Huomenna keskiviikkona, 9. marraskuuta, Netflixiin tulee katsottavaksi The Crownin uusi kausi.

On aivan sama ”millainen” sarja on, verrattuna edeltäviin kausiin tai verrattuna muihin sarjoihin, todellisuuteen. Se on. Se riittää.

Bonus. Jos asia jäi vielä epäselväksi.

Amerikkalaiset, toki, ovat kova vastus. Mutta kun on niin, että britit tekevät politiikastakin parempaa televisiota. Enkä nyt tarkoita The Thick of Itiä tai Yes Ministeriä, vaan Downing Street 10:n ovea.

Musta jykevä ovi, josta pääministerit tulevat, poistuvat, tulevat, poistuvat, tulevat.

Mitä on Yhdysvalloilla tarjota? Helikopterikenttä Valkoisen talon vierustalla? Epämääräistä nurmea, sanon minä.

Britit ovat voittamattomia.