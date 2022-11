Fannyn ja Alexanderin kolmen ja puolen tunnin kesto mietityttää, mutta lopputulos on teatterin taika­maailmaa

Paavo Westerbergin Fannya ja Alexanderia kannatti odottaa.

Ekdahlin teatterisuku on rakastava, riitainen, äänekäs, kaunis ja kovin inhimillinen.

Fanny ja Alexander. Ensi-ilta Helsingin kaupunginteatterin suurella näyttämöllä 17.11. ★★★★

Ingmar Bergmanin Fanny ja Alexander, siinäpä järkäle klassikoksi. Bergman ohjasi teoksen ensin tv-sarjaksi 1982 ja seuraavana vuonna elokuvaksi. Monille Fanny ja Alexander merkitsee jouluelokuvaa, ja siihen se alun yltiöihanan ruotsalaisen porvarisidyllin takia toki sopiikin – jos ummistaa sopivasti silmiään esimerkiksi kaikelta piispankartanon henkiseltä ja fyysiseltä väkivallalta.

Miten tehdä Bergmanin elokuvasta teatteria, taklata vuorenkorkuiset odotukset? Paavo Westerberg vaikuttaa tietävän. Hänen työryhmän kanssa tekemänsä Fanny ja Alexander on monin tavoin suurta teatteria.

Esityksen ensimmäisen puoliskon jälkeen vaikutelma on vielä vähän... tasapaksu, tai ainakin odottava. Kaikki on hyvää, kaikki on hienoa: pysäytyskuvat syötävän ihania, näyttelijät taitavia, rytmi eloisa, puvustus yllättävä. Mutta mieli laukkaa silti kysymyksiä. Mitä tästä nousee esiin, riittääkö tämä?

Taikalyhty, laterna magica oli diaprojektorin varhainen esiaste. Fanny ja Alexander saavat sellaisen joululahjaksi. ”Jes”, Fanny huudahtaa.

Kolmen ja puolen tunnin kesto saa jaanaamaan väkisinkin: pitääkö kaikki Bergmanin kohtaukset ihan totta esittää?

(Vaikka toisaalta, ennen väliaikaa luulin näkeväni väärin, kun vieressä istunut vilkaisi kelloaan ja se tuli yhdeksään. Kaksiko tuntia jo?)

Toisen puoliskon alkaessa mieli rauhoittuu, tulee ymmärrys siitä, ettei tulkintayritysten tarvitse hypähdellä ympäriinsä. Tässä on nyt, varsin harvinaislaatuisesti, teatteria, josta ei tunnu irtoavan palasia eriteltäviksi. On kokonaisuus, osiaan suurempi summa. Jokin Kristian Smedsin Tabu etäisesti häivähtävänä verrokkina.

Viuluja muuten tässäkin, musiikin sävellyksestä ja äänisuunnittelusta vastanneen Sanna Salmenkallion lisäksi niitä soittaa kolme muusikkoa, lisäksi on kaksi alttoviulua, sello ja kontrabasso. Ali Saad laulaa.

William Ileksen valot ovat vielä kiitoksissakin uskomattoman hienot. Miten voi pimeys ollakaan pölyä ja samettia.

Pöly ja sametti tuntuvat olennaisilta, nuo teatterin taikamaailman osaset. Teatterin maailmassa, rakastavassa ja äänekkään inhimillisessä Ekdahlin perheessä ja suvussa Fanny ja Alexander saavat elää täysillä vapaata, mielikuvitusrikasta lapsuutta.

Aikuisten maailma on ehkä kummallinen, naurettavakin, mutta se ei kosketa heitä.

Olavi Uusivirta ja Elena Leeve tuovat hienosti esiin Fannyn ja Alexanderin sisarussymbioosin, jota tukee ratkaisu antaa Fannylle osa Bergmanin Alexanderille kirjoittamista repliikeistä. Kaksikosta kumpikin vangitsee vaivatta ilmeisiinsä ja kehonkieleensä lapsen, sekä riemusta pomppivan ja ympäriinsä singahtelevan että sisäänpäin käpristyvän.

Vielä piispankartanoon vangittuinakin Alexander tempautuu mielikuvituksensa esiin taikomaan kauhutarinaan, ja kun hän lopettaa, Fanny viimeistelee kirkuen kimeän humoristisesti ”Aijaijaijaijaijaijaijai”. Todella lapsellista, ja: täydellistä.

Piispankartanoon sisarukset joutuvat, kun heidän teatterinjohtajaisänsä (koko esityksen sydämeenkäyvästi starttaava Pekka Huotari) kuolee ja äiti Emilie (säteilevä Anna-Maija Tuokko) nai Edward Vergeruksen, joka on kuin itse paholainen risti kaulassaan.

Roolin tekee Eero Aho, ja tavalla, johon edellinen kuvaus sopii täsmälleen. Piispan ja Alexanderin ensimmäisessä kohtaamisessa piirtyy myös terävästi esiin yksi Bergmanin teoksen keskeisistä ristiriidoista.

Piispan mukaan mielikuvitus voi hyvinkin olla Jumalasta – mutta sen käyttö on rajattu suurille taiteilijoille, runoilijoille ja muusikoille. Niin sanotusti tavallinen, kunnollinen ihminen pysyköön siitä kaukana.

Myöhemmän kohtauksen, jossa piispa rankaisee julmasti Alexanderia, voi puolestaan nostaa yhdeksi esimerkiksi valojen ja näyttelijäntyön loisteliaasta yhteensovittamisesta. Kirkkaasta huutavasta kultaiseen lempeään, ja taas takaisin.

Paavo Westerberg kirjoittaa käsiohjelmassa, miten esitys on ollut tekeillä harvinaisen pitkään. Maailma on muuttunut, ja esimerkiksi juutalaisen Isak Jacobin (Jouko Klemettilä) tärkeä rooli tulee vetäneeksi entistä enemmän Suurta pahaa maailmaa teatterin pieneen maailmaan – varsinkin, kun esityksessä soi myös traditionaalinen ukrainalainen synagogamelodia.

Ratkaisu, jossa vaaralliseksi luokiteltu Ismael on mukana alusta lähtien kertojana, toimii. Emmi Pesonen tekee roolin voimalla, rikkinäisestä keinuhevosesta palavaan nukkeen.

”Loppu on hiljaisuutta”, sanoo Alexander kauhukertomuksensa dramaattiseksi päätökseksi. Vaan nyt ei olla Shakespearessa, vaan Bergmanissa.

Ja niin Westerbergkin antaa katsojille lopun, joka saa palan nousemaan kurkkuun, silmät kihelmöimään. Ihmisten yhteisön taikapiirissä valo loistaa, laterna magica, on kultainen lämpö, lepattava ilo. Piirin ulkopuolella on pimeää. Mutta ollaan hetki vain tässä.

Ingmar Bergmanin teoksen sovitus ja ohjaus Paavo Westerberg. Rooleissa mm. Elena Leeve, Olavi Uusivirta, Anna-Maija Tuokko, Rea Mauranen, Pekka Huotari, Santeri Kinnunen, Raili Raitala, Jouko Klemettilä, Emmi Pesonen.