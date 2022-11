Juontajaksi oli ounasteltu myös koomikko Chris Rockia, joka päätyi viime gaalassa näyttelijä Will Smithin raivokohtauksen kohteeksi.

Yhdysvaltain elokuva-akatemia on valinnut juontajan ensi vuoden Oscar-gaalaan. Tehtävän saa omaa Jimmy Kimmel, tiedottivat gaalan tuottajat.

Oscar-gaala järjestetään 12. maaliskuuta 2023.

Kyseessä on jo kolmas kerta, kun Jimmy Kimmel juontaa gaalan. Edellisen kerran hän juonsi sen vuosina 2017 ja 2018.

Kimmelillä on Yhdysvalloissa ABC-kanavalla oma suosittu talk show -ohjelma Jimmy Kimmel Live. Hän on koomikkoveteraani, jolta on totuttu näkemään sekä teräviä poliittisia näkemyksiä että hassuttelua, analysoi The Los Angeles Times.

Lisäksi hän on osoittanut kestävänsä suoran lähetyksen paineet ja arvaamattomuuden. Kun Kimmel juonsi gaalan edellisen kerran, nähtiin sen viime metreillä historiaan jäävä moka: Parhaan elokuvan palkintoa julistamaan tulleille Warren Beattylle ja Faye Dunawaylle ojennettiin väärä kirjekuori, ja sen takia voittajaksi ilmoitettiin La La Land, vaikka oikea voittaja olisi ollut Moonlight.

Kimmel itse vitsaili tämän vuoden gaalan jälkeen, että harmittavasti hänen juontajavuotensa moka ei olekaan enää historian pahin, sillä tänä vuonna koettiin vielä hullumpi tapaus.

Koomikko Chris Rock oli esittelemässä seuraavia ehdokkaita ja vitsailemassa tyypilliseen tapaansa, kun Will Smith asteli lavalle ja iski tätä kasvoihin näyttelijän vaimoa koskeneen vitsin takia. Rock oli vitsaillut Smithin vaimon Jada Pinkett Smithin hiustenlähdöstä, joka johtuu alopecia-sairaudesta

Pian välikohtauksen jälkeen Smith voitti pääosapalkinnon suorituksessaan elokuvassa King Richard: Williamsien tarina.

Kimmelin paluu gaalan juontajaksi merkitsee samalla paluuta yhden juontajan malliin vuosien tauon jälkeen. Monena vuonna show oli kokonaan ilman illan isäntää tai emäntää. Viime vuoden ohjelmassa ohjelman vetäminen jaettiin Amy Schumerin, Wanda Sykesin ja Regina Hallin kesken.

”Olemme erittäin innoissamme, että Jimmy tekee hattutempun tällä maailmanlaajuisella näyttämöllä”, Oscar-gaalan tuottajat sanoivat The Los Angeles Timesin mukaan. ”Tiedämme, että hän on hauska ja valmis mihin tahansa.”

”Kutsu isännöimään Oscar-gaalaa kolmannen kerran on joko suuri kunnia tai ansa”, Kimmel sanoi lausunnossaan maanantaina. ”Joka tapauksessa olen kiitollinen akatemialle, että se kysyi minua tehtävään niin pian sen jälkeen, kun kaikki hyvät olivat sanoneet ei.”

Ensi kevään Oscar-gaalalta odotetaan paljon, sillä gaalan katsojamäärät ovat laskeneet viime vuosina dramaattisesti. Gaala oli aiempina vuosina Yhdysvaltain katsotuin ohjelma, mutta viime vuosina katsojamäärät ovat olleet vain murto-osa loiston ajoista.

Paineet ovat kovat myös viime vuoden lyöntiepisodin vuoksi.

The Los Angeles Timesin mukaan monet arvelivat, että koomikko Chris Rockia pyydettäisiin tapauksen jäljiltä ensi maaliskuun gaalan juontajaksi.

Elokuussa Rock paljastikin stand up show’ssaan yleisölle, että häntä oli pyydetty isännöimään tulevaa Oscar-gaalaa. Koomikko kertoi kuitenkin kieltäytyneensä ja vitsaili, että palaaminen Hollywoodin suurimpaan iltaan olisi kuin paluu rikospaikalle.

Will Smithiä pidetään tällä hetkellä mahdollisena Oscar-ehdokkaana elokuvansa Emancipation vuoksi. Smithiä on kielletty osallistumasta kaikkiin akatemian tapahtumiin seuraavien kymmenen vuoden aikana.

