Aksa Korttilan Ronja ihastuttaa liikkeellä ja energialla mutta myös herkkyydellä.

Ronja, ryövärintytär. Ensi-ilta Kansallisteatterin suurella näyttämöllä 30.11. Astrid Lindgrenin romaanin näyttämösovitus Akse Pettersson, ohjaus Aleksis Meaney. ★★★★

Voihan keväthuuto sentään. Aina ennen Ronja, ryövärintyttären kaltaisia ensi-iltoja jännittää tavanomaista enemmän.

Kun sankari on sillä tavoin tärkeä kuin Astrid Lindgrenin vuonna 1981 julkaiseman kirjan Ronja, ei voi olla miettimättä, tunnistaako hänet esityksestä, löytääkö moneen kertaan luetun rakkaan kirjan tunnelman.

Kyllä vain, Kansallisteatterin suurella näyttämöllä torstaina 30. marraskuuta ensi-iltansa saanut Aleksis Meaneyn ohjaama esitys onnistuu edellä mainitussa. Lisäksi se onnistuu olemaan mitä mainiointa teatteria: lämmin ja komea.

Esitystä suositellaan yli 6-vuotiaille, ja ikäraja on perusteltu. Kohtaus, jossa yksi ryöväreistä on haavoittunut nuolesta on pienen hetken epämiellyttävän raju aikuisellekin. Kristo Salmisen koreografioimat taistelut sen sijaan onnistuvat, niissä on väkivallan sijaan sopivasti huumoria.

Akse Pettersson on tehnyt näyttämösovituksen, jossa jatkuva liike tyyntyy välillä suvannoiksi ja hauskuuden tai surun pilkahduksiksi jatkuakseen taas vauhdilla eteenpäin. Lindgrenin tärkeät teemat – esimerkiksi luonnon ihanuus tai lasten kasvaminen vanhempiaan viisaammiksi – nousevat esiin.

Jo vain sitten, kaiken polttopisteenä on tietenkin Ronja, joka Aksa Korttilassa löytää upean tulkitsijan. Ensimmäisen kohtauksensa sähikäismäisen sisäänviiletyksen jälkeen Korttilan energia ei vähene hetkeksikään: voimallisen liikkeen kautta hän onnistuu kuvaamaan hienosti Ronjan ominaislaatua, ryövärintyttären pelotonta mutta herkkää mieltä. Eikä vauhti lainkaan vähennä Korttilan roolityön onnistunutta ilmeikkyyttä.

Sama ilmeiden tinkimättömyys on leimallista koko näyttelijäporukalle, joka saa mainiosti aikaan illuusion meluisasta ja välillä vähän hölmöstä ryövärisakista.

Erityisesti esiin nousevat Harri Nousiainen Matias-isänä sekä Karin Pacius, joka muuntautuu Pikku-Plootusta milloin männiäiseksi, kakkiaiseksi tai ajattaraksi melkein hämmästyttävällä draivilla.

Muuntautumisessa auttaa tietysti naamiointi ja puvustus sekä peruukit, joita kaikkia on syytä kehua. Etenkin ilman oivaltavia hiusstaileja olisi vaikutelma ryöväreistä jäänyt varmasti valjuksi.

Otto Rokka on tuki ja turva vaikka suhdetta välillä koetellaankin.

Otto Rokka onnistuu niinikään Birk Borkanpoikana ollen ilmeikäs ja turvallinen vastinpari vikkelämmälle Ronjalle, mutta kyllä hänenkin seitsemänveljestä-tyylin tukkansa on tärkeä. Heikki Nousiainen Kalju-Pietuna puolestaan on koko esityksen tukilanka, jonka roolityössä yhdistyy tunne ja hauskuus, oikein hyvässä peruukissa.

Aksa Korttilan hiuksille voisi omistaa kappaleen, niin mainion ronjamainen, ihana kampaus ja takkutukka hänellä on.

Pyry Hyttisen videosuunnittelu välkehtii hienosti Katri Renton suunnittelemassa lavastuksessa, joka tavoittaa sekä Matiaksenlinnan karuuden että metsän villin ihanuuden ja talvisen huurteisuuden. Hyttisen luoman Rutjankosken pärskeet kastelevat melkein katsomonkin.

Kalle Ropposen valot maalaavat ajattarien taakse kuumaa helvettiä, talvinen metsä hohtaa kylmänä.

Ajatar uhkaa jalastaan kiinni jäänyttä Ronjaa.

Sami Hassisen äänisuunnittelu toimii ja hänen säveltämänsä musiikki soi mukavan muhevasti ja vaihdellen, ajattarat esimerkiksi ovat selvästi hevinaisia. Musiikkia on studiossa ollut taltioimassa iso joukko muusikoita, Pekko Käpin tunnistettava jousisointi ilahduttaa siellä ja täällä.

Esityksessä muutaman kerran kuultava Susilaulu sen sijaan ei soinut niin kauniisti kuin olisi tuntunut mahdolliselta. Tage Danielssonin Ronja, ryövärintytär -elokuvaan (1984) sävelletyn laulun melodiassa on aineksia kaihoisaan korvamatoon, mutta nyt sellaista sointia ei tavoitettu.

Dramaturgisesti erityisen onnistunutta esityksessä ovat muutamat ajalliset takaumat. Niillä, ja etenkin niissä nähtävillä lapsinäyttelijöillä, saadaan kosketettua syviä tunteita, liikutusta. Muuten esityksen energiat ovat enemmän elämänvoimassa ja -riemussa, hauskuudessa.

Lapsinäyttelijät, joiden puolesta väistämättä aina hieman jännittää, ovat monissa kohtauksissa tosi hauskoja ja aina hellyttäviä. He tuovat esitykseen yhden tarttumapinnan lisää, ja ovat taatusti ehdottoman tärkeitä lapsikatsojille.

Heikki Nousiainen on viisas ja ilkikurinen Kalju-Pietu.

Esityksen mainio teatterimaisuus on paitsi jo kehuttuja peruukkeja ja pukuja, myös huimia ilmalentoja. Kun Ronja ja Birk hyppivät yli kauhistuttavan Helvetinkuilun, on katsojille selvää, että Aksa Korttilalle ja Otto Rokalle kiinnitetään turvaköysi selkään.

Mutta tästä huolimatta – tai sen takia – säilyy sekä ilmahypyissä että esityksen kokonaisuudessa kuitenkin se ihme, joka teatterissa on olennaista.

Miten ihmeessä se Pikku-Plootu nyt tuolta laskeutuu, ja apua, siinähän tuleekin hurja ajattara. Ja Ronja ja Birk, he hyppäävät, eivät köysien ja niitä pitelevien avustajien takia, vaan siksi että ollaan sadussa.

Aikuinen katsoja hyväksyy senkin, ettei ajattara tässä esityksessä – kuten tukaani Tippukivitapauksessa – lennä katsomon yli. (Se olisikin voinut kyllä olla oikeasti liian pelottavaa.)

Romaanisuomennos Tuula Taanila. Koreografia Panu Varstala, lavastus Katri Rentto, valot Kalle Ropponen, videot Pyry Hyttinen, äänet Sami Hassinen, puvut Saija Siekkinen, naamiointi Minttu Minkkinen, taistelukoreografia Kristo Salminen. Rooleissa Aksa Korttila, Otto Rokka, Harri Nousiainen, Heikki Nousiainen, Pirjo Luoma-aho, Tero Koponen, Pirjo Määttä, Karin Pacius ja Maruska Verona sekä lapsinäyttelijät Lila Helenius, Justus Järvinen, Verna Kiiskilä, Saima Koivisto, Selma von Krogh, Mianna Kruse, Miles Kruse, Akseli Myllyaho, Julia Nuutinen, Luca Räsänen ja Mio Räsänen. Lasten koordinaattori Heli Haltia.