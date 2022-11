Levy / rock

Tamara Luonto: Honeymoon. Humu Records / Hillotehdas / Lempi & Sylvi Discs. ★★★★

Helsinkiläinen Tamara Luonto on malliesimerkki rocksukupolvesta, jonka tyylistä ja toimintatavoista muusikko-kirjailija Tommi Liimatta käytti nimitystä ”suomirockin viides sukupolvi” radiosarjassaan Suuri serkkuteoria.

Termillä viitataan 2000-luvulla perustettuihin, noin 30-vuotiaiden soittajien muodostamiin suomenkielisiin kitararockbändeihin, jotka julkaisevat levynsä omakustanteina tai pienlevy-yhtiöillä ja keräävät keikoilleen muutamia kymmeniä tai satoja kuulijoita.

Bändeille on tyypillistä loputon retroilu, jossa ammennetaan härskisti ja vähemmän härskisti rockin kultaisista kehitysvuosista. Soundit ovat usein tarkoituksellisen kotikutoiset, ja lauluissa tarinoi yleensä minä-muotoinen, vähän kajahtanut kertoja, joka ei täytä nyky-yhteiskunnan vaatimuksia mutta janoaa silti rakkautta ja hyväksyntää.

Suomirockin viidettä sukupolvea yhdistää Liimatan mukaan myös se, etteivät sen tekijät enää luo ”uraa” vain yhdessä yhtyeessä, vaan kokoonpanoja on useita samanaikaisesti.

Merkillepantavaa on myös naisten lisääntynyt määrä yhtyeissä. Ei vain laulajina, kuten ennen vanhaan oli tapana, vaan myös soittajina ja biisintekijöinä.

Vuonna 2017 perustetun Tamara Luonnon muodostavat kitaristit Kristiina Tuhkanen ja Salla Moilanen (Motorboat), basisti Tytti Roto (Plastic Tones, Kissa, Modem, Ty Roxy) sekä rumpali Anni Kosonen, jonka Kiss Disease -yhtye julkaisi kesällä vuoden parhaan kotimaisen autotallipunklevyn. Kaikki neljä myös laulavat yhtyeessä.

Viimeisimmällä seiskatuumaisellaan Made in China (2019) Tamara Luonto keräsi jonkin verran vertauksia The Runawaysiin – kenties siksi, että bändi versioi seiskalla Runawaysin hitin Cherry Bomb (1976).

Tamara Luonto ei kuitenkaan ole Suomen Runaways vaan enemmänkin Suomen The Go-Go’s. Debyyttilevyllään Honeymoon yhtye ei nojaa etukenoiseen kovisrokkiin vaan melodisempaan voimapoppiin, jonka perusta lepää uusromanttisessa punkrockissa.

Tässä suhteessa Tamara Luonto on aikansa tuote, ja jatkumoa esimerkiksi sellaisille uuden vuosituhannen indieyhtyeille kuin Särkyneet, Puhelinseksi ja Teini-pää.

Yhtyeiden energia on pohjimmiltaan feminiinistä eikä maskuliinista, mikä on ainakin osittain seurausta siitä, ettei nykyajan punk- tai rockskenessä enää tarvitse (ainakaan teoriassa) luottaa äijämäisiin jippoihin tullakseen nähdyksi tai hyväksytyksi.

Runawaysilla ei ollut tätä mahdollisuutta.

Tamara Luonnon pop-estetiikantajusta todistaa, että yhtye on vahvimmillaan Honeymoonin melodisimmissa ja melankolisimmissa kappaleissa.

Levyn avaava, The Buzzcocksin mieleen tuova Kesän ensimmäinen päivä ja sinkkunakin julkaistu, parinhakuohjelma Napakympin haasteita empaattisesti tarkasteleva Neiti B ovat erinomaisia kappaleita, joista puuttuu kaikki 2000-luvun suomirockille tyypillinen ironia.

Tässä suhteessa Tamara Luonto on kehittynyt ensikasetistaan (2018), jolla se hallitsi Wipers-tyyliset mollipunk-kitarat, mutta luotti vielä liiaksi hassuihin tai etäännytettyihin teksteihin.

Melankolian vastapainoksi Honeymoonilta löytyy useita hyvin sävellettyjä ja sovitettuja rockbiisejä. Niistä simppelein on Annika, jonka tyttörakkautta tunnustava teksti on jatkoa viime vuosina yleistyneille, naisten naisille laulamille kappaleille, kuten Litku Klemetin Monalle (2021) ja Linkopiin Anniinalle (2020).

Skaalan toisessa päässä on verkkaisesti etenevä, saksofonin säestämä Rakkaus sekoittaa, jonka käsistä lähtevä laulu istuu hyvin rakkauden vainoharhoja potevaan tekstiin. ”Mä oon läpi käynyt kaikki huumeet / eikä ne oo sua vielä voittaneet”, kertoja vaikeroi, ja tulee samalla summanneeksi jotain olennaista eksistentiaalikriiseilevän y-sukupolven elämäntyylistä.

Honeymoon ei anna satavarmaa vastausta siihen, onko Tamara Luonto jo löytänyt oman identiteettinsä, vai onko se vasta etsikkomatkalla.

Levyllä on mukana luonnosmaisuutta, hiomattomuutta ja kappaleita kuten High Fidelity, joista ei ihan tiedä, mihin suuntaan yhtye pyrkii.

Kahlitsemattomuus kuitenkin toimii Honeymoonin eduksi, ja tuo joiltain osin mieleen Tehosekoittimen debyyttilevyn Rock’n Roll (1994).

Sen enempää Tamara Luonnolta ei voisi tässä vaiheessa pyytääkään.

Kriitikon valinnat: Kärtsyn campia ja Twin Peaks -rakkautta

Levy / rock

Kärtsy: Back to Bacteria. Emsalö Music. ★★

Kärtsy Hatakka ei pelkää mitään. 35-vuotisella urallaan ikiliikkuva punapää on laulanut avantgardistista metallia Waltarissa, säveltänyt musiikkia balettiin, säestänyt kosketinsoittimilla mummojen jumppatunteja ja pitänyt jooga-sessioita Zoomissa. On siis pelkästään loogista, että Hatakan uusin hengentuotos on sekin vähän eksentrinen: rocklevy ilman kitaroita. Kuusikielisten asemasta Kärtsy hakkaa levyllä pianoa, jolla hän teki ensimmäiset kappaleensa jo 11-vuotiaana. Osia tuon ajan sävellyksistä löytyy myös Back to Bacterialta, joka on riemastuttavan trendejä hylkivä, Kärtsy-kuplassa kasattu kokonaisuus eri suuntaan tempoilevia tyylejä popista rockiin ja elektropunkista räppiin. Camp-esteetikolle levy on loputon aarreaitta. Muille sitä voi suositella vain omalla vastuulla.

Levy / pop

Her Shadow: The Ghost Love Chronicles. Svart. ★★★

Kuolemanlaakson ja Royal Lipsin jäsenistä koostuva dreampop-tulokas Her Shadow ei jätä ensilevyllään mitään esiripun taakse. Yhtyeen rakkaus Twin Peaks -sarjaan ja Lana Del Rayn musiikkiin on niin ilmiselvä, että The Ghost Love Chronicles kuulostaa pikemminkin David Lynchin lavasteisiin sijoitetulta tribuuttilevyltä kuin omaääniseltä taideteokselta. Melodiat leijailevat unenomaisesti kuin Julee Cruisen savuisissa yökerhoballadeissa, tunnelmat ovat kohtalokkaita kuin film noir -elokuvissa, ja laulussa henkäillään maneerisen eteerisesti traagisen rakkauden perään. Huolella tuotetun levyn kappaleet ovat paikoin erinomaisia, mutta niin jäljennösmäisiä, että kuulijalle jää vähän skitsofreeninen olo. Yhtyeen oma ääni jää pimentoon.

Levy / metalli

Darkthrone: Astral Fortress. Peaceville. ★★★

Darkthronen haluttomuus larpata 1990-luvun alkupuolen ikonista black metal -soundiaan kiukuttaa yhä osaa puristisemman laidan metallipäistä. Tuore Astral Fortress -pitkäsoitto tuskin vähentää jupinaa, mutta ainakin norjalaisbändi on levyllä synkempi, kylmempi ja vähemmän kieli poskessa kuin 2000-luvun hiking metal punks -vuosinaan. Astral Fortress on vaihtelevilla tempoilla ja tunnelmilla pelaava albumi, jolla Celtic Frost -tyylinen riffittely yhdistyy perinteisempään heavy metaliin ja Darkthronen parilla aikaisemmalla levyllä yleistyneisiin black-doom-vaikutteisiin. Sävykäs avausbiisi Caravan of Broken Ghost voisi olla jopa Circlen kynästä. Tekemisen meininki välittyy, mutta siltikin Astral Fortress jää vain perusvarmaksi Darkthrone-suoritukseksi.

Single / metalli

Stoned Statues: Until Falling. Sakara. ★★★★

Suomen viimevuotinen euroviisuehdokas Blind Channel todisti, että millenniumin soundi on taas pinnalla. 25-vuotiaiden soittajien muodostama Stoned Statues on sekin kiinnostunut emo-vivahteisesta vaihtoehtometallista, mutta toisin kuin Blind Channel, Stoned Statues on enemmän rock kuin pop. Trion toista levyä ennakoiva ensisingle Until Falling on riemastuttava hybridi tyylejä, jotka vedetään läpi vimmaisella draivilla. Kappale käynnistyy grunge-tyylisellä vaihtoehtorockilla, muuttuu sitten Refused-tyyliseksi post-hardcore-paahdoksi ja jalostuu lopulta System of a Downista muistuttavaksi altsumetalliksi. Välissä laulaja-basisti Jenna Kosunen artikuloi kuin Jello Biafra. En ole kohderyhmää, mutta kaikessa hyperaktiivisessa raikkaudessaan kappale herättää halun vilkaista.