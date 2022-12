Rooman rajoilla -teoksessa puhutaan paljon, mutta se nappaa kyytiinsä.

Rooman rajoilla -sarjakuvakirjan piirrostyyli on realistinen, mutta henkilöillä on eläinten päät.

Janne Parviainen: Rooman rajoilla. Suisto Books. 172 s.

Janne Parviaisen Rooman rajoilla taitaa olla puheliain suomalainen sarjakuva­kirja kautta aikojen. Kolme nuorta aikuista ajaa siinä autolla Suomesta Unkariin ja takaisin – ja puhuu melkein koko ajan.

Tarina ei silti tuuperru teksti­massojen alle tai jähmety puhuvien päiden paraatiksi. Parviainen käyttää tarpeeksi sivuja ja ruutuja, jotta kerronta kulkee kuvilla.

Hän myös sijoittaa henkilöhahmot tilaan joustavasti – jopa kun ollaan kymmeniä sivuja enimmäkseen autossa. Taustoja hän käyttää usein säästeliäästi, mutta se pitää huomion henkilöissä.

Samantapaista tekniikkaa käytti usein amerikkalaisen sarjakuvan mestari Will Eisner, joka vertasi sarjakuvia pikemmin teatteriin kuin elokuvaan. Hänelle viitteelliset taustat muistuttivat lavasteita.

Parviainen ei ole vielä ihan Eisnerin veroinen sarjakuvakertoja, mutta Rooman rajoilla on silti melkoinen taidonnäyte. Toisinaan hän avartaa tunnelmaa komeilla kokosivun maisemakuvilla, jotka sitovat tapahtumat vaihtuviin ympäristöihin.

Uutuus on Parviaisen (s. 1980) kolmas sarjakuvakirja. Sen kanssa samaan aikaan ilmestyi kirjana esikoinen, Ulkopuolinen, joka syntyi alun perin vuosina 2015–17 verkkoblogiin hurjaa vauhtia, sivu päivässä. Niiden välissä ilmestyi Post Man (2018), joka oli jo lupaava.

Rooman rajoilla on iso edistysaskel myös piirtämisessä. Tyyli on muuten realistinen, mutta henkilöillä on eläinten päät. Ne perustuvat Parviaisen lasten piirroksiin, jotka löytyvät kirjan viimeiseltä sivulta. Takakansi on perinnetietoinen mukaelma Tintti-albumeista.

Yli 2 000 kilometrin ajomatkalle lähdetään, koska Mai (hiiri) on saanut kutsun Etelä-Unkariin Pécsiin valotaidefestivaalille. Mukaan lähtevät hänen kaverinsa Joonas (lintu) ja Ilkka (supikoira).

Matkakertomus perustuu Parviaisen kokemukseen samanlaisesta matkasta. Tarinassa on eletyn ja koetun maku riippumatta siitä, kuinka lähellä todellisia tapahtumia se on. Tunnetta tukee, että Parviainen ei paisuttele vaan pitää tapahtumat pieninä ja arkisina.

Matkalla Viron, Liettuan, Puolan ja Slovakian kautta vietetään ankeahko juhannus. Unkarissa bailataan Budapestissä ja perillä Pécsissä. Paluumatkalla koukataan Tšekin kautta. Maisemien malleina on käytetty valokuvia, mutta pelkistäminen ja tyylitelty viiva etäännyttävät niistä riittävästi.

Kirjan nimi tulee siitä, että reitti kulkee muinaisen Rooman valtakunnan rajaseuduilla. Historia on suosituin puheenaihe, mutta niitä riittää ilmastonmuutoksesta ruokaan. Paljon puhutaan myös musiikista, jonka suhteen kolmikolla on laaja maku.

Kun kaikki eivät ole yhdessä, Parviainen seuraa eniten Maita, uppoutuu jopa hänen ajatuksiinsa. Aloittelevasta taiteilijasta syntyykin syvempi kuva kuin kahdesta miehestä.

Parviainen antaa ymmärtää, että lähinnä piirtämistä harrastava Joonas olisi hänen omakuvansa. Parviainen tunnetaan kuitenkin sarjakuvia paremmin erikoisista valokuvistaan, joissa hän tekee valotaidetta kuten Mai.

Ilkka jää hieman etäisemmäksi kuin Mai ja Joonas, mutta Rooman rajoilla vie lopulta mukanaan yhtä paljon henkilöhahmojensa ajatuksiin kuin halki maitten ja mantujen. Pienimuotoinen tarina viehättää yksityiskohdillaan ja kokonaisuus kasvaa roimasti osiensa summaa suuremmaksi.