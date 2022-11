Pudonneet on näkemys nuorten itsemääräämis­oikeudesta aikuisuuden rajalla.

Marisha Rasi-Koskinen on palkittu lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-palkinnolla vuonna 2019 teoksesta Auringon pimeä puoli.

Romaani

Marisha Rasi-Koskinen: Pudonneet. WSOY. 416 s.

Marisha Rasi-Koskiselta voi odottaa rakenteellisesti kiehtovaa proosaa, eikä uusin romaani Pudonneet tuota pettymystä.

Pudonneissa olennaista on se, mitä lukija kulloinkin käsittää henkilöiden maailmasta. Kyse ei ole salapoliisitarinasta, joka selvittää kuka teki mitä, vaan maailman rakenteen ja vaihtoehtojen avautumisesta.

Ian, Elias ja K ovat sekä pää- että sivuhenkilöitä. Jokaisen elämään, jollakin tasolla, liittyy putoaminen, joka on joko tapahtunut tai vasta tapahtumassa.

Jokaisen henkilön maailma on mahdollinen, ja mahdollisuuksien kirjoon sisältyy usein jokin onnettomuus tai kuolemantapaus.

Turnaround on katu jossain kaupungissa jossain päin Englantia. Toinen puoli kadusta taloineen on junaradan varressa. Ääni ja tärinä toistuvat, ja kutoutuvat osaksi romaanin äänimattoa. Turnaround on olemassa minkä tahansa ehdon vallitessa:

”Paikka on kuitenkin syytä painaa mieleen. Tänne tullaan myöhemmin takaisin.”

Yksi Pudonneiden viehättävistä piirteistä on aistitodellisuuden muokkaantuminen henkilöiden käsissä. Sen henkilöissä on luovuutta ja uteliaisuutta. Lapsena vammautunut Ian tallentaa ympäristön ääniä, joita käyttää osana musiikkia:

”Säveltäisin musiikkia oman katuni taloista sellaisina kuin minä ne kuulin”.

Rakenteiden konkretiaan taas liittyy Eliaksen projekti. Hän kehittää roolipelimaailmaa, jossa satunnaisuus astuisi mukaan sivuhenkilöiden kautta.

”Hahmot eivät siis olisi sankareita, jotka pelastavat maailman”, Koo sanoi. ”Pikemminkin maailma pelastaisi hahmot”, minä sanoin. ”Tai jättäisi pelastamatta. Hahmojen täytyisi vain koettaa jotenkin selviytyä”.

Caroline Angel tekee valokuvia, taiteilija H. C. Walker ”fotorealistisia selfieitä” – muotokuvia muista ihmisistä ”sellaisina kuin he haluaisivat itsensä nähdä”. Rouva Angel, jota sanotaan meedioksikin, pystyy liikkumaan todellisuuksien välillä.

Pudonneet käsittelee nuorten päähenkilöidensä itsemääräämisoikeutta aikuisuuden rajalla. Kyky pitää huolta itsestä ja muista, ja kyky luottaa toisten huolenpitoon on keskeistä jokaisen kohtalon kannalta.

Nimeen liittyy myös sosiaalinen ulottuvuus: Kirjan nuoret eivät ole tyypillisten ydinperheiden lapsia. Heitä ei maailma ole itsestäänselvästi pelastanut, vaan rakenteet ovat sekä kannatelleet heitä että eivät ole.

Putoamiset esiintyvät kohtaloniskuina, mutta ne tuntuvat myös spekulatiivisen teoksen kehyksessä kutsulta kaninkoloon, jonka kautta avautuu maailmojen ja olemassaolojen mahdollisuus.

Mahdollisuudet uhmaavat lopullisuutta, ne näyttävät yksi toisensa perään, että jotain elämästä tuli, näin tai noin. Se perspektiivi kuuluu kuitenkin enemmänkin lukijalle, hahmojen tietoisuus maailman rakenteesta on vaihtelevaa.

Nuorille suunnatussa fiktiossa erilaiset todellisuuden ylittävät, metafiktiiviset elementit ovat vallinneet jo pidempään, esimerkiksi Vilja-Tuulia Huotarisen Valoa valoa valoa (2011) ja Seita Vuorelan Karikko (2012) käsittelevät nuorten suhteita tilanteessa, jossa kuolema synnyttää realistisesta poikkeavan kerrontatavan.

Pudonneet asettuu tyylikkääseen jatkumoon Rasi-Koskisen aiemman nuorille aikuisille (ya-kirjallisuus) suunnatun, Finlandia-palkinnon voittaneen Auringon pimeän puolen kanssa – samoin kuin hänen muun kaunokirjallisen tuotantonsa, johon kuuluu esimerkiksi parin vuoden takainen romaanitapaus Rec (2020).

Teos kantaa mukanaan peruskysymystä siitä, mitä kertominen ylipäätään merkitsee. Pudonneet pystyy avaamaan ikkunoita ulos yksilökertomuksista kohti tapoja ymmärtää yksilöt osana hämmästyttävän monimutkaista ja elävää kokonaisuutta:

”Todellisessa maailmassa ei ollut päähenkilöitä, vaikka jotkut väittivät sellaisia olevansa. Oli vain tapahtumia ja sattumia, jotka vaikuttivat toisiinsa ja joista myöhemmin rakennettiin tarinoita.”

Pudonneet on myös upottava teos, jonka henkilöiden kohtaloilla on väliä. Se vaatii lukijaltaan hieman tarkkaavaisuutta, jonka se myös täysin ansaitsee.